Звёздная роль, испортившая карьеру: личная драма Валерия Гатаева

Режиссёру срочно нужен был человек определённого типажа для эпизодической роли. И в толпе зевак он увидел Гатаева. Валерий так проникся атмосферой съёмочной площадки, что стал серьёзно подумывать о профильном образовании.

Поступил в калининский филиал школы-студии МХАТ. Получив диплом, стал играть в местном драматическом театре.

В театре нередко бывал Товстоногов, который приметил перспективного актёра, оценил его харизму и проникновенную игру и пригласил в Ленинград.

Но сработаться им не удалось: Гатаев часто пропускал репетиции из-за съёмок. И в результате мэтр вспылил и прекратил сотрудничество. Пришлось возвращаться домой.