Звёздная роль, испортившая карьеру: личная драма Валерия Гатаева

Случаются в жизни талантливых артистов роли, которые прославляют, но при этом делают заложниками.
Валера родился в Казани в 1938 году. Ни о какой актёрской карьере никогда не помышлял: после получения аттестата парень пошёл трудиться на завод рабочим. Но всё, как часто бывает, изменил случай: во время отдыха на морском побережье он случайно стал свидетелем съёмок картины «Здравствуйте, дети».
Режиссёру срочно нужен был человек определённого типажа для эпизодической роли. И в толпе зевак он увидел Гатаева. Валерий так проникся атмосферой съёмочной площадки, что стал серьёзно подумывать о профильном образовании.
Поступил в калининский филиал школы-студии МХАТ. Получив диплом, стал играть в местном драматическом театре.
В театре нередко бывал Товстоногов, который приметил перспективного актёра, оценил его харизму и проникновенную игру и пригласил в Ленинград.
Но сработаться им не удалось: Гатаев часто пропускал репетиции из-за съёмок. И в результате мэтр вспылил и прекратил сотрудничество. Пришлось возвращаться домой.
Как уже отмечалось, роль Курганова действительно стала случайностью. Валерий провалил пробы, и худсовет категорически настаивал на другом кандидате. Вступились режиссёры. Со скрипом, но разрешение на участие дали. Но с условием: если картина окажется провальной, то её пришлось бы переснимать уже за свой, а не за государственный счёт. Но всё в итоге закончилось благополучно.
Гатаев проснулся знаменитым. Но в сладком вкусе славы ощущалась горчинка – тот самый заложник одной роли, одного образа, одного персонажа. Режиссёры не торопились с новыми предложениями.
Правда, несколько заметных ролей Валерию всё же удалось сыграть. Среди них Котовский в «Последнем гайдуке», матрос Линник в картине «Георгий Седов», следователь в фильме «Плащаница Александра Невского».
Семейная жизнь Гатаева долгое время была спокойной и тихой. Супруга Валерия Людмила преподавала музыку. Они воспитали сына Артёма. Но всё изменилось, когда в театр пришла по распределению вчерашняя студентка Ольга Дубовицкая. Гатаев влюбился в девушку, которая была почти на четверть века младше. Страстно, сильно, безумно.
Коллеги хорошо знали, что мимолётные романчики, которые нередки в творческой среде, это не про него. И уж если родились такие чувства, то это всерьёз.
Мужчина развёлся и начал новые отношения. Как-то во время поездки в столицу актёр столкнулся с Дорониной. Татьяна Васильевна как раз серьёзно повздорила с Табаковым, с которым постоянно играла в постановке «Скамейка».
А Валерий по стечению обстоятельств знал эту роль: спектакль ставили в калининском театре. Доронина сделала предложение, от которого было бы глупо отказываться. И, будучи уже зрелым человеком, разменявшим шестой десяток, Валерий сменил тихую провинцию на суету столицы.
Доронина выбила для него небольшую квартирку в Москве. Когда Ольга родила дочек-близняшек, то семья переехала в уже более просторное жильё. Валерий Закирович не остался на обочине жизни даже в сложные 90-е годы: играл в театре и периодически снимался в сериалах.
Но стало подводить здоровье. Начались проблемы с сердцем и сосудами. Когда стали отказывать ноги, он понял, что надо достойно уйти со сцены. Но в кино Гатаев оставался практически до последних дней.
Скончался артист в 2011 году, не дожив до 73-летия. Его жизнь оборвал сердечный приступ.
Источник:
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