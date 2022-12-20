Бесперспективные роли, которые прославили сыгравших их актёров

Есть в мировой практике кино такие роли, от которых все отказываются. Они словно прокляты, очень уж малопривлекательны для звёзд. И по странному стечению обстоятельств те, кто всё же согласился на предложение, становились знаменитостями.
Рассел Кроу и Николас Кейдж отказались от роли Арагорна из-за занятости в других проектах. А Дэниэль Дэй-Льюи посчитал жанр фэнтези слишком несерьёзным. Арагорном во «Властелине колец» стал Вигго Мортенсен, и роль сделала актёра знаменитым.
От амплуа Крепкого Орешка в своё время отказались Сильвестр Сталлоне и Харрисон Форд. Даже Шверценеггер не захотел участвовать в этом проекте. А по прошествии лет сложно представить себе на месте Джона Мак-Клейна кого-то другого, а не Брюса Уиллиса.
Перед началом съёмок самой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» у Олега Басилашвили, которого Рязанов пригласил на роль Ипполита, скончался отец. Режиссёр предложил поучаствовать Андрею Миронову, но тот счёт персонажа слишком плоским и лишённым харизмы. Но Юрий Яковлев с блеском доказал, что Ипполит – персонаж более чем глубокий и харизматичный.
Только Ролана Быкова сценарист и режиссёр видел в образе главаря банды в картине «Место встречи изменить нельзя». Но у артиста были проблемы в семье, и к тому же он не хотел перевоплощаться в карлика-горбуна. А Армен Джигарханян согласился на предложение, и роль Горбатого стала визитной карточкой артиста.
Савелий Крамаров посчитал сюжет скучным и не цепляющим, когда получил предложение сыграть в «Белом солнце пустыни» Петруху. И очень ошибся: фильм стал культовым, а роль второго плана прославила Николая Годовикова.
Хотя по жизни Джим Керри человек специфический, но всё же его яркий комедийный талант нельзя отрицать. Но от роли капитала Джека Воробья комик отказался: слишком невнятный, размытый, аморфный. Примерно по тем же причинам отказался от роли и Мэттью Макконахи. А Джонни Деппа роль прославила, стала одной из самых ярких в карьере. И к этому образу актёр нередко возвращается и за пределами съёмочной площадки.
Говорим Тони Старк – подразумеваем Роберта Дауни младшего. А ведь на роль претендовали и другие звёзды. Причём первой величины. Это Том Круз, Хью Джекман, Леонардо ДиКаприо. Двое первых не смогли совместить рабочие графики, а Лео в принципе не любит фантастику и франшизы. Практика доказала, что выбор был единственно верным.
Из-за излишней простоты ДиКаприо чуть не отказался от прославившей его роли – Джека Доусена, показавшейся ему слишком примитивной. Кристиан Бэйл тоже отказался, сославшись на простоту. А Том Круз, сиявший тогда в «Миссиях», запросил баснословный гонорар. В результате Джеком стал Лео, а зрители получили «Титаник», который невозможно представить себе с другими героями.
Источник:
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