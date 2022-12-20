Бесперспективные роли, которые прославили сыгравших их актёров

Хотя по жизни Джим Керри человек специфический, но всё же его яркий комедийный талант нельзя отрицать. Но от роли капитала Джека Воробья комик отказался: слишком невнятный, размытый, аморфный. Примерно по тем же причинам отказался от роли и Мэттью Макконахи. А Джонни Деппа роль прославила, стала одной из самых ярких в карьере. И к этому образу актёр нередко возвращается и за пределами съёмочной площадки.