Секреты роли, прославившей Раднэра Муратова

Если в случае с исполнителем главной роли никаких вопросов не возникало, поскольку она писалась непосредственно под Евгения Леонова, то с остальными актёрами в «Джентльменах удачи» были вопросы.
В Крамарове сомневались, и на роль пробовался Михаил Кононов. Но артист был слишком серьезен для этого амплуа. И к тому же не страдал дефектом зрения – косоглазием. Безусловно, что Дуров справился бы с образом не хуже Вицина. А вот Сергачев и Рудин, пробовавшиеся на роль Хмыря, пробы не прошли.
Вот с поиском исполнителя роли Василия Алибабаевича возникли проблемы. Когда Спартак Мишулин ответил отказом, на роль утвердили Фрунзика Мкртчяна. Но артист оказался жестковат в игре. Задумались над кандидатурой Владимира Этуша. Но он был слишком колоритным персонажем и перетянул бы на себя максимум внимания.
Раднэру Муратову изначально предназначалась эпизодическая роль начальника тюрьмы. Но в итоге он сыграл одну из главных. Если следовать простой логике, то при подборе звездной команды актеры должны быть примерно равноценными. Если вспомнить в качестве примера «12 стульев» Гайдая, то это становится очевидным. Режиссер снял с роли Белявского, поскольку понял, что он смотрится бледно на фоне Сергея Филиппова. Между тем как очевидно, что Бендер должен был превосходить нескладного Кису.
То есть сильный актер может как помочь более неопытному коллеге, так и полностью свести на нет его усилия. В случае с Муратовым он так и остался после «Джентльменов» актером одной роли: больше серьезных работ в отличие от Леонова, Вицина и Крамарова у него не случилось. А будь на месте коллег, допустим, Кононов и Рудин, они бы перетянули внимание на себя, и Раднэр смотрелся бы на общем фоне чем-то чужеродным, выпадающим из картинки.
Но нельзя сбрасывать со счетов и предположение, что отсутствие ролей – всего лишь стечение обстоятельств. Нельзя не брать в расчет ярко выраженную восточную внешность, которая востребована лишь в определенных случаях.
А как вы считает, Муратов действительно был актером одной роли, или же обладал талантом и справился бы без поддержки именитых коллег?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор! А почему вы не вспомнили его роль в фильме "Максим Перепелица"?
(опять нахерачат дохера минусов, да и хер с ними, не привыкать)