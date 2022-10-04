Секреты роли, прославившей Раднэра Муратова

Но нельзя сбрасывать со счетов и предположение, что отсутствие ролей – всего лишь стечение обстоятельств. Нельзя не брать в расчет ярко выраженную восточную внешность, которая востребована лишь в определенных случаях.

А как вы считает, Муратов действительно был актером одной роли, или же обладал талантом и справился бы без поддержки именитых коллег?