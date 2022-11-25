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Первые роли звёзд, в которых их не узнать даже самым преданным фанатам

Первые роли звёзд, в которых их не узнать даже самым преданным фанатам

Автор:
25 ноября 2022 12:14
Сообщество : Кино
Метки: актриса   актёр   звезда   карьера   начало   непохожесть   первый   роль   фильм   фото   
1373
19

В соответствии с результатами одного исследования, на пути к славе, известности и признанию звездам первой величины приходится сыграть в среднем в 15 фильмах.

Разного уровня, качества, степени интереса зрителей. И далеко не всегда можно узнать признанных талантов киножанра в первой или одной из первых ролей.

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Метки: актриса   актёр   звезда   карьера   начало   непохожесть   первый   роль   фильм   фото   
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9  комментариев
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22k
Mike Miller 15 минут назад
Ага.. Сальму прям не узнать))))
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GMN 5 минут назад
Что за х...ня?? Сейчас когда с ними война.
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29k
BuG 7 минут назад
Найди Хищника на фотографии. :)
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8k
Джонатан Свифт 14 минут назад
Так навскидку. Лив Тайлер 1993 год.
Ссылка www.youtube.com
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5k
sedoisever 14 минут назад
Ну никак не обойтись без идиотского заголовка...
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54
Роня 19 минут назад
Интересно кто кого не узнал из тех, кого сейчас знаешь?))
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24
Мандалай Иванович 21 минуту назад
У Сальмы Хайек до отчаянного уже были роли.
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FatZilla 21 минуту назад
Все актеры узнаются на раз, кроме Феникса (я его не знаю)
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