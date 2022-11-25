Первые роли звёзд, в которых их не узнать даже самым преданным фанатам

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В соответствии с результатами одного исследования, на пути к славе, известности и признанию звездам первой величины приходится сыграть в среднем в 15 фильмах.
Разного уровня, качества, степени интереса зрителей. И далеко не всегда можно узнать признанных талантов киножанра в первой или одной из первых ролей.
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