Куда Генка Петров пропал после «Кортика»?

Он женат, живёт в Минске и ведёт совершенно непубличный образ жизни. По его собственному признанию, больше не смотрел прославившие его фильмы. Достаточно того, что это особенное время навсегда осталось в памяти. А ярких событий и впечатлений ему достаточно в обычной жизни.