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Куда Генка Петров пропал после «Кортика»?

Куда Генка Петров пропал после «Кортика»?

Автор:
21 марта 2023 15:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Анатолий Рыбаков   Генка Петров   актёр   бронзовая птица   кино   кортик   повесть   роль   слава   фильм   
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Советские подростки обожали истории о подвигах своих ровесников. Поэтому картины «Кортик» и «Бронзовая птица» мгновенно покорили зрительскую аудиторию.

На экраны «Кортик», снятый по одноимённой повести Анатолия Рыбакова, вышел в 1973 году. История о приключениях мальчишек в период Гражданской войны прославила юных актёров, исполнивших главные роли. Не стал исключением и Владимир Дичковский, который воплотил на экране белокурого упрямца Генку Петрова.

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В кино Володя попал случайно. В класс в поисках подходящей фактуры заглянул помощник режиссёра, и парнишку позвали на пробы. Они прошли успешно, и школьника утвердили. В соответствии со сложившейся практикой, роль переозвучила актриса дубляжа Агарь Власова.

После выхода фильма к мальчику прочно приклеилось прозвище – Кортик. А еще 11-летний Вова обзавёлся целой армией поклонниц из разных уголков страны. Девочки слали письма, да в таком количестве, что Дичковскому пришлось просить о помощи сестру, чтобы ответить на все. Проигнорировать послания мальчику не позволяла честь.

Первый гонорар – по тем временам солидный – 100 рублей Владимир потратил на покупку мопеда. После успешного дебюта он вместе с экранными товарищами – Сергеем Шевкуненко и Игорем Шульженко снялся в продолжении трилогии Рыбакова под названием  «Бронзовая птица».

Потом были ещё две работы в кино – в эпизоде картины «Приключения в городе, которого нет» и совсем крохотная роль без слов в фильме «Чёрная берёза».

После получения школьного аттестата парень попытался поступить в театральный в Минске. Но приёмная комиссия огорошила: нужен сырой материал, глина, из которой можно ваять. А в случае с детьми-актёрами это проблема: они уже состоявшиеся и сформировавшиеся, и переучить их практически невозможно.

С миром кино Кортик окончательно попрощался в 1977 году. Отслужил в армии и выбрал вполне себе земную профессию водителя-экспедитора. Сейчас Владимиру Семёновичу уже 63 года.

Он женат, живёт в Минске и ведёт совершенно непубличный образ жизни. По его собственному признанию, больше не смотрел прославившие его фильмы. Достаточно того, что это особенное время навсегда осталось в памяти. А ярких событий и впечатлений ему достаточно в обычной жизни.

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Метки: Анатолий Рыбаков   Генка Петров   актёр   бронзовая птица   кино   кортик   повесть   роль   слава   фильм   
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11  комментариев
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
А вы в курсе..что этот фильм..продолжение *Кортика*, правда уже с другими актерами...типа повзрослевшими.
Прикольный кино..тоже.
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5k
Александр 2 часа назад
Можно считать, что этому юному артисту в жизни повезло в отличие от Сергея Шовкуненко, который в 90-е стал вором в законе и был убит конкурентами.
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26k
Serg2001 3 часа назад
Генка на фоне своих друзей казался самым живым и непосредственным...
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16k
Сергей 3 часа назад
А в 1954г. был другой "Кортик"!
Мне тот больше нравится! Он еще не был заражен "серийностью"!:)
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74k
Viktor 4 часа назад
У Сергея Шевкуненко куда более "интересная" биография, о ней здесь писали раз уж сто, наверное!

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