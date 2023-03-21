Куда Генка Петров пропал после «Кортика»?

Советские подростки обожали истории о подвигах своих ровесников. Поэтому картины «Кортик» и «Бронзовая птица» мгновенно покорили зрительскую аудиторию.
На экраны «Кортик», снятый по одноимённой повести Анатолия Рыбакова, вышел в 1973 году. История о приключениях мальчишек в период Гражданской войны прославила юных актёров, исполнивших главные роли. Не стал исключением и Владимир Дичковский, который воплотил на экране белокурого упрямца Генку Петрова.
В кино Володя попал случайно. В класс в поисках подходящей фактуры заглянул помощник режиссёра, и парнишку позвали на пробы. Они прошли успешно, и школьника утвердили. В соответствии со сложившейся практикой, роль переозвучила актриса дубляжа Агарь Власова.
После выхода фильма к мальчику прочно приклеилось прозвище – Кортик. А еще 11-летний Вова обзавёлся целой армией поклонниц из разных уголков страны. Девочки слали письма, да в таком количестве, что Дичковскому пришлось просить о помощи сестру, чтобы ответить на все. Проигнорировать послания мальчику не позволяла честь.
Первый гонорар – по тем временам солидный – 100 рублей Владимир потратил на покупку мопеда. После успешного дебюта он вместе с экранными товарищами – Сергеем Шевкуненко и Игорем Шульженко снялся в продолжении трилогии Рыбакова под названием «Бронзовая птица».
Потом были ещё две работы в кино – в эпизоде картины «Приключения в городе, которого нет» и совсем крохотная роль без слов в фильме «Чёрная берёза».
После получения школьного аттестата парень попытался поступить в театральный в Минске. Но приёмная комиссия огорошила: нужен сырой материал, глина, из которой можно ваять. А в случае с детьми-актёрами это проблема: они уже состоявшиеся и сформировавшиеся, и переучить их практически невозможно.
С миром кино Кортик окончательно попрощался в 1977 году. Отслужил в армии и выбрал вполне себе земную профессию водителя-экспедитора. Сейчас Владимиру Семёновичу уже 63 года.
Он женат, живёт в Минске и ведёт совершенно непубличный образ жизни. По его собственному признанию, больше не смотрел прославившие его фильмы. Достаточно того, что это особенное время навсегда осталось в памяти. А ярких событий и впечатлений ему достаточно в обычной жизни.
Источник:
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Прикольный кино..тоже.
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Мне тот больше нравится! Он еще не был заражен "серийностью"!:)