Как российский министр финансов скульптору за авторские права огромный штраф выплатил

Тем не менее купюра такая была и у неё есть своя интересная история. "Пётр в шляпе" появился неслучайно – это репродукция памятника Петру Первому работы скульптора Марка Матвеевича Антокольского. Саму скульптуру он создал в 1872-м году к юбилею первого российского императора, а в 1884-м году по тому же проекту отлили большую бронзовую статую и поставили её в Петергофе.

Что самое забавное, самого скульптора, который на тот момент жил и ещё здравствовал (но был немолод, конечно – почти 60 лет, умер он через несколько лет после этой истории, в 1902-м году) никто в курс дела не ввёл, разрешения не спросил, так что и узнал он о том, что его работа попала на самую крупную купюру, вполне случайно.

К слову, сама купюра тоже разошлась по стране не сразу. В банки и соответствующие учреждения её (как и ряд новых купюр других номиналов) развезли только в 1899-м году, а в дальние места и ещё позже – так что даже сложно точно сказать, когда вся эта история происходила.