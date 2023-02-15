Как российский министр финансов скульптору за авторские права огромный штраф выплатил

В 1898-м году в Российской империи был выпущен государственный кредитный билет номиналом 500 рублей – самая крупная на тот момент (первая тысячная купюра появилась в 1917-м году при Временном правительстве). Первая "пятисотка" была не просто крупной купюрой – она было большой.
Её размер можно сравнить с современным листом бумаги для ксерокса формата A4 – 27,5 см (купюра) против 29 см (A4). На лицевой стороне нового государственного кредитного билета поместили чёрно-белый портрет Петра Первого, благодаря чему купюра, говорят, получила название "Пётр в шляпе".
Вряд ли это название можно назвать народным – народ таких огромных денег никогда не видел. Тем более после денежной реформы 1895—1897 годов (под руководством министра финансов Сергея Юльевича Витте), когда ввели свободный обмен кредитных билетов на золото, и, как говорят сейчас, курс рубля укрепился.
Посудите сами. Считается, что зарплата рабочего и самого мелкого чиновника составляла тогда 50-70 рублей в месяц. Пуд пшеницы (16 кг) можно было купить в среднем за 10 копеек, пуд картофеля – за 24 копейки. На 500 рублей, по некоторым данным, можно было купить несколько новых домов в деревне.
Тем не менее купюра такая была и у неё есть своя интересная история. "Пётр в шляпе" появился неслучайно – это репродукция памятника Петру Первому работы скульптора Марка Матвеевича Антокольского. Саму скульптуру он создал в 1872-м году к юбилею первого российского императора, а в 1884-м году по тому же проекту отлили большую бронзовую статую и поставили её в Петергофе.
Что самое забавное, самого скульптора, который на тот момент жил и ещё здравствовал (но был немолод, конечно – почти 60 лет, умер он через несколько лет после этой истории, в 1902-м году) никто в курс дела не ввёл, разрешения не спросил, так что и узнал он о том, что его работа попала на самую крупную купюру, вполне случайно.
К слову, сама купюра тоже разошлась по стране не сразу. В банки и соответствующие учреждения её (как и ряд новых купюр других номиналов) развезли только в 1899-м году, а в дальние места и ещё позже – так что даже сложно точно сказать, когда вся эта история происходила.
В общем, Марк Матвеевич, прознав такое дело, написал Сергею Юльевичу письмо. Не то, чтобы с претензиями, но в уместной шуточной форме попросил выслать ему "авторский экземпляр", раз уж так случилось.
То ли усовестившись, то ли оценив юмор известного скульптора, министр прислал ему сразу четыре "авторских экземпляра". То есть в итоге Антокольский получил за нарушение его авторских прав (скажем так, в рамках "досудебного урегулирования") сразу 2000 рублей. Что, как вы поняли, по тому времени было баснословной суммой.
Правда, скульптор, находившийся тогда в Париже, частью этой суммы вынужден был раздать долги (а кредиторов он также упоминал в письме к Витте), но, может, получилось даже более уместно и удачно.
А "Пётр в шляпе" оставался на купюре до 1913-го года – тогда новую "пятисотку" стали называть "Пётр в латах", тоже без лишней фантазии. На купюре император был изображён именно в латах. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Да и купюрам этим, как и Российской Империи, оставалось не так много времени.
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