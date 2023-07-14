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Что будет, если не заплатить штраф за превышение скорости в Германии

Что будет, если не заплатить штраф за превышение скорости в Германии

Автор:
14 июля 2023 11:32
Сообщество : Автомир
Метки: Германия   авто   интересно   превышение скорости   факты   фото   штраф   
933
4

Да, на немецких автобанах скорость не ограничена. Но на этом лафа и заканчивается. Потому что во всем остальном со скоростным режимом всё очень строго. Если знак 70, то ехать как у нас 89 не получится, прилетит штраф под 200 евро. Максимум, на сколько можно отклониться, это на 4 км/час.

В населенных пунктах везде 50, и максимум, что можно себе позволить — 53-54, и то уже может прилететь штраф с автоматической камеры. А много зон в населенных пунктах и вовсе со знаком 30. И ехать нужно реально 30. Даже 33, т.к. это 10% превышение и уже штрафуется.

И придет по почте примерно вот такое письмо счастья.

Не проживаете по адресу, на которое зарегистрирована машина? В Госуслуги штраф не придет, Германия — страна бумажных писем. Поэтому ваш адрес в полиции должен быть актуальным. Иначе … вы будете человеком, который игнорирует письма о штрафах.

И если вы его не оплатите, через короткое время придет письмо в специальном желтом конверте. Так сказать, желтая карточка или первое предупреждение.

Игнорировать такое — верная дорога в суд с перспективой ареста!

Потом что после игнора следом за ним придет письмо с уведомлением об исполнительном производстве по принудительному взысканию задолженности по штрафу + издержек на этот процесс, которые могут запросто превысить размер самого штрафа.

Если и это письмо проигнорировать, то ждите полицейских с наручниками.

Нет по адресу? Автоматические камеры рано или поздно «заметят» номер машины и ближайший полицейский патруль поиграет в догонялки.

Дальше арест, все равно выплата штрафа и исполнительных расходов и с большой долей вероятности тюремное заключение от несколько месяцев, если не сопротивляться при задержании и не пытаться оторваться от патрульной машины...

Ну а если это машина с иностранными номерами, то штраф придется заплатить при пересечении границы на выезде из ЕС, на въезде, если водитель успел выехать до начала исполнительного производства. Или с высокой долей вероятности получить проблемы с визой или даже на паспортном контроле при прилёте в ЕС однажды в будущем...

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Метки: Германия   авто   интересно   превышение скорости   факты   фото   штраф   
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15  комментариев
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19k
Bill 39 минут назад
В Испании еще интереснее. Там нет писем от полиции. Каждый сам должен проверять на городском сайте какие за машиной числятся косяки. И лучше делать это регулярно, потому что штраф удваивается каждые три месяца. А разыскивать тебя начинают только когда сумма перевалит за 3000
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173
leonid zilb 9 минут назад
а что будет если эмигрант получит штраф? Полиция сразк будет извинятся или не сразу?
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−2
Tatarin 14 минут назад
И на вскидку, например штраф за превышение в 10-15km/h (с ограничением в 50) там может быть в 45 евро (если история чистая). А с 10% превышением так вообще от 15 до 25 евро... и ни кто за вами с наручниками бегать не будет, даже спустя год )))
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2k
tessio 15 минут назад
Какая страшная страна, а если сынок чей-то или доченька? Совсем озверели... Совок какой-то
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16k
Колька Валеркин сын 16 минут назад
На счет штрафов я хз, но поведение фрицев очень напоминает определенные действия их предков к евреям, теперь они в открытую на русских быковать начинают, раза три вроде в истории немчура по иплету получала от Матушки Руси, походу они конкретно необучаемые.
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54k
dima423 20 минут назад
Ну так мы не против, сделайте у нас ограничение 80 а не 60, и можно убирать +20... но тошниться по 40-60 км в ч это нереально...
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−2
Tatarin 21 минуту назад
Просто охиренный диз-информирующей пост, в очередной раз промывающий мозги страшилками заграничными. Я жил в Южной Германии больше 3 лет, получал штрафы, о последнем вообще долгое время не знал, т.к. переехал за границу, но регулярно приезжал в гости на той же машине.

Родня вся живет там уже десятилетиями, и через всё прошли. Дорожные штрафы можно не отплачивать месяцами, без всяких последствий - проверенно. Вообще не оплачивать не пробовал, но последний штраф "весел" больше года. Хотя например в Эстонии и Прибалтике в целом - если не оплатить через 14 дней - штраф сразу начинает расти, с последующем арестом банковских счетов, и имущества. В Германии для этого должно быть запущенно дело-производство, и проведено заседание. И этого там не делают за простые штрафы.

В общем брехня от не-компетентного автора - не верте. Германия действительно полицейское государство - но за превышение на 10% или даже 20% и не оплатой штрафа, тем более с "блитц" (камеры) ни кто вас никогда не арестует - исключением являются только рецидивисты.
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174
Уверенный пользователь 36 минут назад
Российские номера не читались - можно было хулиганить, сейчас лофа кончилась немчура просто отбирает российские авто. И к слову Германия очень не удобная для передвижения на авто страна, постоянные и сплошные ремонты дорог в следствии этого дикие пробки, реализовать возможность безлимитной скорости можно на весьма ограниченных участках. В плане качества дорог и возможности прохватить с ветерком, лучше Сербии и Греции в Европе ничего нет.
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10k
Б.Касторский 37 минут назад
На счёт штрафов и системы наказаний за нарушении ПДД мне действительно нравится Германия, впрочем как и финны молодцы. Штраф не налог на автомобиль, как многие думают у нас, а наказание за нарушение.
А на счёт электронных услуг, тут спорить глупо. У нас не просто всё хорошо и доступно организовано, но и мы вообще в лидерах (тут даже ОНН в своё время отметило). И это хорошо. Я вообще забыл, что такое поход в банк (был раза три за последние пару лет, и то было необходимо лично подтвердить свою личность). Остальное вполне себе делается с помощью подтвержденных госуслуг. Штрафы так и вовсе подключены на автоматическое списывание.
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120
Лера Б.Касторский 21 минуту назад
"Насчёт", что в вашем контексте, пишется вместе. Кстати, что там насчёт вашей поддержки нацистских режимов? Это что-то личное?
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19k
Bill 42 минуты назад
Говорят что недавно в Германии штрафы за превышение скорости подняли раза в два. Это правда?
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10k
Борис Карабанов 45 минут назад
Фашисты! А чё по 150-200 неоплаченных штрафов им жалко что ли? Какая разница 20 км.ч. или 39 км.ч.. Придираются к людям.
А если серьёзно, то приятно читать.
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