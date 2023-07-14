Что будет, если не заплатить штраф за превышение скорости в Германии

В населенных пунктах везде 50, и максимум, что можно себе позволить — 53-54, и то уже может прилететь штраф с автоматической камеры. А много зон в населенных пунктах и вовсе со знаком 30. И ехать нужно реально 30. Даже 33, т.к. это 10% превышение и уже штрафуется.

И придет по почте примерно вот такое письмо счастья.