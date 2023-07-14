Что будет, если не заплатить штраф за превышение скорости в Германии

Да, на немецких автобанах скорость не ограничена. Но на этом лафа и заканчивается. Потому что во всем остальном со скоростным режимом всё очень строго. Если знак 70, то ехать как у нас 89 не получится, прилетит штраф под 200 евро. Максимум, на сколько можно отклониться, это на 4 км/час.
В населенных пунктах везде 50, и максимум, что можно себе позволить — 53-54, и то уже может прилететь штраф с автоматической камеры. А много зон в населенных пунктах и вовсе со знаком 30. И ехать нужно реально 30. Даже 33, т.к. это 10% превышение и уже штрафуется.
И придет по почте примерно вот такое письмо счастья.
Не проживаете по адресу, на которое зарегистрирована машина? В Госуслуги штраф не придет, Германия — страна бумажных писем. Поэтому ваш адрес в полиции должен быть актуальным. Иначе … вы будете человеком, который игнорирует письма о штрафах.
И если вы его не оплатите, через короткое время придет письмо в специальном желтом конверте. Так сказать, желтая карточка или первое предупреждение.
Игнорировать такое — верная дорога в суд с перспективой ареста!
Потом что после игнора следом за ним придет письмо с уведомлением об исполнительном производстве по принудительному взысканию задолженности по штрафу + издержек на этот процесс, которые могут запросто превысить размер самого штрафа.
Если и это письмо проигнорировать, то ждите полицейских с наручниками.
Нет по адресу? Автоматические камеры рано или поздно «заметят» номер машины и ближайший полицейский патруль поиграет в догонялки.
Дальше арест, все равно выплата штрафа и исполнительных расходов и с большой долей вероятности тюремное заключение от несколько месяцев, если не сопротивляться при задержании и не пытаться оторваться от патрульной машины...
Ну а если это машина с иностранными номерами, то штраф придется заплатить при пересечении границы на выезде из ЕС, на въезде, если водитель успел выехать до начала исполнительного производства. Или с высокой долей вероятности получить проблемы с визой или даже на паспортном контроле при прилёте в ЕС однажды в будущем...
Источник:
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Родня вся живет там уже десятилетиями, и через всё прошли. Дорожные штрафы можно не отплачивать месяцами, без всяких последствий - проверенно. Вообще не оплачивать не пробовал, но последний штраф "весел" больше года. Хотя например в Эстонии и Прибалтике в целом - если не оплатить через 14 дней - штраф сразу начинает расти, с последующем арестом банковских счетов, и имущества. В Германии для этого должно быть запущенно дело-производство, и проведено заседание. И этого там не делают за простые штрафы.
В общем брехня от не-компетентного автора - не верте. Германия действительно полицейское государство - но за превышение на 10% или даже 20% и не оплатой штрафа, тем более с "блитц" (камеры) ни кто вас никогда не арестует - исключением являются только рецидивисты.
А на счёт электронных услуг, тут спорить глупо. У нас не просто всё хорошо и доступно организовано, но и мы вообще в лидерах (тут даже ОНН в своё время отметило). И это хорошо. Я вообще забыл, что такое поход в банк (был раза три за последние пару лет, и то было необходимо лично подтвердить свою личность). Остальное вполне себе делается с помощью подтвержденных госуслуг. Штрафы так и вовсе подключены на автоматическое списывание.
А что насчёт (обратили внимание?) моей "поддержки нацистских режимов"?
А если серьёзно, то приятно читать.