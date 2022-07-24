История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже эту прекрасную девушку?

Первая публичная демонстрация бикини в 1946-м году вызвала настоящий шок в обществе. Примерить такой наряд рискнула лишь профессиональная танцовщица Мишелин Бернардини

Увы, история не сохранила для нас имени полицейского, девушки и даже самого автора фотоснимка.

Известно лишь, что скандальное фото появилось в американской и европейской прессе уже в том же 1957-м году. Но надо полагать, красавица все же выписанный ей полицейским штраф выплатила. И должным образом переоделась. Ибо в противном случае ей могло грозить, например, публичная остракизация в местной прессе. Но ничего подобного в газетах Римини той поры исследователи не нашли.

Некоторые вообще предполагают, что судя по внешнему виду, светлому цвету глаз и волос, девушка на фото могла быть вовсе не итальянкой. А, например, приезжей из более свободных стран Северной Европы.

Впрочем, со временем бикини взял свое. В сем купальнике появились на экранах такие кинозвезды как Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор.