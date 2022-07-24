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История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже эту прекрасную девушку?

История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже эту прекрасную девушку?

Автор:
24 июля 2022 10:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   купальник   люди   пляж   факты   фото   штраф   
1532
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Весьма интересное фото родом из 1957-го года. Полицейский стоит на пляже и что-то пишет перед прекрасной девушкой в купальнике.

Несмотря на его широкую улыбку, нетрудно догадаться, что полицейский вовсе не телефонный номер красотки или ее адрес записывает. На самом деле, уважаемые читатели, полицейский этой барышне штраф выписывает.

Но за что же?


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На самом деле, все довольно просто. На дворе, как мы уже говорили, 1957-й стоит. Сентябрь-месяц. Место действия - пляж итальянского города Римини на Адриатике.

И полицейский, точнее карабиньери, выписывает дамочке вполне себе штраф. За появление в общественном месте в новомодном купальнике бикини.

Да-да, место действия, вовсе не какая-то там ближневосточная страна. А вполне себе Италия. Эта католическая страна, под влиянием Святого Ватикана, тогда ввела крупный штраф за раздельный купальник. Бесовское, понимаете ли, одеяние!

Бикини, кстати, на своих пляжах в ту далекую эпоху запрещали законом не только итальянские власти. Но и французские, испанские, португальские и даже австралийские. И это был не чисто номинальный запрет - полицейские реально выискивали по пляжам красоток в бикини и радостно их штрафовали. Вот это работенка-то была!

Первая публичная демонстрация бикини в 1946-м году вызвала настоящий шок в обществе. Примерить такой наряд рискнула лишь профессиональная танцовщица Мишелин Бернардини

Увы, история не сохранила для нас имени полицейского, девушки и даже самого автора фотоснимка.

Известно лишь, что скандальное фото появилось в американской и европейской прессе уже в том же 1957-м году. Но надо полагать, красавица все же выписанный ей полицейским штраф выплатила. И должным образом переоделась. Ибо в противном случае ей могло грозить, например, публичная остракизация в местной прессе. Но ничего подобного в газетах Римини той поры исследователи не нашли.

Некоторые вообще предполагают, что судя по внешнему виду, светлому цвету глаз и волос, девушка на фото могла быть вовсе не итальянкой. А, например, приезжей из более свободных стран Северной Европы.

Впрочем, со временем бикини взял свое. В сем купальнике появились на экранах такие кинозвезды как Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор.

Запрет публичного ношения бикини на пляжах постепенно был снят уже к началу 1960-х.

Однако история нашего мира, как известно, развивается, по спирали. И примерно неделю назад власти итальянского городка Сорренто снова ввели штраф за ношение бикини - в 500 евро. Правда, за ношение за пределами пляжа - жителей Сорренто уж очень достали полуголые туристки, свободно расхаживающие по всем городским улицам.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   купальник   люди   пляж   факты   фото   штраф   
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Миха 2 часа назад
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7k
Дети откопали осла 19 минут назад
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кот базилий Полчаса назад
Времена и нравы , сегодняшний полицейский предложил бы вместо штрафа "трахнуть" и она бы согласилась. Верю в это фото...
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4k
Elmaestro Час назад
по-любому пишет номер телефона ))
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