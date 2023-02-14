FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6922 поста • 991 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Новосибирское метро: 7 фактов о самой экстремальной подземке в мире

Новосибирское метро: 7 фактов о самой экстремальной подземке в мире

Автор:
14 февраля 2023 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Новосибирск   Новосибирское метро   интересно   подземка   факты   фото   
844
10

Почему в Сибири особенно трудно строить и эксплуатировать метро? И какой исчезнувший город Заполярья там можно увидеть?

Новосибирское метро - это одна из семи действующих в России систем подземного транспорта (кроме этого, метро есть в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге). Это на сегодняшний день самое восточное метро нашей страны и единственное в Сибири. И вот почему.


1. Борьба с климатом

×
×

Метро в Новосибирске часто называют самым экстремальным в мире, но это не значит, что на нем опасно ездить. Все дело в том, что в этом сибирском городе довольно суровый климат. Среднегодовая температура может опускаться ниже нуля, здесь долгие и стабильно холодные зимы (часто бывает ниже минус 30), а летом бывает очень жарко.

Сооружение и эксплуатация метрополитена в условиях таких перепадов температур и правда экстремальны.


2. Третий по загруженности в России

Новосибирский метрополитен состоит из двух линий с одной пересадкой в центре. Всего здесь 13 станций протяженностью почти 16 км. Но несмотря на скромные размеры, он переводит в год, в среднем, 80 млн пассажиров (в 2022 году перевез 77,3 млн), а в день более 200 тысяч, что делает его третьим по загруженности в стране после Москвы (более 7 млн человек в день) и Петербурга (более 2,5 млн человек в день).


3. Память об исчезнувшем городе

«Речной вокзал» - это одна из самых примечательных станций.

Круглые витражные вставки изображают города Сибири: Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Бийск, Новокузнецк, Тюмень, Тобольск и Мангазею. И если все остальные города вы можете найти на карте, то Мангезея исчезла так давно, что современные исследователи до сих пор не приходят к единому мнению не только о его местоположении, но и о факте существования в целом.

Согласно официальной истории, Мангазея была первым русским городом в Заполярье (на Ямале, это Западная Сибирь), основанным колонистами в 1601 году. Это был богатый торговый город, через который проходил морской путь из Европы в Азию. Пользовались им, по большей части, поморы. Однако уже в середине XVII века этот морской путь был запрещен, так как государство не могло обеспечить таможенный контроль, а к концу столетия город вообще прекратил свое существование.


4. Выходы метро часто расположены в жилых домах

Фрагмент правого крыла здания со встроенным входом на станцию метро Площадь Ленина. A.Savin

А вот еще одна интересная особенность метро Новосибирска - здесь вестибюли станций встроены в самые обычные дома. В других городах это скорее исключение, но здесь такое расположение вполне логично. Дело в том, что Новосибирск рос очень быстро, миллионником он стал уже в 1962 году, и когда в 1986 году открыли метро, то застройка была уже плотной, пути проходили прямо под зданиями.

Кроме того, метро здесь неглубокое (самая глубокая станция «Сибирская» - 16 метров под землей).


5. Самый длинный в мире метромост

Чтобы добраться от «Речного вокзала» до «Студенческой», поезд по мосту пересекает реку Обь. Занимает это всего 4 минуты.

Длина метромоста, соединяющего эти берега, составляет 2145 метров (непосредственно по реке 896 метров). Из-за перепадов температур зимой метромост становится короче на 50 см, а летом растягивается. Он был открыт в 1986 году и до сих пор остается самым длинным в мире.

Правда, насладиться видами великой сибирской реки вряд ли получится, так как большая часть путей закрыта, чтобы защитить составы от ветра.

В 2023 году на мосту запланировано открытие станции «Спортивной», которая станет 14-й.


6. И жетоны, и карты

Новосибирское метро первым в России перешло на безналичную оплату проезда. Первые транспортные карты появились здесь в 1996 году (в Москве - в 1997), а возможность оплаты банковской картой - с 2016 (в Москве в том же году, но на пару месяцев позже). Но если в Москве жетоны (круглые монеты для метро, которые нужно было опустить в прорезь турникета) перестали принимать в метро еще в 1999 году, то в Новосибирске они остались. То есть можно расплачиваться как жетонами, так и транспортными и банковскими картами.


7. А что с другими сибирскими метрополитенами?

В Сибири были проекты строительства и других систем подземного транспорта. Так, еще в 1990-х планировалось открыть метро в соседнем миллионнике Омске. Там уже есть ОДНА станция, которая стала в городе настоящим арт-объектом. Правда, в итоге проект оказался заморожен и вряд ли будет реализован.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Метро   Новосибирск   Новосибирское метро   интересно   подземка   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Сергей 39 минут назад
В Петербурге до сих пор и жетоны, и проездные карты, и вроде банковскими можно расплачиваться. Но система тарифов карты "Подорожник" настолько мудреная, что туристы предпочитают жетоны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Игорь 11 минут назад
Мангазея, как город, с карты исчезла, но в тех местах есть пос. Тазовский, а несколько юго-восточней Мангазейское нефтяное месторождение. Это сейчас ЯНАО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Александр 16 минут назад
Интересная статья, спасибо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Про жетоны так написали, будто это мамонтячие говно.
Только Москва то от них и отказалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1317930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока...
Набирающие популярность в сообществах
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
21 абсурдный момент в фильме "Mortal Kombat" (1995)
21 абсурдный момент в фильме "Mortal Kombat" (1995)
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Где-то в параллельной вселенной

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#факты#США#собака#подборка#Девушка#милота#девушки
#Юмор#история#люди#картинки#Приколы#СССР#кино#дети#познавательно#Китай
#животные#в мире#интересное#позитив#Ynews#шоу бизнес#Москва#Мемы#полиция#комментарии
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок Холодильник, который работает без электричества круглый год Холодильник, который работает без электричества круглый год Как выглядел «калькулятор» XX века? Как выглядел «калькулятор» XX века? От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом

На что жалуетесь?

Вернуться