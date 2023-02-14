Новосибирское метро: 7 фактов о самой экстремальной подземке в мире

«Речной вокзал» - это одна из самых примечательных станций.

Круглые витражные вставки изображают города Сибири: Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Бийск, Новокузнецк, Тюмень, Тобольск и Мангазею. И если все остальные города вы можете найти на карте, то Мангезея исчезла так давно, что современные исследователи до сих пор не приходят к единому мнению не только о его местоположении, но и о факте существования в целом.

Согласно официальной истории, Мангазея была первым русским городом в Заполярье (на Ямале, это Западная Сибирь), основанным колонистами в 1601 году. Это был богатый торговый город, через который проходил морской путь из Европы в Азию. Пользовались им, по большей части, поморы. Однако уже в середине XVII века этот морской путь был запрещен, так как государство не могло обеспечить таможенный контроль, а к концу столетия город вообще прекратил свое существование.

4. Выходы метро часто расположены в жилых домах