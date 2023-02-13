Холодильник, который работает без электричества круглый год

Холодильники бывают разные. Одни — с моторами и компрессорами — охлаждают воздух и продукты за счёт циклов сжатия и расширения вещества. Такие сейчас стоят почти в каждом доме. А другим не нужны никакие специальные приспособления — они просто удерживают холод за счёт льда и толстых стенок.
В частных домах под ледники отводились специальные помещения — обычно подвалы или землянки. Зимой и весной их заполняли льдом, который нарезали на реках. Лёд таял, но медленно. Глубоко под землёй он мог сохраняться до конца лета. Всё доходящее до ледника тепло расходовалось на таяние льда, и температура в помещении оставалась низкой.
В городских квартирах обустроить такой ледник было сложно, и в XVII–XVIII веках появились шкафы-ледники. Хорошо сработанный шкаф имел вентиляцию, но изолировал продукты внутри от тепла снаружи. В этом леднике для изоляции служили толстые наружные деревянные стенки, а также стальные и цинковые панели внутренних отделений.
Температура в таких комнатных ледниках была чуть выше, чем в овощных отделениях сегодняшних бытовых холодильников: 7 °С против обычных 3–4°С. Это позволяло хранить скоропортящиеся продукты, но только при постоянном поддержании количества льда или снега. Зимой в Санкт-Петербурге, откуда в музей поступил этот ледник, в снеге и льде недостатка нет. А летом лёд можно было без особого труда купить: им торговали владельцы больших подземных ледников, запасавшие лёд с весны.
Впрочем, купить лёд для домашнего холодильника могли даже жители южных стран. К концу XIX века сформировалась мировая индустрия торговли льдом: из северных широт глыбы возили в трюмах судов и доставляли по всему свету. Даже в Индии и Австралии можно было приготовить мороженое или бросить пару кубиков льда в коктейль. Торговля льдом, как и шкафы-ледники, просуществовала ещё долго после изобретения компрессорного холодильника — вплоть до середины прошлого века.
Внутри таких холодильных шкафов были специальные отсеки для льда или снега.
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