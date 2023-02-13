Холодильник, который работает без электричества круглый год

Температура в таких комнатных ледниках была чуть выше, чем в овощных отделениях сегодняшних бытовых холодильников: 7 °С против обычных 3–4°С. Это позволяло хранить скоропортящиеся продукты, но только при постоянном поддержании количества льда или снега. Зимой в Санкт-Петербурге, откуда в музей поступил этот ледник, в снеге и льде недостатка нет. А летом лёд можно было без особого труда купить: им торговали владельцы больших подземных ледников, запасавшие лёд с весны.