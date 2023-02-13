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Холодильник, который работает без электричества круглый год

Холодильник, который работает без электричества круглый год

Автор:
13 февраля 2023 10:04
Сообщество : Факты
Метки: Холодильник   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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Холодильники бывают разные. Одни — с моторами и компрессорами — охлаждают воздух и продукты за счёт циклов сжатия и расширения вещества. Такие сейчас стоят почти в каждом доме. А другим не нужны никакие специальные приспособления — они просто удерживают холод за счёт льда и толстых стенок.

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В частных домах под ледники отводились специальные помещения — обычно подвалы или землянки. Зимой и весной их заполняли льдом, который нарезали на реках. Лёд таял, но медленно. Глубоко под землёй он мог сохраняться до конца лета. Всё доходящее до ледника тепло расходовалось на таяние льда, и температура в помещении оставалась низкой.

В городских квартирах обустроить такой ледник было сложно, и в XVII–XVIII веках появились шкафы-ледники. Хорошо сработанный шкаф имел вентиляцию, но изолировал продукты внутри от тепла снаружи. В этом леднике для изоляции служили толстые наружные деревянные стенки, а также стальные и цинковые панели внутренних отделений.

Температура в таких комнатных ледниках была чуть выше, чем в овощных отделениях сегодняшних бытовых холодильников: 7 °С против обычных 3–4°С. Это позволяло хранить скоропортящиеся продукты, но только при постоянном поддержании количества льда или снега. Зимой в Санкт-Петербурге, откуда в музей поступил этот ледник, в снеге и льде недостатка нет. А летом лёд можно было без особого труда купить: им торговали владельцы больших подземных ледников, запасавшие лёд с весны.

Впрочем, купить лёд для домашнего холодильника могли даже жители южных стран. К концу XIX века сформировалась мировая индустрия торговли льдом: из северных широт глыбы возили в трюмах судов и доставляли по всему свету. Даже в Индии и Австралии можно было приготовить мороженое или бросить пару кубиков льда в коктейль. Торговля льдом, как и шкафы-ледники, просуществовала ещё долго после изобретения компрессорного холодильника — вплоть до середины прошлого века.

Внутри таких холодильных шкафов были специальные отсеки для льда или снега.

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Метки: Холодильник   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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Борис Карабанов Час назад
На ночь холодильник запирался, а ключ вешался в такое место, к которому было невозможно подойти незаметно для других членов семьи.
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