Love is…: какая любовная история скрывается за легендарной жвачкой и ее вкладышами

Именно такая история у вкладышей жвачки Love is…, которую все мы знаем. Оказывается, у этих вкладышей есть романтическая история, достойная Дня святого Валентина.

Жевательная резинка Love is… родом из Турции, а в Россию и страны СНГ попала в 1990-х годах. Однако герои этих вкладышей гораздо старше: они «родились» примерно за четверть века до того, как Love is… попала на российский рынок. Когда-то герои ее вкладышей были без одежды, но в них было столько же любви и добра.