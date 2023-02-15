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Love is…: какая любовная история скрывается за легендарной жвачкой и ее вкладышами

Love is…: какая любовная история скрывается за легендарной жвачкой и ее вкладышами

Автор:
15 февраля 2023 09:09
Сообщество : Комиксы
Метки: Love Is   вкладыш   жвачка   интересно   комикс   создание   факты   фото   
693
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Любовь это……создать комикс о любви, который будет жить десятилетия.

Именно такая история у вкладышей жвачки Love is…, которую все мы знаем. Оказывается, у этих вкладышей есть романтическая история, достойная Дня святого Валентина.

Жевательная резинка Love is… родом из Турции, а в Россию и страны СНГ попала в 1990-х годах. Однако герои этих вкладышей гораздо старше: они «родились» примерно за четверть века до того, как Love is… попала на российский рынок. Когда-то герои ее вкладышей были без одежды, но в них было столько же любви и добра.

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Комикс с милой парочкой придумала Ким Гроув (Kim Grove) из Новой Зеландии в конце 1960-х годов: она рисовала влюбленных своему будущему мужу, Роберто Казали (Roberto Casali). Ее герои почти всегда были без одежды, иногда на девушке мог быть фартук или какая-то специфическая форма. Каждый рисунок сопровождался надписью «Любовь это…». Рисунки никогда не были связаны друг с другом, каждый из них — отдельная история.

Через несколько лет, когда Ким уже была замужем за Казали, комиксы начали печатать в ежедневных газетах. Они были черно-белыми и оставались все такими же милыми. Вскоре рисунки новозеландской карикатуристки стали известны за пределами ее семьи, а затем и за пределами ее родной страны.

В 1975 году у Роберто диагностировали рак, и Ким не смогла работать над рисунками. Она передала свою работу художнику из Лондона Биллу Эспри (Bill Asprey). Вот уже почти полвека Билл каждый день создает рисунки, не изменяя стилю Ким. Сначала это был ежедневный комикс для печатных изданий (в том числе Daily Mail), а в 2000-х годах у комиксов «Love is…» появился свой сайт. Сегодня сюда можно заходить за порцией вдохновения каждый день, чтобы узнать, что же такое любовь.

Так причем тут турецкая жевательная резинка? Турецкие художники вдохновились рисунками Билла и с 1970-х годов стали создавать вкладыши для жвачки Şipsevdi, которую выпускала стамбульская компания Kent Gıda. Правда, турецкие художники доработали карикатуры Ким и Билла: у героев комиксов появилась одежда, а сами они стали цветными.

Так что в милых картинках Love is… действительно спрятана любовная история, ведь эти комиксы превратились в настоящую эпопею о любви длиной как минимум в пять десятилетий. На старых рисунках, созданных еще Ким, иногда можно увидеть ее имя или букву R, например, написанную на песке: это прямая отсылка к ее любимому мужчине.

Удивительно, но Билл Эспри долгое время не знал, что герои комиксов стали еще и героями жевательной резинки. Художник узнал об этом совершенно случайно в 2009 году во время интервью с журналистом.

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Метки: Love Is   вкладыш   жвачка   интересно   комикс   создание   факты   фото   
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2  комментария
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25k
Serg2001 Час назад
"Лависы" ... помню-помню... ) Только на тему любви были более популярные вкладыши
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51k
dima423 2 часа назад
а че в оригинале за семейка нудистов?))
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