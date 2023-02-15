Бэнкси создал новое граффити на тему домашнего насилия к 14 февраля, но через несколько часов часть инсталляции убрали

Чем властям помешал старый холодильник — непонятно. Местные жители, которые видели демонтаж инсталляции, были расстроены происходящем.





Кстати, к теме насилия. Вчера я запостила видео про псведо-психолога, который на своём семинаре поднял руку на женщину. Да, она мешала ему вести лекцию. Да, она ведёт себя неадекватно.

Но до глубины души меня поразили люди в комментариях. Многие заявили, что так ей и надо. Мол, сама напросилась.

Вот часть комментариев.