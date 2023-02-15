Бэнкси создал новое граффити на тему домашнего насилия к 14 февраля, но через несколько часов часть инсталляции убрали

Британский анонимный художник под псевдонимом Бэнкси знаменит на весь мир своими граффити, которые отражают действительность мира. Ко Дню святого Валентина художник создал новый рисунок в английском графстве Кент.
Новая работа получила название «Тушь на День святого Валентина». Рисунок посвящён проблеме насилия над женщинами, сообщает The Guardian.
Художник на кирпичной стене изобразил домохозяйку 1950-х годов в фартуке жёлтых перчатках для мытья посуды. Лицо женщины было в синяках, но на нём сияла улыбка. Женщина "затолкала" своего мужа в холодильник, и поэтому счастлива. Таким образом художник хотел привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.
Однако граффити не продержалось и сутки. Местный совет демонтировал инсталляцию спустя несколько часов после его появления. Холодильник, который являлся частью инсталляции, тут же утащили.
"Холодильная установка, которая, как считается, была частью инсталляции, была убрана сотрудниками совета на основании соображений безопасности, так как она была на территории общественных земель", - говорится в сообщении совета неметрополитенского района Танета.
Чем властям помешал старый холодильник — непонятно. Местные жители, которые видели демонтаж инсталляции, были расстроены происходящем.
Кстати, к теме насилия. Вчера я запостила видео про псведо-психолога, который на своём семинаре поднял руку на женщину. Да, она мешала ему вести лекцию. Да, она ведёт себя неадекватно.
Но до глубины души меня поразили люди в комментариях. Многие заявили, что так ей и надо. Мол, сама напросилась.
Вот часть комментариев.
Странно, что мы живём в таком мире, где "втащить бабе, чтобы знала своё место" - нормально. Применять физическую силу, чтобы "успокоить", "доказать правоту", "поставить на место" и в других случаях, когда мужчина первый поднимает руку — не нормально. Так не должно быть.
P.S. Речь не идёт о самообороне, защите своего имущества, близких и животных. Речь идёт о том, что доказывать правоту нужно словами, успокаивать истеричек должна скорая помощь и полиция. Но никак не кулак "настоящего мужика".
Источник:
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