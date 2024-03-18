В Екатеринбурге случайно закрасили арт-объект, приняв его за вандализм

В Екатеринбурге, на многоэтажке на улице Фурманова с 2020 года красуется билборд с надписью «Правда жизни обман смерти». Граффити нарисовал художник Тимофей Радя, который знаменит своими арт-объектами по всей стране, во времена пандемии.

Четыре года надпись красовалась на крыше дома, но тут вдруг какая-то очень активная управляющая компания решила от неё избавиться. Они приняли её за акт вандализма и закрасили.