В Екатеринбурге случайно закрасили арт-объект, приняв его за вандализм

В администрации города теперь думают, как быть дальше.
В Екатеринбурге, на многоэтажке на улице Фурманова с 2020 года красуется билборд с надписью «Правда жизни обман смерти». Граффити нарисовал художник Тимофей Радя, который знаменит своими арт-объектами по всей стране, во времена пандемии.
Четыре года надпись красовалась на крыше дома, но тут вдруг какая-то очень активная управляющая компания решила от неё избавиться. Они приняли её за акт вандализма и закрасили.
В администрации города теперь думают, как быть.
«Надпись была ошибочно принята управляющей компаний за вандализм и закрашена. Пока нет решения [что делать дальше]», - рассказали в администрации.
Тем временем на прошедших выходных один арт-объект Тимофея Ради вернули на улицы города. Речь идёт о фразе «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода. Несколько недель назад её завесили белой тканью, а потом разместили баннер. Но тут внезапно в выходные буквы вновь открыли на радость многих жителей Екатеринбурга и гостей города.
Источник:
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-художник серьёзный, я погляжу...Не каждый сможет буквы нарисовать...
"Арт" означает "искусство". Где здесь искусство, бл"дь?
На радость ли?
сказать что это новый арт объект 3.14здец проблему нашли
сколько раз я видел истории про то что "ах так красиво разрисовали будку трансформаторную, а плохие коммунальщики всё закрасили в серый цвет бла-бла Россия для грустных"
а потом выяснялось А - автор рисунка вообще ни у кого ничего не спросил, Б - по документам будка должна быть как записано именно как серого цвета, надо ли объяснять почему