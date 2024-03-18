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В Екатеринбурге случайно закрасили арт-объект, приняв его за вандализм

В Екатеринбурге случайно закрасили арт-объект, приняв его за вандализм

Автор:
18 марта 2024 18:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Тимофей Радя   арт-объект   вандализм   граффити   екатеринбург   интересное   фото   
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В администрации города теперь думают, как быть дальше.

В Екатеринбурге, на многоэтажке на улице Фурманова с 2020 года красуется билборд с надписью «Правда жизни обман смерти». Граффити нарисовал художник Тимофей Радя, который знаменит своими арт-объектами по всей стране, во времена пандемии.

Четыре года надпись красовалась на крыше дома, но тут вдруг какая-то очень активная управляющая компания решила от неё избавиться. Они приняли её за акт вандализма и закрасили.

 В администрации города теперь думают, как быть.

«Надпись была ошибочно принята управляющей компаний за вандализм и закрашена. Пока нет решения [что делать дальше]», - рассказали в администрации.

Тем временем на прошедших выходных один арт-объект Тимофея Ради вернули на улицы города. Речь идёт о фразе «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода. Несколько недель назад её завесили белой тканью, а потом разместили баннер. Но тут внезапно в выходные буквы вновь открыли на радость многих жителей Екатеринбурга и гостей города.

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Метки: Тимофей Радя   арт-объект   вандализм   граффити   екатеринбург   интересное   фото   
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12  комментариев
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55k
Опиум для народа Час назад
-"Граффити нарисовал художник Тимофей Радя."-
-художник серьёзный, я погляжу...Не каждый сможет буквы нарисовать...
"Арт" означает "искусство". Где здесь искусство, бл"дь?
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39k
russger 8 минут назад
Арт объект? Говно и говно, тоже мне, искуства
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60k
Мойша 17 минут назад
"" буквы вновь открыли на радость многих жителей Екатеринбурга и гостей города.""

На радость ли?
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3k
Роман 24 минуты назад
В наши дни, любая хрень может оказаться арт-объектом.
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6k
livaneth 36 минут назад
Буква "А" обрушилась в мае 1986 года и вряд-ли сама.
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4k
poбт 39 минут назад
"В администрации города теперь думают, как быть"
сказать что это новый арт объект
3.14здец проблему нашли
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3k
Saplus 41 минуту назад
Посмотрел что он еще делал - в принципе актуальный художник

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25k
SolomonA 49 минут назад
Если хотя бы несколько человек могут принять арт-объект за вандализм - значит это и есть вандализм.
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13k
Copycat Час назад
Ну надо было при установке арт-объекта наверно управляющую компанию оповестить, так как это её ведомство

сколько раз я видел истории про то что "ах так красиво разрисовали будку трансформаторную, а плохие коммунальщики всё закрасили в серый цвет бла-бла Россия для грустных"

а потом выяснялось А - автор рисунка вообще ни у кого ничего не спросил, Б - по документам будка должна быть как записано именно как серого цвета, надо ли объяснять почему
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PokemonKa
Pika-Pika?
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