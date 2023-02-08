Художник превращает неприметные здания в произведения искусства

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Уличные художники дают вторую жизнь старым и неприметным зданиям, изображая на них самые разные сюжеты. Художник, скрывающийся под ником WD живёт в Греции, и занимается стрит-артом с 2000 года. Его яркие и наполненные символизмом работы стали известны по всему миру, и его популярность продолжает расти. Взгляните на его работы в стиле "до и после".
Сейчас художник под ником WD (Wild Drawing) живёт в греческой столице - Афинах. Он переделывает самые разные здания и городские участки по всему миру, привнося своё творчество и изображая яркие сюжеты. Художник покорил миллионную аудиторию своими граффити. Он также участвовал в персональных и групповых выставках, фестивалях граффити и уличного искусства в Азии, Европе и США. Его работы были опубликованы в книгах по уличному искусству.
Его работы на видео:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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