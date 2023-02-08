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Художник превращает неприметные здания в произведения искусства

Художник превращает неприметные здания в произведения искусства

Автор:
08 февраля 2023 21:35
Сообщество : Искусство
Метки: граффити   искусство   красиво   творчество   уличное искусство   уличные художники   уличный художник   фото   художник   художники   
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Уличные художники дают вторую жизнь старым и неприметным зданиям, изображая на них самые разные сюжеты. Художник, скрывающийся под ником WD живёт в Греции, и занимается стрит-артом с 2000 года. Его яркие и наполненные символизмом работы стали известны по всему миру, и его популярность продолжает расти. Взгляните на его работы в стиле "до и после".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: граффити   искусство   красиво   творчество   уличное искусство   уличные художники   уличный художник   фото   художник   художники   
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7  комментариев
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Андрей 2 часа назад
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Barachek_Obachek 7 минут назад
талантище
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251
Вася Васильев 45 минут назад
Молодец.
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428
Папай 50 минут назад
как долго живет все это в таких сочных красках? Мне очень понравилось
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4k
Атомный Крот Час назад
Очень здорово. Интересно, кто у него Заказчики?
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