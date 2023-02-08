Художник превращает неприметные здания в произведения искусства

Сейчас художник под ником WD (Wild Drawing) живёт в греческой столице - Афинах. Он переделывает самые разные здания и городские участки по всему миру, привнося своё творчество и изображая яркие сюжеты. Художник покорил миллионную аудиторию своими граффити. Он также участвовал в персональных и групповых выставках, фестивалях граффити и уличного искусства в Азии, Европе и США. Его работы были опубликованы в книгах по уличному искусству.