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В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек

В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек

Автор:
13 февраля 2023 13:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   Османабад   бык   новости   праздник   происшествие   церемония   
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Во время многотысячной религиозной церемонии на западе Индии бык вырволся на свободу и помчался через толпу. 14 человек получили серьезные травмы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   Османабад   бык   новости   праздник   происшествие   церемония   
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4  комментария
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4k
pinbalist 40 минут назад
Бык - атеист :)
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8k
Ден 7 минут назад
И хер что скажешь, священное животное же.
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1k
naf-naf Полчаса назад
Бык съе...ывал быстрее. Сам охренел от такого количества народу
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28k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
Индия вроде обогнала Китай по численности населения?
Возможно этот бык часть демографической политики Индии
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