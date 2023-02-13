В Индии бык ворвался в толпу, покалечив 14 человек

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Во время многотысячной религиозной церемонии на западе Индии бык вырволся на свободу и помчался через толпу. 14 человек получили серьезные травмы.
В городе Османабад на западе Индии, на религиозном празднестве с участием более 15 тысяч человек, случилось чрезвычайное происшествие: бык, ворвавшийся в толпу, серьезно травмировал 15 человек.
На видео, снятом одним из очевидцев, слышны крики людей. Животное сносило всех на своем пути, топча упавших.
К счастью, вскоре бык добежал до свободного места и остановился. Толпа тем временем быстро разошлась, оставив на месте пострадавших.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Возможно этот бык часть демографической политики Индии