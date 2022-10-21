Необычная трогательная реклама Coca-Cola в Индии – просто открой крышку рядом с другом

Это самое «хорошее» может быть направленным не просто на рекламу, но и действительно приносить пользу. Например – сплочать, побуждать на добрые поступки и, конечно, соблюдать традиции.

Так в очередной раз поступила всем известная компания Coca-Cola. Компания на рынке уже очень давно, и не раз запоминалась трогательными и добрыми акциями. И вот теперь маркетологи придумали очередную невероятную вещь – замок для крышки на газировке.