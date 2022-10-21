FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9606 постов • 1359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Необычная трогательная реклама Coca-Cola в Индии – просто открой крышку рядом с другом

Необычная трогательная реклама Coca-Cola в Индии – просто открой крышку рядом с другом

Автор:
21 октября 2022 23:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   дивали   интересно   кола   напитки   праздник   реклама   
1901
4

Маркетинг – это всегда творчество. Во всяком случае, если это хороший маркетинг, а специалист действительно разбирается в теме и хочет создать что-то хорошее.

Это самое «хорошее» может быть направленным не просто на рекламу, но и действительно приносить пользу. Например – сплочать, побуждать на добрые поступки и, конечно, соблюдать традиции.

Так в очередной раз поступила всем известная компания Coca-Cola. Компания на рынке уже очень давно, и не раз запоминалась трогательными и добрыми акциями. И вот теперь маркетологи придумали очередную невероятную вещь – замок для крышки на газировке.

×
×

Дело в том, что в Индии ежегодно празднуется Дивали, то есть фестиваль огней. Это что-о вроде нового года, только все танцуют в жару и с огнями вместо елки. И Coca-Cola решила поддержать традицию – но только своим способом.

По мнению компании, удачнее всего пригласить человека на праздник – подарив другу бутылку с любимым напитком с крышкой, которая открывается только через телефон «дарителя». Таким образом компания как бы призывает прийти на Дивали всей семьей.

Сама надпись на крышке с технологией Bluetooth гласит: «эта запертая кола откроется только рядом с близкими». Таким образом компания стремится сохранить главную ценность Дивали – семейное тепло.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   дивали   интересно   кола   напитки   праздник   реклама   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Альтер Иго Час назад
Мааааленький нюанс: цена за бутылку с электронной крышкой против обычной? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
47k
Прораб 18 минут назад
омерзительно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
parallax 24 минуты назад
Какую только хню не придумают, ради денег. Индия и так самая засранная страна и больше всех засерает океан, а грёбаная Кола со своими бестолковыми прибамбахами им ещё больше в этом помагает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Taras Kozalupko Час назад
Кока-кола умер, да здравствует Добрый Кола!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
как трогательно сегодня вспоминать про кока-колу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34360



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Набирающие популярность в сообществах
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"
В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"
А чем вообще занимались бояре
А чем вообще занимались бояре
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех было такое пальто

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#аварии#люди#кино#забавно#дети#США#природа
#Юмор#животные#история#автомобили#авто аварии#СССР#удивительно#комментарии#познавательно#фильм
#Прикол#факты#интересное#дтп#автомир#в мире#голливуд#космос#Реакция#актеры
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев Шалость не удалась: индийцев поймали при подмене отпечатков во время сдачи экзаменов Шалость не удалась: индийцев поймали при подмене отпечатков во время сдачи экзаменов Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей Очередной креатив от PETA: мясоеды возбудились? Очередной креатив от PETA: мясоеды возбудились?

На что жалуетесь?

Вернуться