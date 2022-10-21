Необычная трогательная реклама Coca-Cola в Индии – просто открой крышку рядом с другом

Маркетинг – это всегда творчество. Во всяком случае, если это хороший маркетинг, а специалист действительно разбирается в теме и хочет создать что-то хорошее.
Это самое «хорошее» может быть направленным не просто на рекламу, но и действительно приносить пользу. Например – сплочать, побуждать на добрые поступки и, конечно, соблюдать традиции.
Так в очередной раз поступила всем известная компания Coca-Cola. Компания на рынке уже очень давно, и не раз запоминалась трогательными и добрыми акциями. И вот теперь маркетологи придумали очередную невероятную вещь – замок для крышки на газировке.
Дело в том, что в Индии ежегодно празднуется Дивали, то есть фестиваль огней. Это что-о вроде нового года, только все танцуют в жару и с огнями вместо елки. И Coca-Cola решила поддержать традицию – но только своим способом.
По мнению компании, удачнее всего пригласить человека на праздник – подарив другу бутылку с любимым напитком с крышкой, которая открывается только через телефон «дарителя». Таким образом компания как бы призывает прийти на Дивали всей семьей.
Сама надпись на крышке с технологией Bluetooth гласит: «эта запертая кола откроется только рядом с близкими». Таким образом компания стремится сохранить главную ценность Дивали – семейное тепло.
Источник:
АНТИФИШКИ
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