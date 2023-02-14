В Китае соискателям на собеседовании выдали маски, полностью закрывающие лицо

Необычный способ проведения собеседования получил известность после того, как одна из соискательниц в Ченду, провинция Сычуань, разместила видео в Douyin (китайском аналоге TikTok). Женщина по фамилии Цзэн сказала, что ей всё это мероприятие показалось странным, и странности ему добавило также то, что соискателям раздали срезанный сахарный тростник.

Цзэн рассказала, что перед собеседованием им выдали белые маски, полностью закрывающие лицо, и дали возможность раскрасить их по своему желанию. Кто-то оставил маску нетронутой, а кто-то раскрасил, придав ей индивидуальность. Кто знает, может быть это тоже было своего рода проверкой?