В Китае соискателям на собеседовании выдали маски, полностью закрывающие лицо

Китайская компания Chengdu Ant Logistics при приёме на работу придерживается политики "красивая внешность не имеет значения". На собеседовании соискатели получают маски, полностью закрывающие лицо, и в таком виде общаются с менеджером по персоналу. Кстати, он тоже в маске.
Необычный способ проведения собеседования получил известность после того, как одна из соискательниц в Ченду, провинция Сычуань, разместила видео в Douyin (китайском аналоге TikTok). Женщина по фамилии Цзэн сказала, что ей всё это мероприятие показалось странным, и странности ему добавило также то, что соискателям раздали срезанный сахарный тростник.
Цзэн рассказала, что перед собеседованием им выдали белые маски, полностью закрывающие лицо, и дали возможность раскрасить их по своему желанию. Кто-то оставил маску нетронутой, а кто-то раскрасил, придав ей индивидуальность. Кто знает, может быть это тоже было своего рода проверкой?
Однако женщина признала, что такой сценарий, возможно, помогает исключить случаи дискриминации по внешности и делает прохождение интервью проще для людей, страдающих социофобией.
Кадры разошлись по местным соцсетям. Многие одобрили такой подход к собеседованию и сказали, что политика компании заслуживает похвалы, но были и люди, уверенные в том, что это видео всего лишь рекламный ход, поскольку это уже не первый случай "инновационного" собеседования от этой компании. Ранее был случай, когда соискателей просили вспахать газон логистического парка, чтобы проверить их исполнительность и способность адаптироваться к трудным условиям.
Компания Chengdu Ant Logistics подтвердила, что видео было снято во время проводимой раз в два года ярмарки вакансий, во время которой набирают сотрудников на различные должности, включая новых медиа-операторов, вещателей в прямом эфире и аналитиков данных.
Уникальный подход к собеседованию призван показать, что индивидуальные способности людей ценятся больше, чем их внешний вид. Также, по словам представителей компании, они стремились уменьшить стресс, испытываемый соискателями.
Компания получила широкое признание в Интернете, многие хвалили ее за «помощь в устранении дискриминации в сфере занятости».
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