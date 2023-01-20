В небе Турции появилось огромное кровавое око

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19 января жители турецкой Бурсы встретили необычный рассвет. В небе над городом наблюдалось редкое природное явление: окрашенное солнцем в красноватый цвет облако, напоминающее гигантский глаз или булочку с корицей. Кому-то показалось, что это летающая тарелка, а кто-то даже заметил сходство с женскими гениталиями.
Ничего сверхъестественного в этом природном явлении нет, хотя зрелище, несомненно, редкое и притягательное.
Это так называемое лентикулярное (линзовидное) облако. Обычно такие облака образуются над возвышенностями, на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.
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Турецкий "розовый глаз" или "розовую вагину" можно было наблюдать как раз рядом с возвышенностью - холмом, расположенным неподалеку от летного поля аэрокосмического тренировочного центра GUHEM.
Лентикулярные облака получили свое название от латинского "Altocumulus lenticularis", что переводится как «похожие на линзу». Они известны своим изогнутым видом, сходством с летающей тарелкой и обычно встречаются на высоте около 2000—5000 метров.
"Эти странные, неестественно выглядящие облака иногда образуются с подветренной стороны от холмов или гор, — поясняет Метеобюро. — Они очень похожи на традиционную форму летающих тарелок из научной фантастики, а настоящие линзообразные облака считаются одним из наиболее распространенных объяснений феномена НЛО во всем мире".
Когда воздух дует через горный хребет, при определенных обстоятельствах он может создать серию больших стоячих волн в воздухе вниз по течению, что похоже на рябь, образующуюся на реке, когда вода течет через препятствие.
"Эти странные, неестественно выглядящие облака иногда образуются с подветренной стороны от холмов или гор, — поясняет Метеобюро. — Они очень похожи на традиционную форму летающих тарелок из научной фантастики, а настоящие линзообразные облака считаются одним из наиболее распространенных объяснений феномена НЛО во всем мире".
Когда воздух дует через горный хребет, при определенных обстоятельствах он может создать серию больших стоячих волн в воздухе вниз по течению, что похоже на рябь, образующуюся на реке, когда вода течет через препятствие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Лентикулярное облако Турция лентикулярное необычно облако природное явление редкое явление уникальное зрелище
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