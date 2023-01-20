FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9901 пост • 1381 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В небе Турции появилось огромное кровавое око

В небе Турции появилось огромное кровавое око

Автор:
20 января 2023 15:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Лентикулярное облако   Турция   лентикулярное   необычно   облако   природное явление   редкое явление   уникальное зрелище   
1464
5
19 января жители турецкой Бурсы встретили необычный рассвет. В небе над городом наблюдалось редкое природное явление: окрашенное солнцем в красноватый цвет облако, напоминающее гигантский глаз или булочку с корицей. Кому-то показалось, что это летающая тарелка, а кто-то даже заметил сходство с женскими гениталиями.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Лентикулярное облако   Турция   лентикулярное   необычно   облако   природное явление   редкое явление   уникальное зрелище   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Shtoppi 2 часа назад
напоминает сфинктер перед опорожнением кишечника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Сергей Некрасов Полчаса назад
Область космоса, известная как Око Ужаса находится на самом краю галактики к северо-западу от Земли. С большого расстояния она напоминает застывший звездный водоворот в форме гигантского, неподвижного глаза, охватывающего область более чем в десять тысяч световых лет. Глаз Ужаса - наиболее известная зона искажения реальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Боженька тонко намекает туркам, что их ждёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
это окно ..в другое измерения ..от туда Аннунаки прилетают...за помидорами)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Борис Колесниченко 47 минут назад
У кого то подгорает) ветром снесло видимо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90462



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод»...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 января
Набирающие популярность в сообществах
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Дилемма ценою в жизнь: как быть – принять удар или свернуть от лобового удара?
Дилемма ценою в жизнь: как быть – принять удар или свернуть от лобового удара?
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#позитив#автомобили#Ynews#забавно#улыбнуло#авто аварии#знаменитости
#Юмор#интересное#животные#дтп#кино#в мире#картинки#Приколы#Жизнь#Мемы
#Прикол#история#факты#люди#автомир#аварии#Прошлое#Фотографии#фильм#милота
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Взрыв в Стамбуле: что известно к этому часу Взрыв в Стамбуле: что известно к этому часу Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком Японская газировка со вкусом пельменей стала культовым напитком В Турции построили стадион в форме крокодила В Турции построили стадион в форме крокодила Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду Из-за потолка цен на нефть в Турции образовалась пробка из танкеров Из-за потолка цен на нефть в Турции образовалась пробка из танкеров

На что жалуетесь?

Вернуться