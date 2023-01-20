В небе Турции появилось огромное кровавое око

Лентикулярные облака получили свое название от латинского "Altocumulus lenticularis", что переводится как «похожие на линзу». Они известны своим изогнутым видом, сходством с летающей тарелкой и обычно встречаются на высоте около 2000—5000 метров.



"Эти странные, неестественно выглядящие облака иногда образуются с подветренной стороны от холмов или гор, — поясняет Метеобюро. — Они очень похожи на традиционную форму летающих тарелок из научной фантастики, а настоящие линзообразные облака считаются одним из наиболее распространенных объяснений феномена НЛО во всем мире".



Когда воздух дует через горный хребет, при определенных обстоятельствах он может создать серию больших стоячих волн в воздухе вниз по течению, что похоже на рябь, образующуюся на реке, когда вода течет через препятствие.