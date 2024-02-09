Китайские учёные представили первого "ИИ-ребёнка"

Посетители мероприятия могли разговаривать с Тонг Тонг и давать ей задания.

Например, девочку попросили навести порядок в комнате, и она поправила покосившуюся картину.

Если картина находилась слишком высоко, Тонг Тонг брала табуретку, чтобы дотянуться до неё без посторонней помощи.

Когда человек проливал молоко в виртуальной комнате, девочка брала тряпку и убиралась.

Самая уникальная особенность создания - умение ставить перед собой задачи.

"Тонг Тонг обладает разумом и стремится постичь здравый смысл людей. Она отличает правильное от неправильного, выражает свое отношение к различным ситуациям и способна определять будущее", - заявляют представители BIGAI