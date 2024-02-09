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Китайские учёные представили первого "ИИ-ребёнка"

Китайские учёные представили первого "ИИ-ребёнка"

Автор:
09 февраля 2024 09:05
Сообщество : Наука
Метки: Амека   Искусственный интеллект   Китай   Тонг Тонг   новшество   ребёнок   
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Тонг Тонг обладает интеллектом и поведением трёхлетнего ребёнка. По словам создателей, их творение может испытывать радость, гнев и печаль.

Учёные Пекинского института общего искусственного интеллекта (BIGAI) представили "ИИ-ребёнка", который может самостоятельно ставить перед собой задачи, автономно обучаться и исследовать окружающую среду.

Тонг Тонг (в переводе означает "маленькая девочка") была представлена на выставке Frontiers of General Artificial Intelligence Technology Exhibition ("Выставка технологий общего искусственного интеллекта"), прошедшей в Пекине в конце января. Она не имеет физической формы и действует в виртуальной среде.

Посетители мероприятия могли разговаривать с Тонг Тонг и давать ей задания.

Например, девочку попросили навести порядок в комнате, и она поправила покосившуюся картину.

Если картина находилась слишком высоко, Тонг Тонг брала табуретку, чтобы дотянуться до неё без посторонней помощи.

Когда человек проливал молоко в виртуальной комнате, девочка брала тряпку и убиралась.

Самая уникальная особенность создания - умение ставить перед собой задачи.

"Тонг Тонг обладает разумом и стремится постичь здравый смысл людей. Она отличает правильное от неправильного, выражает свое отношение к различным ситуациям и способна определять будущее", - заявляют представители BIGAI

Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT или Bard от Google, реагируют только на поставленные задачи.

Даже усовершенствованные роботы не действуют по-настоящему автономно.

Амека считается самым продвинутым в мире роботом, но и он работает на основе технологии под названием human-in-the-loop AI (HITL), когда человек должен давать указания, чтобы тот их выполнял.

Это означает, что ИИ выполняет некоторые задачи самостоятельно, но человек всё равно либо задает параметры, либо может отменить действие.

Ректор BIGAI Чжу Сонгчун представил "тест Тонга", который призван заменить тест Тьюринга для искусственного интеллекта.

Его цель - разработать ИИ, который сможет "обучаться и выполнять задачи в сложных условиях, руководствуясь ценностями и пониманием причинно-следственных связей".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Амека   Искусственный интеллект   Китай   Тонг Тонг   новшество   ребёнок   
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15k
Ivan 5 минут назад
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РАТНИК 52 минуты назад
Они сделали по принципу Алисы, в реальности робот был бы как Бендер из мультсериала футурама и послал бы куда подальше задающего вопросы.
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17k
Kucher 2 часа назад
Назовите это творение - "Тамагочи".
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37k
Андрей Иванов 3 часа назад
Они представили комп с программой, имитирующей интеллект трёхлетнего ребёнка
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35k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Тонг Тонг (в переводе означает "маленькая девочка")
--------
А девочка это первое тонг или второе?
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