Блогерша из Китая съела акулу и попала на штраф в $18 500

Цзинь Моумоу, известную под псевдонимом Tizi, знают в Китае, как известного фуд-блогера. Девушка завоевала популярность своими публикациями в соцсетях. Она снимает ролики, в которых готовит и ест необычную пищу, в том числе, мясо животных, таких как крокодилы, страусы.





Но для поддержания интереса публики блогеру приходится придумывать всё новые и новые сюжеты. Один из её роликов быстро стал вирусным. На видео, которое Tizi выложила в Douyin (китайская версия TikTok), она готовит и ест бульон из белой акулы. Весь процесс показан в деталях, начиная с разделки рыбы.

«Она может выглядеть злобно, но мясо у нее очень нежное», — так фуд-блогер прокомментировала ощущения от этого блюда, которое, судя по всему, девушке очень понравилось.



