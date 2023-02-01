Блогерша из Китая съела акулу и попала на штраф в $18 500

Чтобы записать интересное видео, девушка незаконно купила белую акулу, приготовила и съела её на камеру. Между тем, эта рыба входит в список охраняемых животных, запрещенных к добыче.
Цзинь Моумоу, известную под псевдонимом Tizi, знают в Китае, как известного фуд-блогера. Девушка завоевала популярность своими публикациями в соцсетях. Она снимает ролики, в которых готовит и ест необычную пищу, в том числе, мясо животных, таких как крокодилы, страусы.
Но для поддержания интереса публики блогеру приходится придумывать всё новые и новые сюжеты. Один из её роликов быстро стал вирусным. На видео, которое Tizi выложила в Douyin (китайская версия TikTok), она готовит и ест бульон из белой акулы. Весь процесс показан в деталях, начиная с разделки рыбы.
«Она может выглядеть злобно, но мясо у нее очень нежное», — так фуд-блогер прокомментировала ощущения от этого блюда, которое, судя по всему, девушке очень понравилось.
Ролик быстро разлетелся по Сети и обратил на себя внимание властей Китая.
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В этой стране большая белая акула входит в список охраняемых животных, о чём должны знать все публичные люди. Сама фуд-блогер утверждает, что ничего противозаконного не совершала. Она приобрела акулу на Toabao - за двухметровую тушу девушка заплатила 7700 юаней (около $1150). При этом, Tizi была уверена, что рыбу не выловили, а вырастили искусственно.
Впрочем, в этой версии происхождения акулы следствие усомнилось, и полиция разыскала всех участников преступной цепочки. Блогершу оштрафовали на весьма крупную сумму. Полиция также нашла и арестовала лиц, причастных к добыче и продаже редкого животного. Им может грозить не только штраф - по закону браконьеров могут наказать лишением свободы на срок до 10 лет.
Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), численность большой белой акулы неуклонно сокращается. Учёные связывают это явление в том числе с незаконным промыслом - браконьеры добывают акул из-за ценных плавников и зубов. Эти части тела традиционно используют в народной медицине.
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Она её еще прошлым летом сожрала
https://vk.com/wall-57302136_1817182
https://old.fishki.net/4236318-blogershu-sevshuju-akulu-mogut-posadity-v-tjurymu.htmlhttps://old.fishki.net/4236318-blogershu-sevshuju-akulu-mogut-posadity-v-tjurymu.html