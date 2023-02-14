25 занимательных фактов о змеях

Много ли вы знаете о змеях? Ну, кроме того, что это длинные чешуйчатые рептилии без ног и раздвоенным языком, которые могут быть ядовиты и опасны для жизни? Если изучить тему внимательнее, можно почерпнуть много нового и интересного: как эти создания живут, чем питаются, как охотятся, размножаются и многое другое.
Например, концертина, способ передвижения, используемый древесными змеями, требует в семь раз больше энергии, чем обычно. Даже когда змея пытается убежать по гладкой поверхности, она использует уникальный способ передвижения, называемый скользящим толчком.
По этой причине они в первую очередь не могут слышать звуки в воздухе. Как и у людей, у них есть внутреннее ухо, которое помогает сохранять равновесие. Так что как бы громко вы ни кричали в попытке отпугнуть змею, это не произведёт на неё ни малейшего эффекта.
Некоторые специалисты считают, что королевская кобра — самая умная змея. Это единственный вид змей с сильным чувством семьи: они строят гнёзда и защищают своих детёнышей.
Змеи должны спать с широко открытыми глазами, так как не могут моргать. Вместо век у них тонкая мембрана, покрывающая каждый глаз и выполняющая защитную функцию.
Хотя большинство змей живут на суше, в Индийском и Тихом океанах обитает около 70 видов морских змей. Они внешне напоминают своих наземных сородичей, но это полностью водные животные, которые не могут передвигаться по суше. Морские крайты (Laticauda) являются единственным исключением, хотя их наземное перемещение также ограничено.
Вместо этого они подвергаются состоянию бромации или замедлению метаболизма в холодные месяцы. Зимой многие змеи перестают есть и сохраняют энергию, меньше двигаясь. Даже в самый разгар зимы змеи могут вылезать из укрытий, чтобы погреться в тёплый солнечный день.
Это робкие, замкнутые существа. Змеи не кусают злонамеренно и не ищут врагов активно. Они защищают свою жизнь, если и когда это необходимо. А больше всего любят, когда их оставляют в покое.
Несмотря на то, что у них есть ноздри, змеи не могут чувствовать запах. Вместо этого у них развита система органов Якобсона на основе языка и нёба для обоняния. Благодаря этому они в состоянии улавливать различные уровни химических раздражителей.
Поэтому они вынуждены проглатывать пищу целиком. Благодаря очень гибкой нижней челюсти змеи могут потреблять добычу на 75–100% крупнее, чем их собственная голова. Как только пища будет съедена, химические вещества в их пищеварительной системе завершат задачу по её расщеплению.
Можно сказать, они питаются от солнечной энергии. Неправильно называть рептилий «хладнокровными», потому что их кровь на самом деле не холодная. Правильнее будет — экзотермическая, что означает, что температура их тела колеблется и контролируется внешними факторами. Рептилии нуждаются в источниках тепла, таких как солнце, чтобы согреться, потому что они не могут регулировать температуру своего тела внутренне, как млекопитающие и птицы.
Эти чешуйки содержат кератин. Тот же материал можно найти в человеческих волосах и ногтях. Чешуя змей тонкая и её чувствительность эквивалентна чувствительности кончика человеческого пальца.
Из-за их хрупких скелетов точная датировка затруднена, но меловой период — это время, когда они впервые встречаются в летописи окаменелостей. По мнению ученых, возраст змей составляет от 98 до 142 миллионов лет. Возможно, самым удивительным фактом является то, что они являются более поздними видами, чем крокодилы, ящерицы и черепахи.
Летучая древесная змея родом из Юго-Восточной Азии получила своё необычное название из-за склонности «летать» по лесу. Chrysopelea использует уникальные чешуйки на животе, чтобы лазить по деревьям, а затем прыгает с высоты. Перед прыжком змея сворачивается спиралью, а затем резко разворачивается в воздухе и планирует на соседнее дерево или ветку, расположенную ниже. Эти змеи могут преодолеть 100 м без особых усилий и гораздо быстрее, чем передвигаясь по суше.
Самая крупная окаменелость змеи была обнаружена в шахтах Черрехо в Колумбии. Эта гигантская рептилия жила 60 миллионов лет назад, имела длину до 15 метров, весила в 20 раз больше обычного человека и питалась огромными черепахами и крокодилами.
Обычный укус внутриматерикового тайпана содержит от 44 до 110 мг яда. Это австралийский вид, который считается рекордсменом по летальности. Одна доза яда тайпана может убить 250 000 мышей.
Мозамбикская плюющаяся кобра способна плевать своим ядом в цели на расстоянии более 2,5 метров, причём на расстоянии полуметра – со стопроцентной точностью. Плюёт под любым углом и обычно целится в глаза. Яд ослепляет навсегда.
Двуглавые змеи в дикой природе долго не выживают: две головы дерутся из-за еды и часто нападают друг на друга. Такова печальная змеиная правда.
У них есть домашняя зона, в которой они бродят в зависимости от времени года. Однако в этот диапазон могут входить близлежащие змеи и другие существа. Они знают о местонахождении еды, воды и убежища в пределах своего диапазона.
Змеи не обладают острым зрением. Они пугаются движения и реагируют на него. У большинства видов нет цветового зрения. Змея не может отличить вас от дерева или камня, если вы стоите перед ней совершенно неподвижно.
Змеи вытягивают свои языки не для запугивания. Большинство змей с его помощью ориентируются в пространстве и находят добычу, потому что у них слабое зрение и слух. Феромоны обеспечивают чувство направления, которое их раздвоенные языки улавливают из окружающей среды и передают органу Якобсона.
Рептилии откладывают яйца, что отличает их от млекопитающих. Это мы знаем из школьного курса. Однако, хотя более 70% змей откладывают яйца, другие этого не делают. Змеи, живущие в более холодном климате, рождают живых детенышей.
Змеи классифицируются как позвоночные, хотя они и очень гибкие. Позвоночник составляют многочисленные позвонки, соединённые с ребрами. У взрослого человека в общей сложности 206 костей и 24 ребра. У змей – до 1200 костей и до 33 рёбер.
У неядовитых змей часто круглые зрачки, тогда как у ядовитых змей они обычно щелевидные или эллиптические. Несомненно, это один из полезных фактов, о которых следует знать. Ещё один заключается в том, что любых змей лучше избегать, так спокойнее.
Количество видов змей в последнее время увеличилось до 3789, что делает их второй по величине категорией рептилий после ящериц. Среди них 30 различных семейств, а также многочисленные подсемейства. В Австралии их около 140.
Змеи в основном питаются крошечными млекопитающими. Они поедают других змей, лягушек, ящериц, сцинков, мышей, крыс, кроликов, птиц, опоссумов и летучих мышей. И таким образом регулируют их численность.
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