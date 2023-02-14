25 занимательных фактов о змеях

Много ли вы знаете о змеях? Ну, кроме того, что это длинные чешуйчатые рептилии без ног и раздвоенным языком, которые могут быть ядовиты и опасны для жизни? Если изучить тему внимательнее, можно почерпнуть много нового и интересного: как эти создания живут, чем питаются, как охотятся, размножаются и многое другое.