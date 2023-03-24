На Филиппинах живут летучие мыши огромного размера

Гривастые ацеродоны живут колониями. Как и большинство летучих мышей, они отправляются на поиски пищи ночью, а затем спят днём. Питаются растительной пищей — листьями и сладкими плодами, особенно уважают инжир. В дикой природе они могут жить от 10 до 30 лет. Об их размножении известно немного, за исключением того, что самки рожают по одному детенышу за раз и у них один помёт в год.

И хотя фотографии, сделанные с намерением преувеличить размер ацеродонов, могут напугать впечатлительного человека, зверушки это совершенно безобидные. Людьми не интересуются.