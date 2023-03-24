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На Филиппинах живут летучие мыши огромного размера

На Филиппинах живут летучие мыши огромного размера

Автор:
24 марта 2023 12:08
Сообщество : Животные
Метки: Исчезающий вид   Летучая мышь   животные   летучая лисица   мир животных   познавательно   факты о животных   филиппины   
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В 2020 году житель Филиппин опубликовал в Твиттере фотографию огромной летучей мыши, висящей в его гараже. Многие не поверили в то, что это реальное животное и назвали снимок подделкой.

Да, снимок сделан так, что животное кажется очень большим, размером с человека. Но кроме принудительной перспективы никакого обмана здесь нет.

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Это млекопитающее семейства крылановых, которое обитает на Филиппинском архипелаге. Его научное название — гривастый ацеродон (Acerodon jubatus), а обиходное — гигантская крылатая лисица с золотой короной (Giant golden-crowned flying fox).

Длина животного достигает полуметра, а размах его крыльев составляет от 1,5 до 1,7 м. Взрослый ацеродон может весить до 1,3 кг. У него вытянутая морда, похожая на собачью, маленькие уши, хвост отсутствует. Шерсть тёмная, но на голове в области затылка оранжево-жёлтая (отсюда и «золотая корона» в названии).

Гривастые ацеродоны живут колониями. Как и большинство летучих мышей, они отправляются на поиски пищи ночью, а затем спят днём. Питаются растительной пищей — листьями и сладкими плодами, особенно уважают инжир. В дикой природе они могут жить от 10 до 30 лет. Об их размножении известно немного, за исключением того, что самки рожают по одному детенышу за раз и у них один помёт в год.


И хотя фотографии, сделанные с намерением преувеличить размер ацеродонов, могут напугать впечатлительного человека, зверушки это совершенно безобидные. Людьми не интересуются.

Вид находится под угрозой исчезновения. Основные враги ацеродонов — крупные хищные птицы, такие как орлы. Также на них охотятся сетчатые питоны и, к сожалению, люди, которые используют их как приманку для охоты на диких животных. Большой вред ареалу обитания ацеродонов наносит также вырубка лесов.

В конце 1800-х годов колонии гигантских летучих лисиц насчитывали до 100 000 особей. На сегодня вся популяция не превышает 20 000 особей. Один из трёх подвидов ацеродонов уже полностью вымер, поэтому важно заботиться об оставшихся подвидах. Они имеют важное значение для экосистемы — регулируют численность насекомых, распространяют семена, опыляют растения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исчезающий вид   Летучая мышь   животные   летучая лисица   мир животных   познавательно   факты о животных   филиппины   
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12  комментариев
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661
Diver Час назад
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28k
Levyathan 20 минут назад
Все-таки он существует!!!
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1k
Юлия Фоксина 58 минут назад
Что-то подобное в Тайланде видела, может немного меньше, но тоже впечатляюще.
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31k
Slonyash Час назад
Страсти какие! Но симпатичные. Это вроде летучая лисица называется?
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вкусные?
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825
Kra 2 часа назад
фото в студию рядом со спичечным коробком!!
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65k
doker 2 часа назад
"Основные враги ацеродонов крупные хищные птицы, такие как орлы." - брехня, филиппинцы, родственники китайцев, их просто жрут.
Не там врагов нашли.
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3k
Александр 2 часа назад
Может не в тему.Кидал камни в верх и мышки за ними гонялись.Потом попал камнем в машину.С тех пор,больше этим не занимался ).
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