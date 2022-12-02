Самые странные, забавные и причудливые существа, живущие на Земле. Часть 2-я

Долгопят — это небольшой примат весом около 150 г. У него удивительно большие глаза, каждый такого же размера и веса, как и его мозг. Длина задних конечностей долгопята является результатом удлинения костей предплюсны стопы, уникального для млекопитающих. Все виды долгопятов одинаково хорошо умеют прыгать и цепляться. Когда-то они были широко распространены в Северной Америке, Европе и Азии. Сегодня их ареал ограничен лесистыми архипелагами Юго-Восточной Азии.