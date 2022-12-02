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Самые странные, забавные и причудливые существа, живущие на Земле. Часть 2-я

Самые странные, забавные и причудливые существа, живущие на Земле. Часть 2-я

Автор:
02 декабря 2022 17:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   животный мир   интересные факты   интересные факты о животных   мир животных   познавательно   факты   факты о животных   фауна   хочу все знать   
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Природа создала столько разнообразных видов живых существ, что изучать их можно бесконечно. Давайте вместе с проектом Strangest Wildlife посмотрим на самых удивительных, необычных, странных и очаровательных животных нашей планеты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   животный мир   интересные факты   интересные факты о животных   мир животных   познавательно   факты   факты о животных   фауна   хочу все знать   
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1  комментарий
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Виталий Понаморев 17 минут назад
Уже было!!!
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