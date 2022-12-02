Самые странные, забавные и причудливые существа, живущие на Земле. Часть 2-я

Природа создала столько разнообразных видов живых существ, что изучать их можно бесконечно. Давайте вместе с проектом Strangest Wildlife посмотрим на самых удивительных, необычных, странных и очаровательных животных нашей планеты.
Говорят, что гусеницы мотылька под названием Гарпия большая (гарпия-шелкопряд) напоминают персидскую кошку. Поэтому на английском ее называют Puss Moth. Несмотря на такое милое название, это одна из самых ядовитых гусениц в Северной Америке.
×
×
2. Розовая прозрачная фантазия (Enypniastes)
0
Источник:
Это невероятное существо, обнаруженное совсем недавно, — ранее неизвестный вид свободно плавающего морского огурца. Называют этот морской огурец также безголовым куриным монстром, испанским танцором... в общем, как только не называют.
3. Цветочный богомол (Hymenopus coronatus)
0
Источник:
Цветочные богомолы — это те виды богомолов, которые имитируют цветы. Их окраска является примером агрессивной мимикрии, формы маскировки, при которой цвета и узоры хищника заманивают добычу.
4. Колючий дракон (Moloch horridus)
0
Источник:
Колючий дракон или колючий дьявол — австралийская ящерица, также известная как горный дьявол, колючая ящерица или молох. Это единственный вид рода Moloch. Колючий дьявол вырастает до 20 см в длину и может жить до 20 лет. Большинство этих ящериц окрашены в камуфлирующие оттенки пустынно-коричневого и коричневого цвета.
5. Полосатая зубатка (Anarhichas lupus)
0
Источник:
Полосатая зубатка также известна как морской волк, атлантический сом, океанский сом, рыба-дьявол, волк-угорь. Это морская рыба отряда скорпенообразных, которая живет в холодных водах и имеет естественный антифриз в своей крови. Численность зубатки быстро сокращается, как полагают, из-за чрезмерного вылова.
6. Гривистый волк (Chrysocyon brachyurus)
0
Источник:
Гривистый волк (гуара, агуарачай) — хищное млекопитающее, крупнейшее из псовых в Южной Америке. Его отметины напоминают лисьи, но это не лиса и не волк, поскольку он не имеет близкого родства с другими псовыми. Это единственный вид рода Chrysocyon (что означает «золотистый пес»).
7. Стеклянная лягушка (Centrolenidae)
0
Источник:
Общая фоновая окраска большинства стеклянных лягушек в основном лимонно-зеленая, кожа на животе у некоторых представителей этого семейства полупрозрачная. Внутренние органы, включая сердце, печень и желудочно-кишечный тракт, отлично видны сквозь эту полупрозрачную кожу, отсюда и название.
8. Рыба-призрак (Opisthoproctidae)
0
Источник:
Это небольшая глубоководная рыба, которая обитает в тропических и умеренных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. У нее необычные глаза цилиндрической формы, которые обычно направлены вверх. Глаза заключены в большой прозрачный купол из мягких тканей. У некоторых представителей семейства также прозрачный лоб и имеются фотофоры (органы свечения).
9. Бурый паку (Colossoma macropomum)
0
Источник:
Паку — распространенный вид южноамериканских пресноводных рыб, зубы которых очень напоминают человеческие. Этот вид связан с пираньями. Только у пираньи заостренные, острые, как бритва, зубы с ярко выраженным прикусом, а у паку более квадратные и прямые зубы, и менее выраженный прикус. Кроме того, взрослые паку намного крупнее пираний.
10. Оса-немка (Mutillidae)
0
Источник:
Mutillidae — семейство из более чем 3000 видов ос, чьи бескрылые самки напоминают крупных пушистых (бархатных) муравьев. Они известны своими чрезвычайно болезненными укусами, отсюда и распространенное название «убийца коров». Черно-белые экземпляры иногда называют муравьями-пандами из-за окраса.
11. Долгопят (Tarsius)
0
Источник:
Долгопят — это небольшой примат весом около 150 г. У него удивительно большие глаза, каждый такого же размера и веса, как и его мозг. Длина задних конечностей долгопята является результатом удлинения костей предплюсны стопы, уникального для млекопитающих. Все виды долгопятов одинаково хорошо умеют прыгать и цепляться. Когда-то они были широко распространены в Северной Америке, Европе и Азии. Сегодня их ареал ограничен лесистыми архипелагами Юго-Восточной Азии.
12. Малайский тапир (Tapirus indicus)
0
Источник:
Малайский тапир, также называемый азиатским тапиром, является крупнейшим из пяти видов тапиров и единственным уроженцем Азии. Животное легко узнать по его отметинам, в первую очередь по светлому пятну.
У этой уникальной рыбы нет чешуи, а в ее крови нет гемоглобина — вещества, придающего крови красный цвет. Столь необычный вид может процветать отчасти из-за высокого содержания кислорода в холодных водах Южного океана. Эта рыба также разработала способность использовать плазму крови для циркуляции кислорода по телу.
14. Большая тигровая рыба (Hydrocynus goliath)
0
Источник:
Тигровая рыба-голиаф, гигантская тигровая рыба или мбенга, является африканской хищной пресноводной рыбой. Она вырастает до 1,5 метра в длину и весит до 15 кг. В Конго было зарегистрировано несколько случаев, когда эта рыба нападала на людей, принимая их за крупную рыбу. По словам местных жителей, живущих у реки, атаковать людей эту рыбку заставляет злой дух «мбенга», который иногда вселяется в неё.
15. Панголин (Pholidota)
0
Источник:
У панголина есть большие защитные кератиновые чешуйки, покрывающие кожу. Это единственное известное млекопитающее с такой адаптацией. Они живут в дуплах деревьев или норах, в зависимости от вида, и ведут ночной образ жизни. Рацион состоит в основном из муравьев и термитов, которых они ловят с помощью своих длинных специально приспособленных языков.
16. Обыкновенная луна-рыба (Mola mola)
0
Источник:
Мола-мола, также известная как рыба-луна, рыба-солнце или рыба-голова, может вырасти до 1,8–3,3 м и весить 1000 кг! Самая тяжёлая из костных рыб. Она кажется послушной по отношению к людям, и многие дайверы наслаждались компанией океанской солнечной рыбы во время подводного плавания.
17. Улыбающийся паук (Theridion grallator)
0
Источник:
Его гавайское название — нананана макакии (паук с рисунком лица). Узоры могут отличаться, то смайлик, то лицо клоуна, то еще что-то интересное. Или его вообще может не быть. Этот вариант, возможно, является своего рода камуфляжем от птиц.
18. Карликовая мартышка (Cebuella Pygmaea)
0
Источник:
Это маленькая обезьянка Нового Света, обитающая в тропических лесах западной части бассейна Амазонки в Южной Америке. Она известна тем, что является самой маленькой обезьяной и одним из самых маленьких приматов в мире, ее вес составляет чуть более 100 граммов.
19. Агама колонистов (Agama mwanzae)
0
Источник:
Эту ящерицу семейства агамовых благодаря окраске иногда называют Человеком-пауком (и заводят в качестве домашнего питомца). А ведь и правда похоже! Обитает она в Танзании, Руанде и Кении, в полупустынях, и ее часто можно увидеть в дневную жару греющейся на скалах или холмах.
20. Глубоководная рыба-топорик (Sternoptychinae)
0
Источник:
Глубоководные рыбы-топорики — маленькие лучепёрые рыбы. Их существует около 45 видов. Рыбы получили свое название благодаря чрезвычайно тонкому телу, напоминающему лезвие топора. Также они способны создавать собственный свет посредством процесса, называемого биолюминесценцией.
Фотофоры проходят у них по всей длине тела. Рыба-топорик встречается в большинстве умеренных вод по всему миру и на глубине от 180 до 1370 метров.
21. Галаго (Galagidae)
0
Источник:
Известно не менее 20 видов галаго, хотя некоторые эксперты считают, что многие из них еще предстоит открыть. Также они известны как нагапи, что в переводе с африкаанс означает «ночные обезьяны». Все галаго считаются ночными животными.
22. Летучая лисица (Pteropus)
0
Источник:
Это самые большие летучие мыши в мире. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. По сравнению с насекомоядными летучими мышами эти крыланы относительно велики и, за некоторыми исключениями, не ориентируются с помощью эхолокации. Они травоядные и полагаются на свое острое зрение и обоняние, чтобы найти пищу.
23. Голубой дракон (Glaucus atlanticus)
0
Источник:
Этот брюхоногий моллюск, похожий на гжельский сувенир, обитает под плёнкой поверхностного натяжения воды, плавая вверх ногами. Он хорошо замаскирован: синяя сторона тела сливается с голубизной воды. Серебристо-серая сторона сливается с серебристой поверхностью моря. Голубые драконы распространены в морях всех океанов тропического пояса.
24. Звездонос (Condylura cristata)
0
Источник:
Звездонос — это небольшой крот, обитающий во влажных низинных районах восточной Канады и северо-востока США. Его легко узнать по двадцати двум розовым мясистым наростам вокруг морды. Это осязательный орган с более чем 25 000 мельчайшими сенсорными рецепторами, известными как органы Эймера.
25. Живой камень (Pyura chilensis)
0
Источник:
Трудно поверить, но эти «камни» — живые, дышащие организмы. Их внешний вид позволяет им сливаться с чилийскими и перуанскими пляжами и избегать хищников. Pyura chilensis — это оболочник, чем-то напоминающий массу органов внутри камня. И эта штука съедобна.