25 странных, забавных и причудливых существ, живущих на Земле

Природа создала столько разнообразных видов живых существ, что изучать их можно бесконечно. Давайте вместе с проектом Strangest Wildlife посмотрим на самых удивительных, необычных, странных и очаровательных животных нашей планеты.
Они явно вышли из секретной лаборатории Матери-природы!
1. Длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso)
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Длинноухий тушканчик — грызун, ведущий ночной образ жизни. Похож на мышь с длинным хвостом, длинными задними ногами для прыжков и исключительно большими ушами. Обитает в пустынях Монголии и Китая, питается в основном насекомыми.
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2. Квокка (Setonix brachyurus)
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Квокка (также известна как короткохвостый кенгуру) считается самым счастливым животным в мире. Это безобидное травоядное животное, которое живет в Австралии и гуляет преимущественно по ночам. Перед хищниками беззащитно, человека не боится и легко подпускает к себе. Улыбка на морде — следствие расслабления мышц челюсти. Когда квокка не жует, она "улыбается".
3. Черепаха реки Мэри (Elusor macrurus)
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Эта черепаха с зеленым "ирокезом" на голове (на самом деле водоросль) — австралийский вид, который обособился около 40 миллионов лет назад. У этой черепахи есть специальные органы в клоаке, которые позволяют ей получать кислород из воды. Она может оставаться под водой до трех дней.
4. Лягушкорот (Podargidae)
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Лягушкороты названы так в честь их широкого уплощенного и чуть загнутого вниз клюва. Когда они его раскрывают для ловли насекомых, он похож на открытый рот лягушки. Эти птицы не очень сильны в полете. Днем они обычно лежат на ветвях деревьях, а оперение очень хорошо их маскирует. В развилку ветки откладывается до трех белых яиц, которые насиживает самка ночью, а самец днем. Лягушкороты населяют Южную и Юго-Восточную Азию, Австралию, Тасманию, Новую Гвинею и острова.
5. Манул (Otocolobus manul)
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Манул (палласов кот) — небольшая дикая кошка размером с домашнюю, обитающая в лугах и горных степях Центральной Азии. За счет массивного туловища и длинного густого меха манул выглядит толстым и плюшевым.
Эта симпатяга с удлиненной мордой — млекопитающее из семейства прыгунчиковых. Обитает в Кении и Танзании. Животное названо в честь немецкого зоолога Вильгельма Петерса. Хоботковые собачки живут исключительно на земле. Активные днем, а ночью спят в гнездах, сделанных в небольших ямках.
7. Осьминог Дамбо (Grimpoteuthis)
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Это гримпотевтис, глубоководный осьминог, который обитает на глубинах до 7 километров. Взрослые особи достигают в длину 20 см, но встречаются и гиганты. Так, самый большой представитель этого рода из встреченных человеком был в длину около 180 см и весил около 6 кг. Название "Дамбо" гримпотевтис получил благодаря сходству со слоненком Дамбо, героем диснеевского мультфильма 1941 года.
8. Щучья морская собачка (Neoclinus blanchardi)
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У этой лучепёрой рыбы смешное название на английском — Sarcastic Fringehead ("саркастическая бахрома"). Вид обитает в восточной части Тихого океана у берегов Северной Америки. Это маленькая, но свирепая рыба с большим ртом и агрессивным территориальным поведением. Когда происходит битва за территорию, морские собачки борются, прижимая раздутые рты друг к другу будто в поцелуе. Это позволяет им определить, кто из них крупнее и кто главный.
9. Южноамериканская гарпия (Harpia harpyja)
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Южноамериканская гарпия — крупная хищная птица из семейства ястребиных. Ее также называют американским орлом-гарпией. Это самый крупный и самый сильный хищник, встречающийся на всем его ареале, и один из крупнейших существующих видов орлов в мире. Обычно он населяет тропические низменные тропические леса в верхнем (зарождающемся) слое полога.
10. Илийская пищуха (Ochotona iliensis)
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Крошечное млекопитающее родом из горного региона на северо-западе Китая, было обнаружено в 1983 году и описано как новый вид в 1986 году. Илийская пищуха принадлежит к исчезающему виду. Осталось меньше тысячи этих плюшевых мишек и популяция продолжает сокращаться. Вероятно, это происходит из-за последствий изменения климата.
11. Какапо (Strigops habroptilus)
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Какапо (совиный попугай) — древний эндемик Новой Зеландии, находящийся под угрозой исчезновения (осталось всего около 125 особей). У него желто-зеленое оперение с мелкими пятнами, отчетливый лицевой диск из чувствительных перьев, похожих на вибриссы, большой серый клюв, короткие ноги, большие ступни, крылья и относительно короткий хвост.
Это единственный в мире нелетающий попугай, самый тяжелый попугай, ведущий ночной образ жизни. Это попугай с низким базовым уровнем метаболизма и отсутствием родительской заботы со стороны самцов. Это также, возможно, одна из самых долгоживущих птиц в мире.
Этот вид ракообразных обитает в районе Барьерного рифа в Австралии. У самцов очень яркая внешность. Живут на глубине 40 метров в песчаных норках или в обломках кораллов. Богомолами их называют потому, что они могут мгновенно выбрасывать передние конечности для удара, причем их удар в 50 раз быстрее, чем у богомола! Быстрее не бьет ни одно животное на планете. Отсюда другие названия этих красивых креветок — драчуны, раки-террористы, бойцовские раки.
13. Окапи (Okapia johnstoni)
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Окапи — парнокопытное млекопитающее, обитающее на северо-востоке Конго в Центральной Африке. Его окрас напоминает окрас зебры, но наиболее близко это животное к жирафу. Окапи и жираф — единственные живущие на Земле представители семейства жирафовых.
14. Паук-павлин (Maratus volans)
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Как и настоящий павлин, самец этого миниатюрного вида поднимает яркий лоскут на животе, как красочный веер, и использует его, чтобы привлечь внимание самки. И, для большего эффекта, вибрирует задними лапами и животом. Еще одна общая черта этих двух павлинов заключается в том, что Maratus volans иногда ухаживает за несколькими самками одновременно.
Эта личинка с «волосами тролля» — одно из самых крутых созданий на планете. Крошечное неопознанное существо длиной около 7 миллиметров было найдено в тропических лесах Суринама экологами, открывшими 60 новых видов во время исследовательской экспедиции в 2012 году. Эта фотография была опубликована в журнале National Geographic. По словам биолога Тронда Ларсена, дикая «прическа» на самом деле представляет собой восковые выделения из брюшка личинки. Видимо, это защитный механизм, позволяющий отвлекать хищников от ее наиболее уязвимых частей.
16. Тенрек полосатый (Hemicentetes semispinosus)
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Это эндемик Мадагаскара, напоминающий помесь землеройки и ежа. Морда длинная и заостренная, а на шерсти видны шипы. Полосатые тенреки отличаются двумя основными особенностями: во-первых, это довольно длинный нос черного цвета, который длиннее, чем у других мелких насекомоядных, включая ежей, мышей и землероек; другая особенность - шерсть черного цвета с желтыми полосами и ярко-желтыми гребнями на позвоночнике, расположенная над головой и действующая как средство самозащиты от хищников.
17. Большеухая лисица (Otocyon megalotis)
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Этот вид лисиц обитает в африканской саванне. Их большие уши используются для терморегуляции. Изучение окаменелостей показало, что вид впервые появился в среднем плейстоцене, около 800 000 лет назад.
18. Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris)
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Капибара — самый крупный грызун в мире. Его близкими родственниками являются морские свинки, а более отдаленные родственники — агути, шиншиллы и нутрии. Капибара родом из Южной Америки, обитает в саваннах и густых лесах и живет вблизи водоемов. Это очень социальный вид, и его можно встретить группами до 100 особей, но обычно капибары живут группами по 10–20 особей.
19. Аксолотль (Ambystoma mexicanum)
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Аксолотлей называют в просторечии "ходячими рыбами", но это не рыба, а земноводное. Вернее сказать, аксолотль — личинка мексиканской или тигровой амбистомы (Ambystomidae). Особенность аксолотля состоит в том, что он достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму. Во взрослую амбистому он превращается при соблюдении некоторых условий окружающей среды.
20. Императорский тамарин (Saguinus imperator)
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Этот вид приматов назван так якобы за сходство с немецким императором Вильгельмом II. Обитает на юго-западе бассейна Амазонки, на востоке Перу, на севере Боливии и на западе бразильских штатов Акко и Амазонас. Мех императорского тамарина преимущественно серого цвета с желтоватыми крапинками на груди. Лапы черные, а хвост коричневый. Ну а самой запоминающейся особенностью являются длинные белые усы.
21. Сальпа (Thaliacea)
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Сальпы относятся к классу оболочников, хордовых животных, которые распространены в морях по всему миру. Двигаются они, сокращаясь и прокачивая таким образом воду через свое студенистое тело. Реактивное движение сальпы — одно из самых эффективных в животном мире. Сальпа процеживает перекачиваемую воду через внутренние питающие фильтры, питаясь фитопланктоном. Эти животные играют большую роль в экологии моря.
22. Рыба-удильщик (Lophius piscatorius)
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Рыба-удильщик, пожалуй, одно из самых увлекательных и причудливых морских существ, известных человеку. Это коварный хищник, которого называют также морским чертом. У них довольно уникальные брачные привычки. Например, когда ученые впервые обнаружили удильщика, они заметили, что почти все наблюдаемые были самками… и что у этих экземпляров было что-то вроде паразитического нароста, прикрепленного к их нижней части. Оказывается, эти «паразиты» на самом деле были просто сильно уменьшенными самцами удильщиков. То есть единственная цель самцов удильщиков в жизни — найти самку и спариться с ней.
Как только самцы находят партнершу, они быстро впиваются в ее кожу и как бы сливаются с ней, превращаясь в подобие нароста. С этого момента жизнь самца в буквальном смысле слова зависит от его хозяйки, поскольку у них общая кровеносная система. Когда самка готова к спариванию, самец предоставляет ей сперму, чтобы она могла оплодотворить себя.
23. Нетопырь Дарвина (Ogcocephalus darwini)
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Эта рыба обитает у побережья Галапагосских островов на глубине 30 метров и более, и в основном известна своими ярко-красными губами (поэтому ее часто называют красногубым нетопырем). Нетопыри плохо плавают; они используют свои хорошо приспособленные грудные плавники, чтобы «ходить» по дну океана. Когда нетопырь достигает зрелости, его спинной плавник становится единым шиповидным выступом (считается, что он служит в первую очередь приманкой для добычи).
24. Венесуэльский мотылёк-пудель (идентифицировать видовую принадлежность до сих пор не удалось)
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Эта фотография была сделана в национальном парке Канайма в Венесуэле и опубликована киргизским зоологом Артуром Анкером в 2009 году. Возможно, это новый вид мотыльков. Он имеет сходство с муслиновым мотыльком, но, скорее всего, принадлежит к роду чешуекрылых Artace.
Этого примата называют также ай-ай или айе-айе. Обитает это создание, похожее на домашнего эльфа, в тропических лесах Мадагаскара, ведет ночной образ жизни. У руконожки пушистая черно-бурая шерсть, длинный хвост и длинные тонки пальцы на лапках. Ну чем не Добби?