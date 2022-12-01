25 странных, забавных и причудливых существ, живущих на Земле

Рыба-удильщик, пожалуй, одно из самых увлекательных и причудливых морских существ, известных человеку. Это коварный хищник, которого называют также морским чертом. У них довольно уникальные брачные привычки. Например, когда ученые впервые обнаружили удильщика, они заметили, что почти все наблюдаемые были самками… и что у этих экземпляров было что-то вроде паразитического нароста, прикрепленного к их нижней части. Оказывается, эти «паразиты» на самом деле были просто сильно уменьшенными самцами удильщиков. То есть единственная цель самцов удильщиков в жизни — найти самку и спариться с ней.



Как только самцы находят партнершу, они быстро впиваются в ее кожу и как бы сливаются с ней, превращаясь в подобие нароста. С этого момента жизнь самца в буквальном смысле слова зависит от его хозяйки, поскольку у них общая кровеносная система. Когда самка готова к спариванию, самец предоставляет ей сперму, чтобы она могла оплодотворить себя.