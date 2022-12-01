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25 странных, забавных и причудливых существ, живущих на Земле

25 странных, забавных и причудливых существ, живущих на Земле

Автор:
01 декабря 2022 15:11
Сообщество : Животные
Метки: живой мир   животные   забавные животные   мир животных   необычные животные   самые необычные животные   уникальные животные   факты о животных   фауна   хочу все знать   
1484
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Природа создала столько разнообразных видов живых существ, что изучать их можно бесконечно. Давайте вместе с проектом Strangest Wildlife посмотрим на самых удивительных, необычных, странных и очаровательных животных нашей планеты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: живой мир   животные   забавные животные   мир животных   необычные животные   самые необычные животные   уникальные животные   факты о животных   фауна   хочу все знать   
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5  комментариев
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2k
Сергей 50 минут назад
23. Нетопырь Дарвина - похожа на мою... ну да ладно.
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12k
Kostick 8 минут назад
шерстокрыл тоже довольно необычен.
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24k
Егор Полчаса назад
Борнейская свинья

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13k
aalexey3 46 минут назад
У руконожки пушистая черно-бурая шерсть...
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