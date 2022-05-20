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Правда о животных, которую вы не хотите знать

Правда о животных, которую вы не хотите знать

Автор:
20 мая 2022 17:34
Сообщество : Животные
Метки: вот это да!   животные   животный мир   интересно   интересные факты о животных   познавательно   факты о животных   хочу все знать   
1903
21
Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит в животном мире? Вот некоторые из самых безумных фактов о животных: в них с трудом верится, но это чистая правда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   животные   животный мир   интересно   интересные факты о животных   познавательно   факты о животных   хочу все знать   
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10  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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233
Тоша 3 часа назад
Не знала только про то, как рожают гиены. Про остальное давно знаю, с детства люблю передачи про животных)
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Snork Snorkoff 4 часа назад
Ой всё..
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9k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4449015/pub_603d26f58c22e678cf4af56d_603d278bd005993399329093/scale_1200https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4449015/pub_603d26f58c22e678cf4af56d_603d278bd005993399329093/scale_1200
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 часа назад
Если мы не хотим эту правду знать, ты в этом уверен и пишешь это в заголовке, НАХРЕНА тогда этот пост?
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9k
сеньор Леонсио 5 часов назад
Дельфины-самцы убивают детёнышей дельфинов-самок, чтобы заставить их снова размножаться. Самки нашли идеальный способ противостоять этому Они спариваются со всеми встречными самцами, пока не родят. Чтобы все эти самцы могли сказать: "Чёрт, может быть, это мой ребёнок" и защищали самку и её детёныша от опасности.(ц)
Может она просто дыру пытается заполнить!
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