Правда о животных, которую вы не хотите знать

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Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит в животном мире? Вот некоторые из самых безумных фактов о животных: в них с трудом верится, но это чистая правда.
1. Есть ящерицы, которые могут в буквальном смысле слова брызгать кровью из своих глазных яблок
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3. Гриб кордицепса растет внутри тела насекомого, заражает мозг и заставляет его убить себя (в широком смысле). К счастью, работает только с насекомыми
5. Дельфины-самцы убивают детёнышей дельфинов-самок, чтобы заставить их снова размножаться. Самки нашли идеальный способ противостоять этому
Они спариваются со всеми встречными самцами, пока не родят. Чтобы все эти самцы могли сказать: "Чёрт, может быть, это мой ребёнок" и защищали самку и её детёныша от опасности.
9. Самцы жирафов бьют самку головой о мочевой пузырь, пока она не помочится, а затем пробуют мочу на вкус, чтобы определить, овулирует ли самка
11. Медоносные пчелы, которых вы видите в своём дворе, живут последние 2-3 недели своей жизни
12. Кошачье спаривание — это, по сути, БДСМ. Пенис самца имеет загнутые назад зазубрины, которые причиняют самке боль при вытаскивании пениса (боль вызывает овуляцию). В свою очередь кошка после этого избивает кота лапами
13. Когда лев захватывает прайд, он убивает потомство в прайде, чтобы избавиться от будущих соперников и отправить всех львиц в течку
15. Гиены рожают через пенис (да, у самок пятнистых гиен есть пенис), и большинство детенышей не выживает
16. Свиньи съедят человеческое тело целиком, вместе с костями. Удобно избавляться от тела. Остерегайтесь свиноводов
17. Пеликаны имеют привычку проходить через стаи других птиц, подбирать птенцов и поедать их заживо
18. Песчаные тигровые акулы поедают друг друга еще в утробе матери. У акулы-мамы по крайней мере сто яиц, и как только они «вылупятся» внутри нее, они съедят друг друга, и обычно только одно или два выходят из чрева
19. Тасманские дьяволы живут в норах. Самец врывается в нору самки и нападает на неё. Он будет держать её в заложниках в течение нескольких дней, кусая и царапая, не давая выйти, пока она не выдохнется и не позволит ему спариться с ней
Источник: — переведено специально для fishki.net
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это клитор торчит.
побочный эффект стероидов - у самок гиен большое количество тестостерона, который дает им мыщцУ, без которой гиенам никак не справиться с падалью
все легко доступное в ней обычно уже съедено, а камень взять, как обезьяне, у них лапки.
да и кошки по всякому себя ведут
наблюдал вполне культурный вариант - пшипнула и ну довольная валяться, ластиться.
То же, к слову, защитный вариант - по рваному она уже другого кота не подпустит.
У человеков своя фишка борьбы за отцовство - кто последний тот и папа. (шишка не для того, что бы рука не срывалась и в лоб не била(С) )
Если "автор" уверен что я НЕ ХОЧУ это знать, то зачем мне ЭТО читать?
Может она просто дыру пытается заполнить!