Почему хвост геккона может раздуваться?

Все излишки, которые наела рептилия, откладываются в хвост. Но когда еды нема — эти запасы расщепляются на энергию, углекислый газ и воду. Благодаря капиталу на чёрный день, геккон может не есть неделями! А пить ему вообще без надобности, 1 грамм расщеплённого жира даёт 1 грамм воды.





А когда геккон, привыкший к суровой жизни в палящих пустошах, попадает в роскошные апартаменты сапиенса, где его кормят, поят и любят — не удивительно, что хвост рептилии моментально раздаётся в размерах. Организм ящерки автоматически откладывает запасы. Так что чем больше хвост, тем счастливее животинка. Чувствует себя спокойно и по поводу еды особо не беспокоится!