Почему хвост геккона может раздуваться?

«Крылья, ноги... Главное — хвост!» — утверждал персонаж мультфильма Ковалёва и Татарского.
«Боже, что это с несчастной ящеркой? Она больна? У неё рак? Куда скидывать деньги на лечение?» — подумает впечатлительный зритель, увидев в неволе нашего сегодняшнего гостя, пятнистого эублефара, или леопардового геккона. А смотреть действительно есть на что: на месте обычного хвоста в неволе у животинки вырастает целый дирижабль! Почему у гекконов опухает хвост? Нормально ли это?
Леопардовый геккон — один из самых популярных домашних питомцев среди холоднокровной братии. Его легко содержать, мороки с ним мало, а мимимишность его мордашки просто зашкаливает. Но при всей своей плюшевости, в дикой природе зверёк живёт в довольно суровых условиях. Обитает животинка на засушливых территориях Пакистана, Ирана, Афганистана. Казалось бы, не те страны, в которых можно быть веселым пухляшом. Однако быть бодипозитивным для эублефара не блажь.
Хвост ящера — это настоящий банк. Только вместо зелёных бумажек рептилия запасает в него жир. Зачем его копить? Всё просто, жир в пустыне — ценнее золота, ведь он и вода, и энергия в одном флаконе! Вспомните тех же верблюдов с их горбами.
Все излишки, которые наела рептилия, откладываются в хвост. Но когда еды нема — эти запасы расщепляются на энергию, углекислый газ и воду. Благодаря капиталу на чёрный день, геккон может не есть неделями! А пить ему вообще без надобности, 1 грамм расщеплённого жира даёт 1 грамм воды.
А когда геккон, привыкший к суровой жизни в палящих пустошах, попадает в роскошные апартаменты сапиенса, где его кормят, поят и любят — не удивительно, что хвост рептилии моментально раздаётся в размерах. Организм ящерки автоматически откладывает запасы. Так что чем больше хвост, тем счастливее животинка. Чувствует себя спокойно и по поводу еды особо не беспокоится!
А когда геккон, привыкший к суровой жизни в палящих пустошах, попадает в роскошные апартаменты сапиенса, где его кормят, поят и любят — не удивительно, что хвост рептилии моментально раздаётся в размерах. Организм ящерки автоматически откладывает запасы. Так что чем больше хвост, тем счастливее животинка. Чувствует себя спокойно и по поводу еды особо не беспокоится!
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