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Почему хвост геккона может раздуваться?

Почему хвост геккона может раздуваться? (4 фото)

Автор:
23 августа 2020 09:22
Сообщество : Животные
Метки: геккон   животные   интересно   познавательно   рептилии   факты   фото   хвост   
864
4
«Крылья, ноги... Главное — хвост!» — утверждал персонаж мультфильма Ковалёва и Татарского.

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Метки: геккон   животные   интересно   познавательно   рептилии   факты   фото   хвост   
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4  комментария
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8k
Типа граф Час назад
Можно без проблем в отпуск на пару недель уезжать не беспокоясь об жрачке для питомца :)
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5k
Elena Ki 9 минут назад
А гекконы склонны отбрасывать хвост при нападении на них? Если да, то получается, все в выигрыше - и овцы, т.е. гекконы, живы (хоть и не целы) и волки (или кто там их ловит?) сыты. Пошел на охоту, надергал хвостиков от гекконов и ОК.
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−73
Обратная сторона Луны Час назад
Геккон это не только ценный шкур, но и 3-4 грамма диетического легкоусвояемого жира
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