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Фокусник из Камеруна забрал у москвича $23 тысячи долларов в обмен на крашеные бумажки

Фокусник из Камеруна забрал у москвича $23 тысячи долларов в обмен на крашеные бумажки

Автор:
14 февраля 2023 13:36
Сообщество : Криминал
Метки: видео   деньги   камерунец   мошенничество   полиция   фокус   
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По легенде, листы бумаги должны были превратиться в кругленькую сумму. Но волшебства не случилось. Для потерпевшего мир никогда больше не будет прежним.

Столичные полицейские задержали гражданина Камеруна, который обманом похитил у доверчивого знакомого 23 тысячи долларов, сообщает ТАСС. Схема мошенничества несколько экзотична, но до смешного проста. Камерунец показал в мессенджере, как делает из якобы нарезанных листов бумаги 100 долларовые купюры. Для этого он покрыл настоящие деньги чёрной краской и смыл её каким-то раствором.


«Таким образом, у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Москвич очень впечатлился роликом и тоже захотел получить волшебную бумагу. Ушлый камерунец, конечно, согласился её продать и назначил встречу. Мужчина принёс свои сбережения (более 23 тысяч долларов) и обменял на большое количество нарезанных листов из чёрной бумаги. Камерунец пообещал, что через полчаса краска начнёт исчезать и бумажки превратятся в настоящие купюры.

Бумажки, разумеется, так и остались бумажками. И разочарованному москвичу ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию. Камерунца оперативно нашли и задержали. Фокуснику грозит до 10 лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Вот и верь после этого в волшебство!

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Метки: видео   деньги   камерунец   мошенничество   полиция   фокус   
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8  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно я против преступности! Но мошенники все таки высшая и часто любопытная категория преступников. Без жертв и с такой выдумкой. Хотя "черные деньги" очень старая история. Вроде еще в середине того века было. То краска банковская, то просто чтобы перевезти через границу так сделали. Но есть реагент! А деньги закончились на него.
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172
morzov 17 минут назад
Откуда у такого "умного" 23 тыс.долларов???
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317
Liberman 22 минуты назад
Лох не мамонт - лох не вымрет (с)
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14k
Alex 23 минуты назад
Таких идиотов и жалеть то грех...
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723
Kra 37 минут назад
вот интересно... чтобы заплатить 23тыс $ чем надо думать?
Или он производство хотел наладить?...
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14k
Minos 38 минут назад
Мне вот только одно интересно: как такой лошара смог раздобыть 23 тыс. баксов
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4k
Старичок Час назад
неужели жажда халявы и наживы так застилает разум?
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22k
Дмитрий 2 часа назад
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