Фокусник из Камеруна забрал у москвича $23 тысячи долларов в обмен на крашеные бумажки

Столичные полицейские задержали гражданина Камеруна, который обманом похитил у доверчивого знакомого 23 тысячи долларов, сообщает ТАСС. Схема мошенничества несколько экзотична, но до смешного проста. Камерунец показал в мессенджере, как делает из якобы нарезанных листов бумаги 100 долларовые купюры. Для этого он покрыл настоящие деньги чёрной краской и смыл её каким-то раствором.



«Таким образом, у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Москвич очень впечатлился роликом и тоже захотел получить волшебную бумагу. Ушлый камерунец, конечно, согласился её продать и назначил встречу. Мужчина принёс свои сбережения (более 23 тысяч долларов) и обменял на большое количество нарезанных листов из чёрной бумаги. Камерунец пообещал, что через полчаса краска начнёт исчезать и бумажки превратятся в настоящие купюры.