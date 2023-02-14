Фокусник из Камеруна забрал у москвича $23 тысячи долларов в обмен на крашеные бумажки

По легенде, листы бумаги должны были превратиться в кругленькую сумму. Но волшебства не случилось. Для потерпевшего мир никогда больше не будет прежним.
Столичные полицейские задержали гражданина Камеруна, который обманом похитил у доверчивого знакомого 23 тысячи долларов, сообщает ТАСС. Схема мошенничества несколько экзотична, но до смешного проста. Камерунец показал в мессенджере, как делает из якобы нарезанных листов бумаги 100 долларовые купюры. Для этого он покрыл настоящие деньги чёрной краской и смыл её каким-то раствором.
«Таким образом, у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Москвич очень впечатлился роликом и тоже захотел получить волшебную бумагу. Ушлый камерунец, конечно, согласился её продать и назначил встречу. Мужчина принёс свои сбережения (более 23 тысяч долларов) и обменял на большое количество нарезанных листов из чёрной бумаги. Камерунец пообещал, что через полчаса краска начнёт исчезать и бумажки превратятся в настоящие купюры.
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Бумажки, разумеется, так и остались бумажками. И разочарованному москвичу ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию. Камерунца оперативно нашли и задержали. Фокуснику грозит до 10 лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Вот и верь после этого в волшебство!
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Или он производство хотел наладить?...