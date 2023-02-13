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Сурдопереводчица Рианны едва не затмила певицу, просто выполняя свою работу

Сурдопереводчица Рианны едва не затмила певицу, просто выполняя свою работу

Автор:
13 февраля 2023 19:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Super Bowl   aртистизм   Супербоул   видео   выступление   песня   рианна   сурдоперевод   шоу бизнес   
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Девушка была так артистична, что мгновенно приковала взгляды зрителей во время выступления Рианны на "Супербоуле".

Состоялся 57-й по счету финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Однако «Супербоул — 2023» запомнился болельщикам и зрителям не только игрой спортсменов, но и выступлением Рианны. Певица вышла на сцену впервые с 2017 года и, конечно, её появление встретили с восторгом.


Однако с неменьшим интересом зрители следили за работой сурдопереводчицы Рианны, 20-летней Джастины Майлз. Её артистизм, с которым она переводила трек певицы, понравился болельщикам едва ли не больше выступления самой артистки.



На видео ниже сурдопереводчица пытается донести до зрителя смысл композиции Pour It Up и финальную песню Diamonds.


Джастина Майлз - глухая. Она учится на медика в Государственном университете Боуи, а сурдоперевод - просто её хобби. Но это получается так здорово, что 20-летняя девушка неожиданно стала очень популярной. В соцсетях многие делились своими впечатлениями о том, что их внимание было полностью поглощено артистичной помощницей, переводившей песни Рианны.


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Метки: Super Bowl   aртистизм   Супербоул   видео   выступление   песня   рианна   сурдоперевод   шоу бизнес   
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8  комментариев
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17k
Bill Час назад
Зачем вообще нужен сурдоперевод для песни?
И, кстати, если переводчица глухая - то как она попадала в такт песни?
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4k
Горожанин 17 секунд назад
"Джастина Майлз - глухая".

Глухой человек не может быть сурдопереводчиком. Это абсурд. Девушка со всей очевидностью супдопедагог, а скоро будет врачем-судологом. Но не переводчиком. Это для неё физически невозможно - переводить звуковую речь в жестовый язык и обратно.
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17k
Вася 7 минут назад
Ссылка coub.com
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16k
Nikita 11 минут назад
Они могут тожечь

Ссылка www.youtube.com
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