Сурдопереводчица Рианны едва не затмила певицу, просто выполняя свою работу

Состоялся 57-й по счету финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Однако «Супербоул — 2023» запомнился болельщикам и зрителям не только игрой спортсменов, но и выступлением Рианны. Певица вышла на сцену впервые с 2017 года и, конечно, её появление встретили с восторгом.

Однако с неменьшим интересом зрители следили за работой сурдопереводчицы Рианны, 20-летней Джастины Майлз. Её артистизм, с которым она переводила трек певицы, понравился болельщикам едва ли не больше выступления самой артистки.



