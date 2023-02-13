Сурдопереводчица Рианны едва не затмила певицу, просто выполняя свою работу

Девушка была так артистична, что мгновенно приковала взгляды зрителей во время выступления Рианны на "Супербоуле".
Состоялся 57-й по счету финальный матч сезона Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Однако «Супербоул — 2023» запомнился болельщикам и зрителям не только игрой спортсменов, но и выступлением Рианны. Певица вышла на сцену впервые с 2017 года и, конечно, её появление встретили с восторгом.
Однако с неменьшим интересом зрители следили за работой сурдопереводчицы Рианны, 20-летней Джастины Майлз. Её артистизм, с которым она переводила трек певицы, понравился болельщикам едва ли не больше выступления самой артистки.
На видео ниже сурдопереводчица пытается донести до зрителя смысл композиции Pour It Up и финальную песню Diamonds.
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Джастина Майлз - глухая. Она учится на медика в Государственном университете Боуи, а сурдоперевод - просто её хобби. Но это получается так здорово, что 20-летняя девушка неожиданно стала очень популярной. В соцсетях многие делились своими впечатлениями о том, что их внимание было полностью поглощено артистичной помощницей, переводившей песни Рианны.
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И, кстати, если переводчица глухая - то как она попадала в такт песни?
Глухой человек не может быть сурдопереводчиком. Это абсурд. Девушка со всей очевидностью супдопедагог, а скоро будет врачем-судологом. Но не переводчиком. Это для неё физически невозможно - переводить звуковую речь в жестовый язык и обратно.