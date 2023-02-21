Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые

Известно, что за несколько часов до нового землетрясения в Хатай приезжал президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал отстроить 40 тысяч новых домов взамен разрушенных. После этого он уехал в провинцию Кахраманмараш - именно там находился эпицентр землетрясения двухнедельной давности. Как сообщают местные СМИ, лидер Турции попал в зону распространения новых толчков и был спешно эвакуирован в безопасное место.





За несколько часов до толчков в небе над границей Турции и Сирии наблюдали голубое свечение. Фото этого сияния поделились пользователи Сети



