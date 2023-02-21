Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые

Вчера, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,4 и 5,8 баллов. Толчки ощущались также в Сирии, на Кипре, в Ливане. В соцсетях поделились ужасающими кадрами происходящего.
20 февраля в 20.07 по местному времени в многострадальной провинции Хатай зафиксированы сильные толчки с эпицентрами в районе Дефне (магнитуда 6,4 баллов) и Самантаг ( 5,8 баллов). Об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.
О том, как это было, свидетельсвуют многочисленные видео, снятые на камеры регистрации авто и любительские смартфоны.
Начало землетрясения в Адане
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Землетрясение в камере видеорегистратора авто
Видео ниже было снято в аэропорту Хатая.
Почти сразу после начала землетрясения возникли перебои с электричеством, а вскоре провинция Хатай была полностью обесточена. Губернатор сообщил, что, к сожалению, от мощных толчков обрушилось несколько домов, уцелевших ранее, и под завалами снова находятся люди. К ним направлены отряды спасателей.
После первых же толчков многие люди вышли на улицы и оставались там всю ночь.
Землетрясение в прямом эфире
Известно, что есть погибшие и раненые. На данный момент сообщают о шестерых жителях провинции Хатай, которых не сумели спасти. 294 человека получили ранения, 18 из них - тяжёлые.
3 человека погибли, бросившись домой за вещами после начала землетрясения. Строение рухнуло и похоронило этих людей под своими завалами.
Прибывшие на место спасатели нашли тела под обломками. В свете этой ситуации всех жителей провинции Хатай просят держаться подальше от разрушенных домов и строений.
Раненых в Хатае направляют в другие регионы, т.к. в шести госпиталях , которые уцелели после прошлого землетрясения, образовались трещины. Власти опасаются обрушения зданий при малейших новых толчках, поэтому там не принимают пациентов.
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Известно, что за несколько часов до нового землетрясения в Хатай приезжал президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал отстроить 40 тысяч новых домов взамен разрушенных. После этого он уехал в провинцию Кахраманмараш - именно там находился эпицентр землетрясения двухнедельной давности. Как сообщают местные СМИ, лидер Турции попал в зону распространения новых толчков и был спешно эвакуирован в безопасное место.
За несколько часов до толчков в небе над границей Турции и Сирии наблюдали голубое свечение. Фото этого сияния поделились пользователи Сети
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан прокоментировала снимки, рассказав, что этому голубому свету нет объяснений. Но - заметила Хисан - перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы, поэтому сияние могло быть следствием этих явлений.
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