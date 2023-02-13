FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6103 поста • 2675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Как добрейший Никулин не выдержал этого бардака и высказал всё Горбачеву?

Как добрейший Никулин не выдержал этого бардака и высказал всё Горбачеву?

Автор:
13 февраля 2023 11:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Горбачев   СССР.   история   никулин   
1118
3
28 ноября 1990 года в Государственном Кремлёвском дворце прошла встреча первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачёва с представителями творческой интеллигенции. У трибуны произнесли свои речи актёр Алексей Баталов, писатель Валентин Распутин, поэт Евгений Евтушенко и другие деятели искусства. Но особенно яркой вышла речь у всенародно любимого артиста Юрия Никулина.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Горбачев   СССР.   история   никулин   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Типичный иноагент. Сейчас бы в Израиле прятался. И вообще, актёришка-клоун, кому интересно его мнение? Ну, только-что, если это - другое?.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Всё понятно: типичный иноагент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 копеек
Зло, предательство помню. К добрым добр. Люблю природу.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5923



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неудобная правда про электромобили
Неудобная правда про электромобили
Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах
Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах
Набирающие популярность в сообществах
Почему футболисты получают миллионы?
Почему футболисты получают миллионы?
21 абсурдных моментов в фильме "Mortal Kombat" (1995)
21 абсурдных моментов в фильме "Mortal Kombat" (1995)
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#в мире#забавно#кино#США#подборка#Китай#полиция
#интересно#СССР#животные#Прикол#землетрясение#позитив#Ynews#интересное#ретро
#история#Юмор#Фотографии#страна#картинки#Приколы#познавательно#Турция#Россия
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол Люди-леопарды: тайное общество Чёрного континента Люди-леопарды: тайное общество Чёрного континента 12 фото, на которых показан мир прошлого и современность 12 фото, на которых показан мир прошлого и современность Что такое купальники "Атом" Что такое купальники "Атом" Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись? Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись?

На что жалуетесь?

Вернуться