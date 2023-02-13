Как добрейший Никулин не выдержал этого бардака и высказал всё Горбачеву?

Много десятилетий он выступал в Цирке на Цветном бульваре, а в 1982 году возглавил это учреждение, показав себя ещё и хорошим управленцем. Но к 1990-му году с финансированием у цирков, как и других культурных учреждений, возникли проблемы. С этим и была связана речь с очевидным подтекстом.



Сталин и Горбачёв.

«Я хочу выступить от имени Цирка на центральном рынке» - Никулин начал свою речь с шутки про переход на рыночную систему.

Дело в том, что с выходом на арендную систему был введён страховой налог – 35%. Кроме того, добавляется плата Московскому совету за землю (600 тысяч в год). Эти суммы были неподъёмны для коллектива, у Цирка не было возможности провести даже новогодние ёлки.