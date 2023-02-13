Как добрейший Никулин не выдержал этого бардака и высказал всё Горбачеву?

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28 ноября 1990 года в Государственном Кремлёвском дворце прошла встреча первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачёва с представителями творческой интеллигенции. У трибуны произнесли свои речи актёр Алексей Баталов, писатель Валентин Распутин, поэт Евгений Евтушенко и другие деятели искусства. Но особенно яркой вышла речь у всенародно любимого артиста Юрия Никулина.
Зачем Никулин заговорил о цирке.
Страна знает Юрия Никулина как известного актёра, блистательно исполнявшего как комедийные роли, в таких фильмах как «Бриллиантовая рука» или «Операция Ы», так и сложные драматические, как, например, в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Помимо актёрской профессии, Юрий Никулин был знаменитым актером и клоуном. Да, что говорить? Это НИКУЛИН!
Страна знает Юрия Никулина как известного актёра, блистательно исполнявшего как комедийные роли, в таких фильмах как «Бриллиантовая рука» или «Операция Ы», так и сложные драматические, как, например, в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Помимо актёрской профессии, Юрий Никулин был знаменитым актером и клоуном. Да, что говорить? Это НИКУЛИН!
Много десятилетий он выступал в Цирке на Цветном бульваре, а в 1982 году возглавил это учреждение, показав себя ещё и хорошим управленцем. Но к 1990-му году с финансированием у цирков, как и других культурных учреждений, возникли проблемы. С этим и была связана речь с очевидным подтекстом.
Сталин и Горбачёв.
«Я хочу выступить от имени Цирка на центральном рынке» - Никулин начал свою речь с шутки про переход на рыночную систему.
Дело в том, что с выходом на арендную систему был введён страховой налог – 35%. Кроме того, добавляется плата Московскому совету за землю (600 тысяч в год). Эти суммы были неподъёмны для коллектива, у Цирка не было возможности провести даже новогодние ёлки.
Сталин и Горбачёв.
«Я хочу выступить от имени Цирка на центральном рынке» - Никулин начал свою речь с шутки про переход на рыночную систему.
Дело в том, что с выходом на арендную систему был введён страховой налог – 35%. Кроме того, добавляется плата Московскому совету за землю (600 тысяч в год). Эти суммы были неподъёмны для коллектива, у Цирка не было возможности провести даже новогодние ёлки.
И тогда Никулин напомнил слушающим 1942-й год. В самый тяжёлый год войны вышло постановление по циркам, подписанное Сталиным. Целью постановление было обеспечение бесперебойной работы цирков. Никулин дополнил это словами о Сталине:
«Вот, был полуграмотный вождь, а, видите, сообразил». Зал засмеялся.
Многие восприняли это как укол в сторону Горбачёва. Михаил Сергеевич получил высшее образование, окончил юридический факультет МГУ, а обеспечить бесперебойную работу цирков не мог. А у Сталина из образования была только духовная семинария, но, тем не менее, он смог сделать так, что цирки продолжили работать и во время войны.
Неизвестно, действительно ли Никулин этим хотел задеть Горбачёва, но народ понял эти слова именно так.
«Вот, был полуграмотный вождь, а, видите, сообразил». Зал засмеялся.
Многие восприняли это как укол в сторону Горбачёва. Михаил Сергеевич получил высшее образование, окончил юридический факультет МГУ, а обеспечить бесперебойную работу цирков не мог. А у Сталина из образования была только духовная семинария, но, тем не менее, он смог сделать так, что цирки продолжили работать и во время войны.
Неизвестно, действительно ли Никулин этим хотел задеть Горбачёва, но народ понял эти слова именно так.
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Никулин войну в окопах прошел и авторитет в стране имел настоящий, а не подкрученный. Да и приведённые слова касаются конкретно цирка и коллектива, который он возглавлял и нес за них ответственность.
П.С. В 1992 году вышел к нам на крыльцо цирка "На Цветном бульваре", мы мороженым приторговывали на ступеньках. Постоял посмотрел, мы его угостили. А что дальше сказал или сделал, уже не помню, врать не стану. Но не погнал со ступенек, это точно.