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Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол

Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол

Автор:
11 февраля 2023 10:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: США   азартные игры   запреты   интересно   история   пинбол   
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Пинбол удивительно увлекательная штука, будь это автомат в аркаде или копия игрушки со старых версий Windows — все эти гудящие звуки, мигающие огни, счет на табло растет все выше и выше... Однако когда-то эта игра считалась низкосортным развлечением, на котором наживалась мафия. А к середине 40-х годов во многих американских городах автоматы и вовсе запретили, в основном из-за нападения на Перл-Харбор.

Крестовый поход против пинбола

Войну с пинболом в первую очередь развязал Фьорелло Ла Гуардия, мэр Нью-Йорка в период с 1933 по 1945 год. Он построил свою предвыборную кампанию на обещании покончить с коррупцией и преступностью, в частности, нанеся ответный удар по мафии. Он поставил перед собой задачу «изгнать отребье из города». Первой целью Ла Гуардии стали игровые автоматы, многие из которых контролировал босс мафии Фрэнк Костелло.

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Дело увенчалось успехом, и ему удалось убрать тысячи автоматов из города: некоторые из них он лично разбил кувалдой, после чего их топили на барже. Его следующей целью стали автоматы для игры в пинбол, которые производились в Чикаго, городе, полном организованной преступности. Ла Гуардия утверждал, что эта игра «[опустошила] карманы школьников в форме пятицентовиков и десятицентовиков, которые тем выдавали в качестве денег на обед».


Перл-Харбор изменил все

Несмотря на это, Ла Гуардии потребовалось гораздо больше времени, чтобы добиться запрета пинбола по соображениям морали. Только после нападения японцев на Перл-Харбор в 1941 году его кампания приобрела большую популярность. Ла Гуардия воспользовался конфликтом, чтобы доказать, что автоматы для игры в пинбол были не только пустой тратой времени, но и пустой тратой важных материалов, которые вместо этого следовало бы использовать для войны.

Он хотел, чтобы «из металла этих орудий зла изготовляли оружие и пули, которые можно было бы использовать для уничтожения наших внешних врагов». Идея нашла отклик у жителей Нью-Йорка, и 21 января 1942 года пинбол объявили формой азартных игр. Это позволило властыям начать полицейские рейды. Всего за три недели агентам удалось собрать около 3000 автоматов, которые предоставили 4,5 тонны металла для военных.


Распространение по стране

Вскоре другие американские города, включая Чикаго, Милуоки, Новый Орлеан и Лос-Анджелес, последовали примеру Нью-Йорка. Это, конечно, не остановило заядлых игроков в пинбол: это просто означало, что им приходилось играть в нее тайно. В последующие тридцать лет пинбол продолжал считаться «морально сомнительным» занятием, и только в 1970-х отношение действительно начало меняться.

Наконец, в 1976 году запрет в Нью-Йорке был официально снят, хотя и не без препятствий. Профессиональному пинболисту Роджеру Шарпу пришлось играть перед городским советом, чтобы доказать им, что игра на самом деле требует мастерства, а не только удачи. Он называл, куда полетит мяч, прежде чем сделать удар, и, конечно же, удар у него получался.

Как и в случае введения запрета, все остальные города вскоре последовали примеру Нью-Йорка и снова разрешили играть в игру. Почти все. По состоянию на 2023 год, как ни странно, лицам младше 18 лет по-прежнему запрещено играть в пинбол в Южной Каролине.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   азартные игры   запреты   интересно   история   пинбол   
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1  комментарий
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_delphin_ Минуту назад
Пиар - вот что главное во всём этом. Пропаганда - основа власти. Только нужно выбирать за какую власть лично ты. За ту, которая пропагандирует толестию, нацизм и смену пола у детей или которая пропагандирует ЗОЖ, спорт, семейные ценности, память предков. Я понимаю, что эта "выжимка" - тоже пропаганда. Но я продолжу пропагандировать то, во что я верю сам.
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