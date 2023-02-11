Почему после Перл-Харбора в американских городах запрещали пинбол

Дело увенчалось успехом, и ему удалось убрать тысячи автоматов из города: некоторые из них он лично разбил кувалдой, после чего их топили на барже. Его следующей целью стали автоматы для игры в пинбол, которые производились в Чикаго, городе, полном организованной преступности. Ла Гуардия утверждал, что эта игра «[опустошила] карманы школьников в форме пятицентовиков и десятицентовиков, которые тем выдавали в качестве денег на обед».

Перл-Харбор изменил все

Несмотря на это, Ла Гуардии потребовалось гораздо больше времени, чтобы добиться запрета пинбола по соображениям морали. Только после нападения японцев на Перл-Харбор в 1941 году его кампания приобрела большую популярность. Ла Гуардия воспользовался конфликтом, чтобы доказать, что автоматы для игры в пинбол были не только пустой тратой времени, но и пустой тратой важных материалов, которые вместо этого следовало бы использовать для войны.