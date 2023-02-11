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12 фото, на которых показан мир прошлого и современность

12 фото, на которых показан мир прошлого и современность

Автор:
11 февраля 2023 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   история   мир прошлого   тогда и сейчас   фото   
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Если поставить рядом две фотографии, сделанные с определенным временным интервалом, они станут более интересным источником прошлого, чем учебник истории.

Между такими фотографиями может быть всего парочка десятилетий, однако даже за такой короткий срок могут произойти просто колоссальные изменения. Еще невероятнее осознавать, сколько перемен произошло с нашим миром за столетия, со времен, когда еще не было фотоаппаратов.


Водохранилище Мид в США: в 2021 году была сильнейшая засуха

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Вулканическое озеро Крейтер в 1982 году, оно же спустя 40 лет: место практически не изменилось

Здание, которое не только изменилось за время, но еще и сменило локацию

104-летняя женщина, прожившая большую часть жизни в одном доме

Дом, ставший невероятно уютным, после ремонта

Внуки воссоздали снимок своих бабушек из 1940-х годов, Бронкс, Нью-Йорк

Одно дерево с разницей 130 лет

Канал в Утрехте, Нидерланды

Здание XIX века, в котором была фабрика, а теперь это ТРЦ Manufaktura в польском городе Лодзь: 1994 vs 2014

Эдинбург, который практически не изменился, за исключением того, что в него вернулась природа

Центральный парк Нью-Йорка в 1932 году и в наши дни

Мачу-Пикчу больше чем через столетие, сфотографированный с одного ракурса

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Метки: Время   было стало   история   мир прошлого   тогда и сейчас   фото   
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