12 фото, на которых показан мир прошлого и современность

Между такими фотографиями может быть всего парочка десятилетий, однако даже за такой короткий срок могут произойти просто колоссальные изменения. Еще невероятнее осознавать, сколько перемен произошло с нашим миром за столетия, со времен, когда еще не было фотоаппаратов.

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