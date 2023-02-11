Люди-леопарды: тайное общество Чёрного континента

История описана со слов члена общества «Леопарды Аньото» из Конго, которое действовало в промежутке примерно с 1890 по 1935 год. Они нападали на людей, калечили их и убивали, оставляя на теле следы, имитирующие удар от когтей леопарда.

Юная красавица Мариам сводила с ума многих лучших охотников племени. Но она уже сделала свой выбор в пользу Сиссоко. Избранник был ещё юн, и девушка потребовала, чтобы он доказал свою мужественность – вступил в общество леопардов.

Юноша отправился к старому вождю Кадуку и попросил борфиму – волшебный амулет, который наделяет человека мощью, невероятной силой и делает его неуязвимым.

Старик согласился, но сказал, что для создания потребуется человеческая жертва и печень. Только так амулет сможет напитаться силой. На роль жертвы Кадуку выбрал Мариам… И сообщил о выборе матери девушки.

Ночью Сиссоко вытащили из хижины мрачные неузнаваемые люди, наряженные в пятнистые шкуры, набросили на голову мешок и увели в лес. Там накормили похлёбкой из человечины и вручили нож со словами, что теперь он член общества, но верность нужно будет доказать следующей ночью – убить человека.