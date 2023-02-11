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Люди-леопарды: тайное общество Чёрного континента

Люди-леопарды: тайное общество Чёрного континента

Автор:
11 февраля 2023 18:42
Сообщество : Истории
Метки: Аньото   Африка   борфима   интересно   история   культ   общество   ритуал   секта   человек-леопард   
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Всякого рода культы животных для Африки – обычное дело. Тотемизм характерен для многих африканских племён. Но некоторые пошли дальше и образовали общества – тайные и страшные, одни только отголоски информации о которых повергают цивилизованного человека в шок.

Когда в Африку потянулись европейцы, то местные как бы зависли в пограничном состоянии: с одной стороны блага прогресса, а с другой – мир духов, контролирующих каждый шаг и готовых жестоко наказать за малейшую провинность.

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История описана со слов члена общества «Леопарды Аньото» из Конго, которое действовало в промежутке примерно с 1890 по 1935 год. Они нападали на людей, калечили их и убивали, оставляя на теле следы, имитирующие удар от когтей леопарда.

Юная красавица Мариам сводила с ума многих лучших охотников племени. Но она уже сделала свой выбор в пользу Сиссоко. Избранник был ещё юн, и девушка  потребовала, чтобы он доказал свою мужественность – вступил в общество леопардов.

Юноша отправился к старому вождю Кадуку и попросил борфиму – волшебный амулет, который наделяет человека мощью, невероятной силой и делает его неуязвимым.

Старик согласился, но сказал, что для создания потребуется человеческая жертва и печень. Только так амулет сможет напитаться силой. На роль жертвы Кадуку выбрал Мариам… И сообщил о выборе матери девушки.

Ночью Сиссоко вытащили из хижины мрачные неузнаваемые люди, наряженные в пятнистые шкуры, набросили на голову мешок и увели в лес. Там накормили похлёбкой из человечины и вручили нож со словами, что теперь он член общества, но верность нужно будет доказать следующей ночью – убить человека.

Мать Мариам прикинулась больной и отправила дочь в джунгли за целебными листьями. Где несчастную уже ждала засада. Когда вновь посвящённый понял, кого выбрали на роль жертвы, то бросился на вождя и попытался его убить. Парня оттащили, связали, заткнули пучком травы рот. А Кадуку тем временем приступил к страшному обряду: перерезал девушке горло, вскрыл живот и обернул извлечённый кусок печени в лоскут кожи. Это и была борфима – амулет, который новому леопарду Сиссоко следовало носить на шее всю жизнь.

Самое циничное, что о готовящемся убийстве знала мать девушки. И даже не попыталась его предотвратить. На следующий день все жители деревни получили по кусочку плоти жертвы и съели её.

Первые упоминания об аньото относятся к 1854 году. В Сьерра-Леоне жители сожгли живьём соплеменника, объявив, что он превратился в леопарда.

Количество убийств по всему континенту росло. Власти стали арестовывать членов общества, начались суды, пошли приговоры. От некоторых свидетельских показаний впору было падать в обморок: оказывается тот самый амулет – борфиму нужно было регулярно смазывать свежей человеческой кровью, чтобы она не потеряла своих свойств.

Особенно активных членов общества казнили. Десятки «леопардов» отправились за решётку. В Сьерра-Леоне секта затихла. Но новая волна ритуальных убийств прокатилась в других странах – Либерии, Камеруне, Конго, Гвинее и прочих.

Возле тел с помощью специальных приспособлений оставляли следы, имитирующие отпечатки диких кошек. А раны наносили специальными кастетами, как если бы удары производились большой когтистой лапой. Самое страшное, чтобы среди погибших преобладали дети.

«Леопарды» считали себя регулятором заведённого издревле порядка, который они обязаны поддерживать ради баланса и гармонии в обществе и природе.

Перелом в борьбе с сектой произошёл в 50-х благодаря чиновнику Терри Уилсону из Нигерии. «Аньото» начали активничать в зоне его юрисдикции. И Терри начал действовать при поддержке полицейских. Его неоднократно пытались убить, но в результате на секту всё же вышли и задержали «леопардов» прямо во время ритуального жертвоприношения в лесу. Уилсон убил главного фигуранта – застрелил его, и люди поняли, что члены секты – не мистические существа, бессмертные и наделённые сверхсилой. А обычные люди, совершающие преступления и прячущие личину под пятнистой маской.

Зачем они это делали? Основная версия – проявление бунтарства по отношению к колонизаторам. Только абсолютным  большинством убитых, павших от рук «Аньото», почему стали их же соплеменники, в том числе родные и в основном слабые – старики, женщины, дети, не способные противостоять злу в пятнистой шкуре…

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Метки: Аньото   Африка   борфима   интересно   история   культ   общество   ритуал   секта   человек-леопард   
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1  комментарий
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Альберт 12 минут назад
Иметь человеческое обличие и быть человеком это не одно и то же.
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