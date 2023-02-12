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В Турции собака с травмированными лапами нашла 5 человек под завалами

В Турции собака с травмированными лапами нашла 5 человек под завалами

Автор:
12 февраля 2023 09:43
Сообщество : Животные
Метки: Турция   землятресения   золотистый ретривер   лапы   поисковая собака   собака   
1378
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Новости из Турции в последнее время печальные, но даже в такое время есть место для улыбки.

Поисковая собака Пена, вместе со своими тренерами Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком практически с первого дня трудится на завалах в городе Малатья, который сильно пострадал после землетрясения.


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Во время поисково-спасательных работ все 4 лапы Пены были сильно порезаны из-за разбитых окон в завалах, порезы были на столько глубокими, что ветеринарам пришлось их зашивать. Но пёсель не хотел сдаваться и даже после такого продолжал рваться к разрушенным домам.


Спасателям пришлось перевязывать бинты на лапах Пены защитным скотчем и снова выпускать собаку на поиски. Благодаря её стараниям были найдены живыми 5 человек.


В настоящий момент порезы на лапах поджили и Пена продолжает свою работу со спасателями.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 20 665 человек, пострадали более 80 тыс.

Источник:

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Метки: Турция   землятресения   золотистый ретривер   лапы   поисковая собака   собака   
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73k
Viktor Час назад
Достойна памятника!

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13k
котегRUS 2 минуты назад
Собака - Герой!
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30k
Slonyash 7 минут назад
Собака без сомнения геройская, но почему без защиты пустили? У российских мчсников собакам предусмотрена специальная обувь (это не шутка) для таких вот случаев. В разрушенных домах (не важно от чего) всегда стекла полно.
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19k
alexis Полчаса назад
Сразу лапы замотать?
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