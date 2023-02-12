В Турции собака с травмированными лапами нашла 5 человек под завалами

Новости из Турции в последнее время печальные, но даже в такое время есть место для улыбки.
Поисковая собака Пена, вместе со своими тренерами Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком практически с первого дня трудится на завалах в городе Малатья, который сильно пострадал после землетрясения.
Во время поисково-спасательных работ все 4 лапы Пены были сильно порезаны из-за разбитых окон в завалах, порезы были на столько глубокими, что ветеринарам пришлось их зашивать. Но пёсель не хотел сдаваться и даже после такого продолжал рваться к разрушенным домам.
Спасателям пришлось перевязывать бинты на лапах Пены защитным скотчем и снова выпускать собаку на поиски. Благодаря её стараниям были найдены живыми 5 человек.
В настоящий момент порезы на лапах поджили и Пена продолжает свою работу со спасателями.
По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 20 665 человек, пострадали более 80 тыс.
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