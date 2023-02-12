В Турции собака с травмированными лапами нашла 5 человек под завалами

Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?

Последствия землетрясения в Турции показали со спутника

Удивительное преображение: стилист превратил бездомного мужчину в красавца

В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был...

Горе-хозяин оставил собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё

Трагедия в Турции имеет долгосрочные последствия. Как землетрясение скажется на перспективах...