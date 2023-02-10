Последствия землетрясения в Турции показали со спутника

Турецкие власти сообщили, что в результате природного катаклизма разрушено более 6500 зданий.
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки последствий чудовищного землетрясения в Турции. На кадрах можно увидеть разрушенные дома в Антакье, ВПП в аэропорту Хатай, а также зернохранилища в городах Кирикхан и Нурдаги.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции составляет 18 342 человека, ещё 72 424 пострадали. И эти цифры постоянно растут. В некоторых городах, пострадавших от землетрясения, установилась минусовая температура, и это с каждым часом снижает шансы найти под завалами живых людей.
В Сирии, по вчерашним данным, жертвами природного катаклизма стали 3 172 человека. Таким образом, количество погибших уже перевалило за 21 тысячу человек. Что делает это землетрясение одним из самых смертоносных за последние 20 лет. Известно, что в Сирии сейчас работают около 80 тысяч спасателей из 19 стран, включая Россию.
В Турции, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в операции принимают участие более 110 тысяч спасателей, в зоны бедствия было отправлено более 5 500 транспортных средств, включая тракторы, краны, бульдозеры и экскаваторы.
Всемирный банк выделил Турции финансовую помощь в размере 1,8 млрд долларов. Гуманитарная помощь поступает со всех уголков Земли. Бригады спасателей в Сирию и Турцию направила даже Куба.
Сегодня стало известно, что под завалами в городе Хатай спасатели обнаружили тела двух россиян — женщины и ребёнка. Сотрудники российского МЧС продолжают поиски остальных членов семьи. Под завалами могут находиться мужчина и ещё один ребёнок.
По последним данным, в Турции разрушено более 6500 зданий. И разбор завалов займёт не одну неделю.
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