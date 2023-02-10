Последствия землетрясения в Турции показали со спутника

В Сирии, по вчерашним данным, жертвами природного катаклизма стали 3 172 человека. Таким образом, количество погибших уже перевалило за 21 тысячу человек. Что делает это землетрясение одним из самых смертоносных за последние 20 лет. Известно, что в Сирии сейчас работают около 80 тысяч спасателей из 19 стран, включая Россию.