Горе-хозяин оставил собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё

820
5
В США арестовали горе-хозяина, который оставил свою собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё. Теперь парню грозит тюремный срок или огромный штраф.
24-летнего американца по имени Бигсен Чарльз арестовали за то, что он оставил свою собаку у здания аэропорта в Айове, США. Изначально парень собирался лететь в родной Нью-Джерси с собакой, но узнав, что для перевозки питомицы нужна переноска, решил лететь без неё. Так годовалая Элли осталась одна у аэропорта.
"Я зарегистрировался, и не хотел пропускать свой рейс. Я думал, что если заплачу за собаку, для неё выдадут переноску. Не знал, что нужно приносить свою," - рассказал парень таблоидам. По его словам, он пытался попросить водителя такси, который привёз его, забрать Элли, а также просил сотрудников аэропорта оставить её внутри - но ему отказали. Поэтому он привязал её и хотел связаться с друзьями, чтобы позже они забрали собаку. Но не вышло.
×
×
Когда прохожие увидели собаку, они сообщили о ней в местный центр спасения ARL. В тот же день собачку забрали в приют. Горе-хозяин признавался, что не хотел навредить собаке, потому что купил её свой дочери на день рождения. "Я плакал, когда оставлял Элли, потому что не хотел бросать её. Я просто знал, что кто-то её в итоге возьмёт," - сказал хозяин. Но теперь этот случай расследуют стражи порядка.
Парня обвинили в жестоком обращении с животными. Решение по наказанию пока не принято. За такое нарушение грозит от 30 дней до 2 лет тюрьмы, или штраф до 8 тысяч долларов (5,7 млн рублей). Во время разбирательства хозяин отказался от собаки по телефонному звонку. Тем временем, приют получил официальное разрешение искать для Элли новых хозяев. Будь счастлива, красавица!
Источник:
Еще крутые истории!
- Мумию монаха покрыли золотом в знак уважения
- 15 интересных и редких фотографий из прошлого
- Пса никто не хочет забирать из приюта - и сотрудники решили помочь
- Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу
- Ужасная история Зеленого Чарли-без-лица
Метки: США аэропорт домашние животные животные истории истории спасения история спасения собака собаки фото
Новости партнёров
реклама
У меня кота как то не хотели в самолёт пускать, в переноске и со всеми прививками, так я там скандал поднял, что Трейс задержали, но кота таки пустили.
Это по какому же курсу???
- Привет, Алиса.
- Привет!
- Курс доллара на сегодня.
- 70 рублей 89 копеек.
- 70,89 умножить на восемь тысяч.
- Пятьсот шестьдесят семь тысяч стодвадцать рублей.
- Спасибо.