Горе-хозяин оставил собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё

"Я зарегистрировался, и не хотел пропускать свой рейс. Я думал, что если заплачу за собаку, для неё выдадут переноску. Не знал, что нужно приносить свою," - рассказал парень таблоидам. По его словам, он пытался попросить водителя такси, который привёз его, забрать Элли, а также просил сотрудников аэропорта оставить её внутри - но ему отказали. Поэтому он привязал её и хотел связаться с друзьями, чтобы позже они забрали собаку. Но не вышло.