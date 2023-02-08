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Горе-хозяин оставил собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё

Горе-хозяин оставил собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё

Автор:
08 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: США   аэропорт   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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В США арестовали горе-хозяина, который оставил свою собаку у здания аэропорта, а сам улетел без неё. Теперь парню грозит тюремный срок или огромный штраф.
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Метки: США   аэропорт   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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9  комментариев
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29k
Владимир 52 минуты назад
Святая, мать его, простота, бедный наивный пиндос, плакал он.
У меня кота как то не хотели в самолёт пускать, в переноске и со всеми прививками, так я там скандал поднял, что Трейс задержали, но кота таки пустили.
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21k
ЦСКА Полчаса назад
"штраф до 8 тысяч долларов (5,7 млн рублей)"
Это по какому же курсу???
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49k
Сергей Полчаса назад
"штраф до 8 тысяч долларов (5,7 млн рублей)." - Это когда так доллар упел взлететь?!!!
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30k
АнтонПолднев 36 минут назад
штраф до 8 тысяч долларов (5,7 млн рублей)
- Привет, Алиса.
- Привет!
- Курс доллара на сегодня.
- 70 рублей 89 копеек.
- 70,89 умножить на восемь тысяч.
- Пятьсот шестьдесят семь тысяч стодвадцать рублей.
- Спасибо.
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