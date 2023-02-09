Трагедия в Турции имеет долгосрочные последствия. Как землетрясение скажется на перспективах строительства газового хаба?

Кто собирается строить трубопроводы и финансировать проект? На данном этапе этих данных еще нет, так как, по словам руководителя Газпрома Алексея Миллера, планы по реализации должны быть разработаны лишь в этом году. Международная практика доказывает, что необходимо создание консорциума, привлечение иностранных инвестиций, ведь затраты исчисляются десятками миллиардов долларов, так что вряд ли за все заплатит лишь Турция и Россия.