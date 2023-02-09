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Трагедия в Турции имеет долгосрочные последствия. Как землетрясение скажется на перспективах строительства газового хаба?

Трагедия в Турции имеет долгосрочные последствия. Как землетрясение скажется на перспективах строительства газового хаба?

Автор:
09 февраля 2023 22:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Россия   Турция   землетрясение   новости   поставки   экономика   
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Смерть более 12 тыс. человек, разрушенные кварталы, напуганные и травмированные люди — все это лишь первые последствия землетрясения в Турции. Повлияет ли оно на экономические отношения между Россией и Турцией?

Страна находится в сейсмоопасном регионе, поэтому такие события вовсе не редкость. Подобное уже случалось в 1999 году в городке Измит в 90 км от Стамбула. Схожая амплитуда, число жертв и разрушений и огромные последствия для бюджета: 24 года назад ущерб оценили в 25 миллиардов долларов. Возникает вопрос, насколько реально будет осуществить постройку газового хаба, озвученный и Путиным, и Эрдоганом, если нынешние потери будут сопоставимы?

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Кто собирается строить трубопроводы и финансировать проект? На данном этапе этих данных еще нет, так как, по словам руководителя Газпрома Алексея Миллера, планы по реализации должны быть разработаны лишь в этом году. Международная практика доказывает, что необходимо создание консорциума, привлечение иностранных инвестиций, ведь затраты исчисляются десятками миллиардов долларов, так что вряд ли за все заплатит лишь Турция и Россия.

Кто будет готов работать с российским бизнесом в нынешних условиях непонятно. Доли участия в проекте, объем возможных вложений и прибыли также остаются неизвестными. Достоверно лишь предположительное место постройки: регион Восточная Фракия, европейская часть Турции, наиболее близкая локация к возможным заинтересованным покупателям. Хаб слишком далек от готовности по всем фронтам, так что природный фактор является самым последним в списке реализационных сложностей.

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Метки: ГАЗ   Россия   Турция   землетрясение   новости   поставки   экономика   
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26k
Volga_34 Час назад
МАРДАН
"Жуткое по масштабу землетрясение в Турции может повлиять на исход президентских выборов в стране. Они должны состояться 14 мая 2023 года, и шансы Эрдогана откровенно падают. 

Турция – светское государство, но исламскую составляющую никто не отменял, поэтому оппоненты турецкого лидера вовсю раскручивают тезис, что «землетресение это проявление гнева Аллаха на слишком амбициозное поведение президента».

Исправить положение могла бы быстрая и эффективная ликвидация последствий стихийного бедствия, но его масштабы подсказывают, что быстро не получится.

К тому же сорван туристический сезон, а это ежегодные 56 млрд долларов в бюджет.

Также турки хорошо знают имена застройщиков, которых давно обвиняли  в некачественном строительстве, но все они повязаны родственными и  коррупционными связями с близким окружением Эрдогана.

На фоне запоздалых воплей турецких сейсмологов, «что они давно предупреждали», рейтинги турецкого лидера резко идут вниз и есть подозрение, что летом Россия будет учиться разговаривать уже с другим президентом Турции."
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4k
Frank Borman 24 минуты назад
Ну все, кирдык хапу. Не будут турецкие зверьки хапать российский газ.
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546
Николай Пауков 43 минуты назад
Дич конечно... 15 тыщ погибших и ещё не вечер.
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17k
Bill Час назад
Что сказать то хотел?
Невский как всегда в своем духе.
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Александр Невский
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