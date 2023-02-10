Удивительное преображение: стилист превратил бездомного мужчину в красавца

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Талантливый парикмахер-стилист Анил Чакмак из Турции известен на весь мир своими видео на YouTube с преображениями и стрижками. Недавно парень сделал доброе дело - он предложил бесплатную стрижку бездомному мужчине, которого встретил на улице. Видео с его преображением набрало 40 миллионов просмотров.
Стилист Анил Чакмак работает в салоне ChuckMuck в Стамбуле, и ведёт канал на YouTube со стрижками. Недавно он показал одно преображение, которое поразило миллионы людей. Он предложил бездомному мужчине по имени Хайри, которого он встретил на улице, бесплатную стрижку, стрижку бороды и новую одежду. Сначала, как написал автор, мужчина отказался, но когда они встретились на следующий день, решил согласиться.
По рассказам Хайри, у него нет близких, и он годами живёт на улице. Он даже не вспомнил, когда в последний раз стригся - поэтому когда он оказался в парикмахерском кресле, мастеру пришлось помучаться с распутыванием его волос. Процесс занял долгое время, но результат получился удивительным. Мужчине сделали стрижку, постригли бороду, и он кардинально преобразился.
Видео с преображением Хайри собрало 41 миллион просмотров. По словам мастера, всю прибыль, которую он получит с этого ролика, он отдаст тому мужчине - чтобы он купил новую одежду и необходимые вещи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Добрые дела Жизнь Турция до и после люди парикмахерская парикмахеры преображение трансформация фото
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