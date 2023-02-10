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Удивительное преображение: стилист превратил бездомного мужчину в красавца

Удивительное преображение: стилист превратил бездомного мужчину в красавца

Автор:
10 февраля 2023 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Добрые дела   Жизнь   Турция   до и после   люди   парикмахерская   парикмахеры   преображение   трансформация   фото   
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Талантливый парикмахер-стилист Анил Чакмак из Турции известен на весь мир своими видео на YouTube с преображениями и стрижками. Недавно парень сделал доброе дело - он предложил бесплатную стрижку бездомному мужчине, которого встретил на улице. Видео с его преображением набрало 40 миллионов просмотров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   Жизнь   Турция   до и после   люди   парикмахерская   парикмахеры   преображение   трансформация   фото   
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14  комментариев
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10k
Евгений 2 часа назад
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475
Андрей Сторожук 17 минут назад
Такой вид надо поддерживать, стричься, подравнивать бороду. Где он деньги будет на это брать? Ну походит месяц в таком образе, а потом вернётся к прежнему виду. Смысл?
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6k
Станислав Полчаса назад
Так ему теперь никто денег не даст и в пособии откажут, скажут какой же вы бездомный со стрижкой от барбера.
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113k
zubrilov 49 минут назад
Лучше бы он ему масочку от отёков сделал
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17k
RDen Час назад
эх жаль с моей стрижкой уже ничего не сделать...
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64k
Татьяна Юсова Час назад
Красавец...?
Видимо понятия о мужской красоте у всех разные....
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1k
Сергей Викторович Час назад
Все равно видно что бомж - лицо одутловатое. Но если ему сходить на спа, если им еще займутся косметологи, походить в тренажерку... В общем, бабло побеждает зло!!!
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88
Maikl Час назад
ИМХО бороду сбрить - вылитый Костя Цзю ))))))))))))))
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39
Алексей Хмелёв Vadim Balabanov 39 минут назад
В котором пару хуков в лицо пропустил)))
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96k
parallax Час назад
Самая обычная стрижка.
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3k
poбт 2 часа назад
теперь этому красавцу в новом шмоте хрен кто цента подаст и он будет х*уи без соли есть покруче чем до стрижки
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