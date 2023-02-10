Удивительное преображение: стилист превратил бездомного мужчину в красавца

По рассказам Хайри, у него нет близких, и он годами живёт на улице. Он даже не вспомнил, когда в последний раз стригся - поэтому когда он оказался в парикмахерском кресле, мастеру пришлось помучаться с распутыванием его волос. Процесс занял долгое время, но результат получился удивительным. Мужчине сделали стрижку, постригли бороду, и он кардинально преобразился.