В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был рассекречен

Пёс Боджи - местная знаменитость в Стамбуле. Он путешествует по городу на общественном транспорте. Пёс всегда знает на какой остановке ему выходить, у него есть отслеживающий чип и именной проездной от муниципалитета. Однако, это нравится не всем. Мужчина решил разжечь политический скандал и заодно подставив пса, подкинув какашку в автобус.
Боджи очень воспитанный и дружелюбный пёс. Его знают не только местные жители - он знаменит во всём мире. Боджи бездомный пёс, у которого есть свой проездной. Бездомный пес просто обожает кататься по городу, и, кажется, умеет пользоваться общественным транспортом не хуже людей. Но даже этот сладкий пирожок подвергся нападкам от правящей партии. Всё дело в том, что Боджи не только милый пёс, он так же любимец оппозиционеров.
Какой-то мужчина решил подставить пса, и подкинул в автобус собачью какашку. После в Twitter появился пост о том, что Боджи нагадил таки в транспорте и больше его туда пускать нельзя, уточняет Telegram-канал Lentadna. Противники из правящей партии подхватили вброс, чтобы дискредитировать конкурентов.
Оппозиционеры не дали в обиду пёсика
Они нашли видеозапись на которой мужчина подбрасывает какашку на сиденье. При этом Боджи в это время вовсе находился в приюте, где он кушает и отдыхает между своими поездками!
Каков жестокий мир! Даже собак подставляют!
Источник:
- "Помогите!": забавная реакция собаки на прививку
- Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу
- "Не свались там": Путин предупредил оператора, что бы тот не упал
- Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт
- Пользователи YouTube задизлайкали ролик об отмене дизлайков
Понравилось46
Если что, в турецких сми этот случай описывается без борьбы "оппозиционеров" с "правящей партией". Это если вдруг кто то озадачится вопросом - а в Турции "правящей партии" делать больше нечего, кроме как какашки собачьи раскидывать по вагонам?
Морон черножопый !!!