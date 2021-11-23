В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был рассекречен

Боджи очень воспитанный и дружелюбный пёс. Его знают не только местные жители - он знаменит во всём мире. Боджи бездомный пёс, у которого есть свой проездной. Бездомный пес просто обожает кататься по городу, и, кажется, умеет пользоваться общественным транспортом не хуже людей. Но даже этот сладкий пирожок подвергся нападкам от правящей партии. Всё дело в том, что Боджи не только милый пёс, он так же любимец оппозиционеров.