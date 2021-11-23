FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4940 постов • 1224 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был рассекречен

В Турции мужчина решил подставить знаменитого пса, подбросив фекалии в транспорте, но был рассекречен (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 11:06
Сообщество : Истории
Метки: Боджи   Турция   видео   интересное   подстава   собака   фото   хороший мальчик   
1103
2
1

Пёс Боджи - местная знаменитость в Стамбуле. Он путешествует по городу на общественном транспорте. Пёс всегда знает на какой остановке ему выходить, у него есть отслеживающий чип и именной проездной от муниципалитета. Однако, это нравится не всем. Мужчина решил разжечь политический скандал и заодно подставив пса, подкинув какашку в автобус.

Боджи очень воспитанный и дружелюбный пёс. Его знают не только местные жители - он знаменит во всём мире. Боджи бездомный пёс, у которого есть свой проездной. Бездомный пес просто обожает кататься по городу, и, кажется, умеет пользоваться общественным транспортом не хуже людей. Но даже этот сладкий пирожок подвергся нападкам от правящей партии. Всё дело в том, что Боджи не только милый пёс, он так же любимец оппозиционеров.

Какой-то мужчина решил подставить пса, и подкинул в автобус собачью какашку. После в Twitter появился пост о том, что Боджи нагадил таки в транспорте и больше его туда пускать нельзя, уточняет Telegram-канал Lentadna. Противники из правящей партии подхватили вброс, чтобы дискредитировать конкурентов.

Они нашли видеозапись на которой мужчина подбрасывает какашку на сиденье. При этом Боджи в это время вовсе находился в приюте, где он кушает и отдыхает между своими поездками!

Каков жестокий мир! Даже собак подставляют!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Боджи   Турция   видео   интересное   подстава   собака   фото   хороший мальчик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Умница-красавица 52 минуты назад
Дилетант! Давно известно, чтобы разжечь скандал, гавно надо набрасывать на вентилятор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
Chaim Kushnir Полминуты назад
лошара... ему бы у навальнят наших поучиться, как набрасывать ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 8 минут назад
Этот пост еще раз говорит о том, что если ты становишься "оппозиционером", то у тебя постепенно начинает ехать крыша, и ты начинаешь бороться с "правящей партией" везде, где можно и нельзя. В любой пост , в любой рассказ, в любой коммент ты начнешь вставлять фразы про хороших "оппозиционеров" и плохую "правящую партию" .
Если что, в турецких сми этот случай описывается без борьбы "оппозиционеров" с "правящей партией". Это если вдруг кто то озадачится вопросом - а в Турции "правящей партии" делать больше нечего, кроме как какашки собачьи раскидывать по вагонам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
Сергей Ковалев Полчаса назад
Людвиг Аристархович
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
vijilante Полчаса назад
Вот делать тебе нефуй, придурок !
Морон черножопый !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком Час назад
Всё равно не поеду в турцию. Так что бесполезно рекламировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Какая захватывающая познавательная история с утра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Киса Кацман Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Это поинтереснее будет))))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает "Не свались там": Путин предупредил оператора, что бы тот не упал "Не свались там": Путин предупредил оператора, что бы тот не упал "Помогите!": забавная реакция собаки на прививку "Помогите!": забавная реакция собаки на прививку Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль Пользователи YouTube задизлайкали ролик об отмене дизлайков Пользователи YouTube задизлайкали ролик об отмене дизлайков Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10577



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
0
575
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
1
254
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
Набирающие популярность в сообществах
10 простых способов победить бессонницу
0
15
10 простых способов победить бессонницу
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
2
7
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#картинки#подборка#ватермарк#сарказм#познавательно#аварии#авто аварии
#фото#интересное#животные#дтп#Россия#кино#СССР#Разное#автомобили#автомир
#интересно#факты#люди#Ynews#приколы#сша#фотографии#в мире#смешные#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться