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Невероятно трогательная дружба ретривера и маленькой девочки

Невероятно трогательная дружба ретривера и маленькой девочки (31 фото)

Автор:
18 марта 2021 17:48
Сообщество : Животные
Метки: дети и животные   животные   золотистый ретривер   питомцы   ретривер   собака   собаки   фото   
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Когда в одной семье из США появилась дочка, ее самым главным нянем стал золотистый ретривер по кличке Маршалл. С тех пор прошло два года, и малышка растет, но дружба этих двоих только крепнет с каждым днем. Посмотрите на эту милоту!

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Метки: дети и животные   животные   золотистый ретривер   питомцы   ретривер   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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Vladimir Taranovich 2 часа назад
Даже не представляю, какого вида животное минуснуло.
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