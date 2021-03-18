Невероятно трогательная дружба ретривера и маленькой девочки

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Когда в одной семье из США появилась дочка, ее самым главным нянем стал золотистый ретривер по кличке Маршалл. С тех пор прошло два года, и малышка растет, но дружба этих двоих только крепнет с каждым днем. Посмотрите на эту милоту!
Два года назад в семье из США случилось прибавление - на свет появилась малышка Мейси. Вся семья была рада этому чудесному событию, в том числе золотистый ретривер по кличке Маршалл (Marshall). С первых дней, когда привезли девочку, он не отходил от нее, и проводил почти все время рядом с ней.
Пес стал верным и храбрым нянечкой для малышки - он охранял ее, когда она спала, играл с ней и терпел, когда она мешала ему спать: "С Мейси Маршалл стал удивительно спокойным и нежным созданием. Он был счастлив ее появлению в нашей семье," - говорит мама девочки.
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Мама Мейси завела аккаунт в Инстаграме, где она публикует фото из жизни этой дружной парочки - и это сплошная милота. Сейчас Мейси уже два года, но она все также близка со своим лучшим мохнатым другом - они все делают вместе, и души не чают друг в друге.
Конечно, быть круглосуточной няней непросто - это требует большого терпения и главное, любви. Но у Маршалла этого не занимать - ведь он обожает свою "сестренку". "Иногда я вижу, как он хочет просто пойти поспать, а Мейси начинает его донимать. Тогда он смотрит на меня своим фирменным взглядом, умоляя помочь, и это очень забавно," - говорит мама семейства.
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