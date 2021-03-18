Невероятно трогательная дружба ретривера и маленькой девочки

Конечно, быть круглосуточной няней непросто - это требует большого терпения и главное, любви. Но у Маршалла этого не занимать - ведь он обожает свою "сестренку". "Иногда я вижу, как он хочет просто пойти поспать, а Мейси начинает его донимать. Тогда он смотрит на меня своим фирменным взглядом, умоляя помочь, и это очень забавно," - говорит мама семейства.