30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа

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Бельгийский фотограф Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) занимается уличной фотографией, и ловит в объектив разные моменты из обычной городской жизни - в том числе родного города Гент. На его снимках запечатлены люди, события, предметы, здания - во всём он видит свою красоту, оригинальность и самобытность. Взглянем на мир его глазами!
По словам фотографа Джеффри Де Кейзера, уличная фотография способна запечатлеть разные грани действительности, и вызвать эмоции у зрителей. Для него это способ рассказать о своём видении мира - но без слов, а "визуальным языком". Кроме того, Джеффри считает, что такие фотографии заставляют поиграть воображение. Взглянем на кадры из его коллекции:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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