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30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа

30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа

Автор:
10 февраля 2023 21:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   город   креатив   снимки   уличные фото   фото   фотограф   фотографы   
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Бельгийский фотограф Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) занимается уличной фотографией, и ловит в объектив разные моменты из обычной городской жизни - в том числе родного города Гент. На его снимках запечатлены люди, события, предметы, здания - во всём он видит свою красоту, оригинальность и самобытность. Взглянем на мир его глазами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Разное   Фотографии   город   креатив   снимки   уличные фото   фото   фотограф   фотографы   
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