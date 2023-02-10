30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа

По словам фотографа Джеффри Де Кейзера, уличная фотография способна запечатлеть разные грани действительности, и вызвать эмоции у зрителей. Для него это способ рассказать о своём видении мира - но без слов, а "визуальным языком". Кроме того, Джеффри считает, что такие фотографии заставляют поиграть воображение. Взглянем на кадры из его коллекции: