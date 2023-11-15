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30 креативных трюков фотографа для крутых снимков

30 креативных трюков фотографа для крутых снимков

Автор:
15 ноября 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   красиво   креатив   приемы   трюки   трюки с фотографией   фото   фотограф   фотографы   фототрюки   
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Творчество в фотосъёмке — безгранично, и фотограф из Барселоны Хорди Пуч Бальо снова и снова доказывает это. Он показывает процесс создания фотографий и разные трюки, которые использует во время съёмки. Для воплощения некоторых идей требуется определённое оборудование, а другие — гениально просты. Взглянем на его самые любопытные трюки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   красиво   креатив   приемы   трюки   трюки с фотографией   фото   фотограф   фотографы   фототрюки   
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