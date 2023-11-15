30 креативных трюков фотографа для крутых снимков

Творчество в фотосъёмке — безгранично, и фотограф из Барселоны Хорди Пуч Бальо снова и снова доказывает это. Он показывает процесс создания фотографий и разные трюки, которые использует во время съёмки. Для воплощения некоторых идей требуется определённое оборудование, а другие — гениально просты. Взглянем на его самые любопытные трюки.