30 креативных трюков фотографа для крутых снимков

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Творчество в фотосъёмке — безгранично, и фотограф из Барселоны Хорди Пуч Бальо снова и снова доказывает это. Он показывает процесс создания фотографий и разные трюки, которые использует во время съёмки. Для воплощения некоторых идей требуется определённое оборудование, а другие — гениально просты. Взглянем на его самые любопытные трюки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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