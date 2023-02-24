В сети раскритиковали фотографа, который использует ИИ

Сейчас перед человечеством встал вопрос - как воспринимать творчество, созданное искусственным интеллектом? С одной стороны, его создаёт нейросеть, но параметры задаёт всё равно человек. Эта история вызвала свои противоречия. На фотографа Джоша Эйвери (Jos Avery) подписано 30 тысяч человек в соцсетях. Свою первую работу фотограф опубликовал в октябре 2022 года, и с тех пор на его счету уже 160 портретов. Всё это время он указывал под фото имена моделей, благодарил подписчиков за хвалебные отзывы и отвечал на комментарии, указывая, какую камеру использовал для съёмки - Nikon D810. Только спустя время парень решил раскрыть правду.