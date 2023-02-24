В сети раскритиковали фотографа, который использует ИИ

Иногда кажется, что искусственный интеллект в наше время не использует только ленивый. На самом деле, его возможности действительно удивляют - но иногда его использованием не стоит чрезмерно увлекаться. Недавно фотографа под ником averyseasonart раскритиковали в сети за то, что он применял ИИ для создания своих работ. Парень признался в этом не сразу.
Сейчас перед человечеством встал вопрос - как воспринимать творчество, созданное искусственным интеллектом? С одной стороны, его создаёт нейросеть, но параметры задаёт всё равно человек. Эта история вызвала свои противоречия. На фотографа Джоша Эйвери (Jos Avery) подписано 30 тысяч человек в соцсетях. Свою первую работу фотограф опубликовал в октябре 2022 года, и с тех пор на его счету уже 160 портретов. Всё это время он указывал под фото имена моделей, благодарил подписчиков за хвалебные отзывы и отвечал на комментарии, указывая, какую камеру использовал для съёмки - Nikon D810. Только спустя время парень решил раскрыть правду.
Парень признался подписчикам, что использует искусственный интеллект для создания этих изображений, и на самом деле никого не фотографирует - а людей на его снимках не существует. 95 процентов его фотографий оказались полностью созданными ИИ. Портреты создаёт программа Midjourney, а фотограф только задаёт определённые текстовые описания. Он, несомненно, тоже внёс свою лепту - для создания таких качественных и детальных изображений требуется большое количество таких же детализированных описаний.
Сам автор затеи признает, что первоначальный план его проекта состоял в том, чтобы “одурачить людей, продемонстрировать им возможности искусственного интеллекта, а затем написать об этом статью”. Но когда люди узнали правду о работах парня, многие из них разочаровались, и их отношение к Джошу поменялось. Они считают лица на фотографиях "восковыми" и абсолютно неестественными. Большая часть подписчиков, однако, продолжает поддерживать его творчество, несмотря на использование ИИ - они воспринимают это как "будущее фотографии".
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл
- Нигерийцы, гуляющие с гиенами на поводках, возмутили публику
- 22 жутковатых снимка, которые вызывают странные чувства
- Роботы начинают выполнять функции медперсонала
- Макро-снимки насекомых, которые поражают своими деталями
, Не творческий человек, хочу смотреть на искусство вне зависимости от истории его создания. Если картина красивая, мне похер, рисовал её художник 20 минут, 3 месяца или 7 лет, она мне нравится. Если кто-то взял в руки мыльницу и сделал крутую фотку, это круто. Если это сделал ИИ- пожалуй надо сказать спасибо математикам за кулисами. Если картина стоит охулиард, потому что это "великий" художник, то пусть он великими шагами идёт на йух. На спрос и предложение. Если фильм снят на кирпич и это захватывает, то мне насрать на имя режиссёра. Если говео снял знаменитый кто-нибудь за килограммы денег, но при этом тупо всё, от игры актеров до сюжета, то направление такому режиссёру примерно такое же, как и художникам.
У всего есть преимущества и недостатки.
Мастер никогда не нарисует 50 вариантов твоих мыслей. Но ИИ не нанесёт краску красивыми мазкамина на полотно.