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В сети раскритиковали фотографа, который использует ИИ

В сети раскритиковали фотографа, который использует ИИ

Автор:
24 февраля 2023 21:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусственный интеллект   Разное   Фотографии   в сети   снимки   технологии   фото   фотограф   фотографы   
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Иногда кажется, что искусственный интеллект в наше время не использует только ленивый. На самом деле, его возможности действительно удивляют - но иногда его использованием не стоит чрезмерно увлекаться. Недавно фотографа под ником averyseasonart раскритиковали в сети за то, что он применял ИИ для создания своих работ. Парень признался в этом не сразу.

Сейчас перед человечеством встал вопрос - как воспринимать творчество, созданное искусственным интеллектом? С одной стороны, его создаёт нейросеть, но параметры задаёт всё равно человек. Эта история вызвала свои противоречия. На фотографа Джоша Эйвери (Jos Avery) подписано 30 тысяч человек в соцсетях. Свою первую работу фотограф опубликовал в октябре 2022 года, и с тех пор на его счету уже 160 портретов. Всё это время он указывал под фото имена моделей, благодарил подписчиков за хвалебные отзывы и отвечал на комментарии, указывая, какую камеру использовал для съёмки - Nikon D810. Только спустя время парень решил раскрыть правду.


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Парень признался подписчикам, что использует искусственный интеллект для создания этих изображений, и на самом деле никого не фотографирует - а людей на его снимках не существует. 95 процентов его фотографий оказались полностью созданными ИИ. Портреты создаёт программа Midjourney, а фотограф только задаёт определённые текстовые описания. Он, несомненно, тоже внёс свою лепту - для создания таких качественных и детальных изображений требуется большое количество таких же детализированных описаний.

Сам автор затеи признает, что первоначальный план его проекта состоял в том, чтобы “одурачить людей, продемонстрировать им возможности искусственного интеллекта, а затем написать об этом статью”. Но когда люди узнали правду о работах парня, многие из них разочаровались, и их отношение к Джошу поменялось. Они считают лица на фотографиях "восковыми" и абсолютно неестественными. Большая часть подписчиков, однако, продолжает поддерживать его творчество, несмотря на использование ИИ - они воспринимают это как "будущее фотографии".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Разное   Фотографии   в сети   снимки   технологии   фото   фотограф   фотографы   
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6  комментариев
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58k
Morder 2 часа назад
Почему мне это не интересно?... Кто вообще эту ху....eту постит?...
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6k
TirAn 6 минут назад
скоро ИИ сам о себе будет посты писать на Фишках
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2k
Andrey G 6 минут назад
Творческие люди, пошли на кий. Я
, Не творческий человек, хочу смотреть на искусство вне зависимости от истории его создания. Если картина красивая, мне похер, рисовал её художник 20 минут, 3 месяца или 7 лет, она мне нравится. Если кто-то взял в руки мыльницу и сделал крутую фотку, это круто. Если это сделал ИИ- пожалуй надо сказать спасибо математикам за кулисами. Если картина стоит охулиард, потому что это "великий" художник, то пусть он великими шагами идёт на йух. На спрос и предложение. Если фильм снят на кирпич и это захватывает, то мне насрать на имя режиссёра. Если говео снял знаменитый кто-нибудь за килограммы денег, но при этом тупо всё, от игры актеров до сюжета, то направление такому режиссёру примерно такое же, как и художникам.

У всего есть преимущества и недостатки.
Мастер никогда не нарисует 50 вариантов твоих мыслей. Но ИИ не нанесёт краску красивыми мазкамина на полотно.
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8k
Миха 12 минут назад
Вот здесь человек довольно неплохо рассказал о своем мнении и опыте - цитировать его отдельные тезисы не буду, рекомендую к просмотру
Ссылка www.youtube.com
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3k
Pill 40 минут назад
Мне вообще этот ПсевдоИнтеллект не заходит.
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1k
Виталий Час назад
Опять ИИ
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