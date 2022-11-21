Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных

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Работа фотографа требует навыков, творческого мышления, и конечно же, терпения. Особенно, если работать с животными. Российский фотограф Дарья Кондратьева живёт в Москве, и специализируется на семейной, детской и индивидуальной съёмке. Но в свободное время девушка творит сказочные портреты с участием животных. Получаются волшебные атмосферные снимки, и у каждого - уникальный сюжет. Оцените её работы!
Каждая работа Дарьи - это определённый сюжет, уникальная история и атмосфера, которая чувствуется при просмотре снимков. Некоторые фотосессии устраивают, например, по сказкам ("Красная шапочка"), а другие идеи рождены фантазией фотографа или моделей. Все животные, которые участвуют в фотосессиях - дрессированные, поэтому моделям ничего не угрожает.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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