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Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных

Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных

Автор:
21 ноября 2022 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   дикие животные   животные   красиво   красивые фото   природа   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
1295
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Работа фотографа требует навыков, творческого мышления, и конечно же, терпения. Особенно, если работать с животными. Российский фотограф Дарья Кондратьева живёт в Москве, и специализируется на семейной, детской и индивидуальной съёмке. Но в свободное время девушка творит сказочные портреты с участием животных. Получаются волшебные атмосферные снимки, и у каждого - уникальный сюжет. Оцените её работы!
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Источник:

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Метки: Кадры   дикие животные   животные   красиво   красивые фото   природа   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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3  комментария
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Тамара Витальевна Час назад
пальчик таки цапнули зверики. В пластыре. И не отретушировали.
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