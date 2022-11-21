Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных

Каждая работа Дарьи - это определённый сюжет, уникальная история и атмосфера, которая чувствуется при просмотре снимков. Некоторые фотосессии устраивают, например, по сказкам ("Красная шапочка"), а другие идеи рождены фантазией фотографа или моделей. Все животные, которые участвуют в фотосессиях - дрессированные, поэтому моделям ничего не угрожает.