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15-летний подросток почти час провисел над обрывом, ожидая помощи

15-летний подросток почти час провисел над обрывом, ожидая помощи (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   красноярск   мчс   помощь   скала   спасение   
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9 мая в Красноярске юноша чуть не погиб, оказавшись на краю скалы.

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Метки: видео   красноярск   мчс   помощь   скала   спасение   
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gnyS i Час назад
Парень провел час на скале...Спасатель подходит к нему пешком, без страховки и выводит наверх...
А ведь автор утверждает что гора "сыпучая".
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272
робт 39 минут назад
"диванные эксперты" правы

он тупо лежит в выемке, да и спасатель пришел к нему пешком...
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4k
Sanar Час назад
Тупого недоросля в турклуб на месяц чистить котелки и просушивать спальники, родственникам тупореза оплатить работу спасателей и поставить на учёт, вот тогда наверное дойдёт.
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