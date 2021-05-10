15-летний подросток почти час провисел над обрывом, ожидая помощи

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9 мая в Красноярске юноша чуть не погиб, оказавшись на краю скалы.
9 мая подросток отстал от родственников, с которыми был на прогулке, и решил полюбоваться окрестностями. Юноша не учел того, что скалы Красного гребня на Торгашинском хребте крайне опасны. Когда люди начинают спускаться вниз, казалось бы, крепкая скала осыпается, и подняться вверх зачастую бывает невозможно.
Зацепившись за край скалы, парень сумел вызвать по телефону спасателей, и около часа ожидал помощи, повиснув у края обрыва. Из-за сложной местности юношу искали на квадроцикле и пешим ходом и нашли только спустя 50 минут после его звонка.
Спасенному подростку помощь медиков не понадобилась и его после осмотра передали родственникам.
Несмотря на то, что "диванные эксперты" усомнились в опасности этой местности, сотрудники МЧС говорят, что кажущиеся пологие спуски на самом деле крайне коварны. Сыпучая порода, из которой сложена скала, крошится, и человек может соскользнуть вниз, сам того не ожидая, С наступлением тепла, отмечают спасатели, такие ситуации возникают все чаще. Отдыхающие начинают ходить по окрестностям и время от времени попадают в подобные ловушки. Приходится снимать незадачливых туристов со скал, несмотря на все возможные предупреждения и регулярные напоминания о технике безопаности во время пребывания в данной местности.
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он тупо лежит в выемке, да и спасатель пришел к нему пешком...