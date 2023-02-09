Голод и геноцид: как из-за действий Англии Ирландия потеряла половину населения

Еще причины – падение цен на хлеб из-за отмены «Хлебных законов», и переориентация пахот под пастбища. Но основное бедствие принес эпитофитотий фитофтороз, который в Европу попал из Америки. Это такое заболевание растений, которое передается как от человека к человеку, только от растения к растению. Притом, как мы знаем, чем больше потенциальных носителей – тем быстрее распространяется вирус. И в Ирландии, где поля с картофелем были огромные, болезнь передавалась с невероятным темпом. К тому же, передавалась она и по стокам воды и при контакте клубня с клубнем.

Важно понимать и другое – с этой болезнью бороться тогда почти не умели. В итоге даже зараженный, но пока еще годный к посадке картофель, сажали снова, и болезнь снова начинала распространяться. И да, обычно правительство помогало крестьянам в случае голода, но проблема была в том, что здесь случилось сразу несколько лет неурожая. В итоге, когда в 1845 году крестьяне выкопали урожай, стало очевидно, что жизненно важный продукт сгнил еще в земле. И это стало большим ударом.

И да, правительство действительно стремилось оказать хоть какую-то поддержку: тех, кто мог стоять на ногах, брали на тяжелые, физически затратные работы, а кто-то уходил в работные дома. При этом людям действительно нечем было расплачиваться с лендлордами, и многие потеряли свои дома, в которых жили поколениями.

Пресса, особенно не зависящая от правящих элит, описывала это так – фермер снимал урожай в поле, а уже на следующий день видит, что вся картошка сгнила, и теперь не годится ни для людей, ни для животных.

Массовые смерти начались с приходом нового года. Тогда, когда то немногое, что все-таки удалось собрать, уже съели. Поборы, в свою очередь, только выросли. На фоне голода не редки стали и болезни – страну захватил тиф, холера, дизентерия. Местная администрация, в свою очередь, не захотела помочь людям – пшеницу, например, отвозили в Англию. Притом прямо под конвоями, ведь урожай все эти годы был просто отличным.