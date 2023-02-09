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Голод и геноцид: как из-за действий Англии Ирландия потеряла половину населения

Голод и геноцид: как из-за действий Англии Ирландия потеряла половину населения

Автор:
09 февраля 2023 22:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Канада   США   геноцид   интересно   ирландия   история   картофельный голод   переселенцы   
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Геноцид – вещь, безусловно, страшная. Среди самых ярких примеров и Холокост, и руандийские события. Но мало кто знает, что к таким ужасам относят и Великий голод в Ирландии, который буйствовал на острове четыре долгих года и унес жизни до четверти от всего местного населения.

Впрочем, геноцид, возможно, слово громкое и употребляется скорее ирландскими радикалами, которые борются за независимость от Англии всеми возможными способами. Так, например, до сих пор припоминают англичанам те страшные события революционеры из ИРА. Но в действительности бедствие было вызвано совокупностью факторов, которые в дальнейшем привели к массовой миграции, в том числе на «плавучих гробах» В США и в Канаду.

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Первоначально стоит понимать, что Ирландия в принципе была для англичан аграрной страной второго сорта, а отношение к местному населению было соответствующим. Повлияло и то, что ирландцы – католики, и то, что большинство из них были вынуждены от утра и до ночи пахать землю. При этом рацион у них был такой, что, хотя они производили много разного аграрного добра, по факту питались картофелем, который высоко ценили. Действительно, корнеплод очень питателен, а ирландцы чуть ли не раньше всех поняли, что выращивать его просто – он неприхотлив в уходе и может расти хоть в Республике Коми.

Ко всему прочему, многие крестьяне не владели своей землей – как правило, она была в собственности у английских аристократов, которые просто сдавали её в аренду, а сами ни разу в жизни могли не приезжать на остров. Поэтому, чтобы выплатить ренту, местные жители выращивали дорогие культуры на продажу, чтобы покрыть ренту, а сами жили на картофеле и молоке. В общем-то, не так уж и плохо, но незадача состоит в том, что ближе к лету запасы чаще всего заканчивались, и местным приходилось жить впроголодь. Ведь если посадишь больше для себя или что-то не продашь – придётся съезжать и пополнять состав работных домов, условия в которых были ужасающими.

Еще причины – падение цен на хлеб из-за отмены «Хлебных законов», и переориентация пахот под пастбища. Но основное бедствие принес эпитофитотий фитофтороз, который в Европу попал из Америки. Это такое заболевание растений, которое передается как от человека к человеку, только от растения к растению. Притом, как мы знаем, чем больше потенциальных носителей – тем быстрее распространяется вирус. И в Ирландии, где поля с картофелем были огромные, болезнь передавалась с невероятным темпом. К тому же, передавалась она и по стокам воды и при контакте клубня с клубнем.

 

Важно понимать и другое – с этой болезнью бороться тогда почти не умели. В итоге даже зараженный, но пока еще годный к посадке картофель, сажали снова, и болезнь снова начинала распространяться. И да, обычно правительство помогало крестьянам в случае голода, но проблема была в том, что здесь случилось сразу несколько лет неурожая. В итоге, когда в 1845 году крестьяне выкопали урожай, стало очевидно, что жизненно важный продукт сгнил еще в земле. И это стало большим ударом.

 

И да, правительство действительно стремилось оказать хоть какую-то поддержку: тех, кто мог стоять на ногах, брали на тяжелые, физически затратные работы, а кто-то уходил в работные дома. При этом людям действительно нечем было расплачиваться с лендлордами, и многие потеряли свои дома, в которых жили поколениями.

Пресса, особенно не зависящая от правящих элит, описывала это так – фермер снимал урожай в поле, а уже на следующий день видит, что вся картошка сгнила, и теперь не годится ни для людей, ни для животных.

 

Массовые смерти начались с приходом нового года. Тогда, когда то немногое, что все-таки удалось собрать, уже съели. Поборы, в свою очередь, только выросли. На фоне голода не редки стали и болезни – страну захватил тиф, холера, дизентерия. Местная администрация, в свою очередь, не захотела помочь людям – пшеницу, например, отвозили в Англию. Притом прямо под конвоями, ведь урожай все эти годы был просто отличным.

Но закрыть Ирландию от мира не получилось. В итоге об этом узнали и широкие слои населения в Англии, и по всему свету. И помощь не от британского правительства потекла рекой. Особо помог султан Турции Абдул-Меджид I. Он сначала предложил выделить 10 тыс стерлингов, тогда как королева Виктория заблокировала девятую часть из них. В итоге он пошел на хитрость – деньги были выделены, а он заодно направил в страну три корабля с продовольствием. Их не хотели пропускать британские моряки, но все же еда достигла берегов Ирландии. Правительство нехотя, но тоже помогло – ирландцам наконец выдали кукурузу, но и это не помогло.

 

Не редки были и случаи, когда местное население, одичавшее от голода, выходило в море – они ловили рыбу и моллюсков, но крестьяне, редко евшие морепродукты, по незнанию часто травились, а кто-то тонул в процессе. Пойти и сменить работу было тоже непросто – власти и до этого давили любую инициативу, не давая строить на острове мануфактуры и фабрики, поэтому фермерство было вынужденным. В итоге страшный голод привел к тому, что вымерло, по разным оценкам, примерно от 500 до 1,5 млн человек.

Другие же выбирали эмиграцию – в США и в Канаду, где пытались ограничить поток миграции. Так, например, в США просто закрывали въезд, тогда как в Канаде пытались организовать карантины – отказать принимать корабли страна не могла, поскольку была частью Британской Империи. Один из них был в Ванкувере, где если был хотя бы один болеющий человек, то корабль оставался там на две недели. И люди заражались и умирали теперь уже там – сотнями. После этого многие корабли из Ирландии начали пытаться скрывать всех с лихорадкой, а если это не помогало – человека просто выбрасывали за борт. Да и в пути от болезней умирало немало народу – до трети. Поэтому корабли из Ирландии тогда назвали «плавучими гробами», к тому же, раньше на них возили исключительно рабов.

 

В 1847 году на острове организуют «суповые кухни» -- и люди тянутся к ним. Выдавали там по плошке супа, но сварен он был на редкость плохо, да и ингредиенты там были вовсе не питательными. Это была инициатива премьер-министра Пиля, которого лоббисты вынудили уйти в отставку. Из-за этого кухни заканчивают работать в сентябре, и вся работа по спасению Ирландии возлагается на благотворителей. Среди них был и небольшой народ чокто, который пережил страшное переселение со своих земель на востоке США на запад в резервацию. Индейцы помнили, как тяжело им пришлось, и потому собрали все, что у них только было – 145 долларов, и направили их Ирландии. Позже, когда их поселение уже в нашем веке будет разрушено стихией, им соберут деньги ирландцы, которые помнили о той помощи. И соберут несколько миллионов долларов.

Но вернемся в 1847 год. После отставки Пиля новый кабинет министров решает, что ирландцы и сами справятся со своими проблемами. Что не могло не найти отражения в отношении местных к англичанам – одни просто возненавидели других. Последствия есть до сих пор – даже спустя более 170 лет ирландцы презирают жителей Англии и Шотландии, а ИРА припоминает о том «геноциде», который против них совершили лорды.

 

В конечном счете, голод закончился лишь в 1850 году – тогда урожай все же был спасен. Остров покинули 1,5 млн человек, и в итоге население сократилось почти в два раза. Правительство, в свою очередь, приняло новые законы, согласно которым были прощены все долги, связанные с голодом. В свою очередь, голод нашел отражение и в культуре – это и песни, и повести, и даже романы. А по всем США (40 млн населения которых – потомки бежавших с острова ирландцев) стоят памятники жертвам этих страшных лет.

 

 

 

 

 

 

Источник:

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Метки: Англия   Канада   США   геноцид   интересно   ирландия   история   картофельный голод   переселенцы   
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28k
albedo 2 часа назад
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786
Gigantes 15 минут назад
И эти люди учат нас жить
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4k
Frank Borman 20 минут назад
,
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1k
Dimon Полчаса назад
Это другое!
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4k
Шилов Час назад
Историю про геноцид ирландцев можно начинать с Кромвеля, с середины 17 века. После его похода на Ирландию, за 10 лет ее население уменьшилось с 1.5 миллиона до 700 тысяч. 500 тысяч были убиты, около 300 тысяч проданы в американские колонии по сути в рабство. Черные рабы там появились лишь спустя 50 лет.
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Александр Невский
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