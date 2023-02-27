Проще грабить, чем рожать! Как знатная ирландка превратилась в грозу морей, перед которой склонялись капитаны и короли

Поддерживать авторитет у этой пышущей тестостероном и элем братии было тяжело, но дама справлялась. Вскоре после смерти отца девушка вышла замуж за Домналла О’Флаэрти. У пары родились дети – два сына и дочь. Но семейная идиллия продлилась не так долго: Домналл попал в засаду, и с ним разделался глава другого клана – Джойсов.

На уничтожении предводителя сородичи решили не останавливаться и взять приступом его родовой замок. Они полагали, что слабая молодая женщина сдастся без боя. Но Грайне защищалась. Да ещё как: осаждающие в итоге трусливо ретировались.

Молодая вдова вернулась на земли своей семьи. А вместе с ней и две сотни добровольцев из клана покойного мужа. Характерец у женщины, судя по рассказам очевидцев, был ещё тот. Как-то она пленила внука знатного лорда, отказавшегося приютить команду после возвращения на берег. Лорд отправил вдове богатый выкуп, но она гордо отвергла золото и просто отпустила мальчика, потребовав обещание – всегда открывать ворота замка перед путешественниками, нуждающимися в пище, крове и отдыхе.