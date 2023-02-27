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Проще грабить, чем рожать! Как знатная ирландка превратилась в грозу морей, перед которой склонялись капитаны и короли

Проще грабить, чем рожать! Как знатная ирландка превратилась в грозу морей, перед которой склонялись капитаны и короли

Автор:
27 февраля 2023 12:35
Сообщество : Истории
Метки: Англия   власть   глава   женщина   ирландия   история   клан   море   пират   пиратство   
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Исторически мореплавание и всё что с ним связано – не женское дело. Но бывали в истории и исключения.

Как раз таковым стала Грайне О’Мэлли – девушка из древнего ирландского рода, которая наводила ужас на морских волков и диктовала условия самой английской королеве.

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Точная дата появления на свет Грайне неизвестна. Ориентировочно это 1530 год, графство Мэйо в западной части Ирландии. В отличие от соседей-фермеров, клан специализировался на море и полностью контролировал береговую линию и заливы графства. Все желающие порыбачить должны были уплатить налог.

Грайне варилась в этой каше с пелёнок. И как-то даже пыталась упросить отца Оуэна Умалл-Уахтара взять её с собой в Испанию. Но то ли мужчина придерживался суеверий, то ли считал путешествие опасным для девочки, но она осталась дома. В отместку продемонстрировала бунтарский дух, остригла длинные волосы и надолго заполучила предсказуемое пренебрежительное прозвище «Лысая».

Когда скончался отец, Грайне было всего 16 лет. И по легенде она билась со старшим братом на ножах за право занять пост вождя и победила. Версия сомнительная, поскольку окончательное решение о назначении всё же принимал совет старейшин, который не позволил бы женщине стать у руля. Но, видимо, эта романтизированная версия появилась уже после достижений ирландки.

В любом случае она поднялась очень высоко по карьерной лестнице и рулила семейной флотилией, которая насчитывала порядка 20 кораблей и сотни моряков, не отличавшихся покладистым нравом и благочестивым поведением.

Поддерживать авторитет у этой пышущей тестостероном и элем братии было тяжело, но дама справлялась. Вскоре после смерти отца девушка вышла замуж за Домналла О’Флаэрти. У пары родились дети – два сына и дочь. Но семейная идиллия продлилась не так долго: Домналл попал в засаду, и с ним разделался глава другого клана – Джойсов.

На уничтожении предводителя сородичи решили не останавливаться и взять приступом его родовой замок. Они полагали, что слабая молодая женщина сдастся без боя. Но Грайне защищалась. Да ещё как: осаждающие в итоге трусливо ретировались.

Молодая вдова вернулась на земли своей семьи. А вместе с ней и две сотни добровольцев из клана покойного мужа. Характерец у женщины, судя по рассказам очевидцев, был ещё тот. Как-то она пленила внука знатного лорда, отказавшегося приютить команду после возвращения на берег. Лорд отправил вдове богатый выкуп, но она гордо отвергла золото и просто отпустила мальчика, потребовав обещание – всегда открывать ворота замка перед путешественниками, нуждающимися в пище, крове и отдыхе.

Постепенно под контроль упорной дамы попало почти всё побережье Мэйо. Один единственный замок оставался в ведении Ричарда Берка. А он, надо сказать, был лакомым кусочком для пиратов: постоянные приливы и болотистая местность в округе делали замок неприступным.

Что делать? Практичная предводительница клана предложила холостому мужчине себя в качестве жены. Пара заключила так называемый пробный брак. Ирландцы практиковали такой союз, длившийся год. Потом, если супругов что-то не устраивало, он могли разойтись.

По одной версии, спустя оговоренный срок она выгнала мужа и стала полновластной хозяйкой замка. В соответствии с другой, жила с Ричардом долго и счастливо, о чём свидетельствует появление общего сына.

Ирландия почти полностью находилась к тому времени под контролем Англии. Но Грайне продолжала отстаивать своё право на независимость и сцепилась с тогдашним наместником королевы Елизаветы I, которого звали сэр Ричард Бингэм.

Пираты женщины нагличали  на море, и Бингэм решил этим воспользоваться. Он захватил предводительницу и на два года отправил её за решётку за сопротивление английской короне.

Выйдя на свободу, мстительная Грайне организовала восстание. Во время одного из столкновений люди Бингэма убили сына королевы пиратов. Второго, а также брата Грайне взяли в плен. Понятно, что из Лондона пираты не возвращались или возвращались по частям. Поэтому предводительница решила использовать дипломатические методы, чтобы вызволить родных, и добилась аудиенции у королевы.

Неизвестно, о чём женщины говорили наедине. Но в память об этой встрече сохранилось единственное изображение О'Мэлли – гравюра. И перемирие, поскольку дама-пират дала обещание королеве в обмен на жизнь родных больше не бунтовать против Англии.

Надо полагать, что обещание далось тяжело, ведь бунтарство и свободолюбие были сама суть этой женщины. Но деятельной ирландке на тот момент было уже к 60 годам, и возраст давал о себе знать.

Точной причины смерти в 1603 году установить не удалось. Но предположительно это была или очередная стычка с конкурентами, либо просто старость. Выдающейся женщине долго не могли выделить местечко в ирландской истории. Оно и понятно: летописцы были мужчинами, к тому же монахами. И в их системе миропорядка такому явлению как женщина-пират места просто не было.

Но потом справедливость была восстановлена. И Грайне стала героиней фильмов, песен и книг. Замок Рокфлит, где располагалась пиратская резиденция деятельной ирландки, выкупил и восстановил её прямой потомок Оуэн О'Мэлли.

Источник:

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Метки: Англия   власть   глава   женщина   ирландия   история   клан   море   пират   пиратство   
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4  комментария
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28k
Ego sum qui sum Час назад
"пробный брак" - великолепно.
И почему эта традиция была забыта?!
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14k
sonic24a 10 минут назад
Ирландский рыжий эль. Прикольно.
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8k
Copycat Полчаса назад
что то я во многое с трудом верю, как легенда смотрится отлично, но вот на реальность что всё было именно так, я в голове у себя наложить не могу одно на другое
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