Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени

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Перед вами по-настоящему редкие фотографии, разглядывать которые невероятно интересно. Есть какая-то магия в этих чёрно-белых кадрах...
1. Болельщики забрались на деревья, чтобы увидеть футбольный матч между Бельгией и Голландией, 1913 г
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4. Увайс Мажидович Ахтаев чеченский баскетболист, просто закладывает мяч в кольцо, 1950-е годы. Его рост 236 см
6. Джopдж Дайлер. Чeмпион по питью пивa. Употpeблял пинту за 4 ceкунды. Великобритaния, 1954 год
8. Ракель Гвиди - содержанка, жена и вдова итальянского диктатора Бенито Муссолини, у статуи своего покойного мужа в семейной усыпальнице, Италия, 1970 год
10. Чудом выжившие девушки с 87–го этажа Всемирного торгового центра, Нью–Йорк, 11 сентября 2001 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Англия СССР США война история италия ностальгия черно-белое
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Стакан стоил 50 копеек. Причем бросать можно было только монету с цифрами "50", а монеты эти встречались в обороте нечасто. были ещё юбилейные с Лениным - они не подходили.
Рядом сидела тётка, меняла рубли на эти монеты (все честно - две монеты за рубль). Потом открывала автомат, выгребала монеты, и по новой их меняла.
Не видел, чтобы эти автоматы "заправлялись", вероятно де-то был винопровод.
Очередь была, но не больше чем три-четыре человека, всем хватало.
Вино было вкусное и холодненькое...
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Надо же, какая правильная девушка