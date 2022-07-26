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Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени

Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени

Автор:
26 июля 2022 13:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Англия   СССР   США   война   история   италия   ностальгия   черно-белое   
4700
18
Перед вами по-настоящему редкие фотографии, разглядывать которые невероятно интересно. Есть какая-то магия в этих чёрно-белых кадрах...
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Источник:

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Метки: Англия   СССР   США   война   история   италия   ностальгия   черно-белое   
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8  комментариев
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58k
Александр Час назад
Встреча Гагарина в Москве
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36k
Крымчанка 37 минут назад
На 11 снимке машина времени переносит в прошлое Кэти Холмс!)))
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7k
au3 45 минут назад
Потрясен сильнейшим фото автомата виски
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7k
Mowgley Z ⚔ 47 минут назад
11. Девушка протестует против ношения бюстгальтеров, Сан–Франциско, 1 августа 1969 года
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Надо же, какая правильная девушка
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Взгляды мужиков на 11 фото говорят о многом. )))) Читается "одобрямс".
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