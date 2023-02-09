Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело о клевете

Об этом сообщила Екатерина Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что сегодня побывала в главке столичного МВД, куда её вызвали для дачи показаний в качестве потерпевшей по уголовному делу о клевете. Подозреваемый по делу проходит блогер Некоглай (Николай Лебедев). По версии следователей, он распространял недостоверную информацию о деятельности Мизулиной. Эти фейки подхватили его коллеги по интернет-цеху, после чего в адрес Мизулиной посыпались насмешки и угрозы.
«Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества», — объяснила чиновница.
Напомним, проблемы у блогера Некоглая начались в начале ноября прошлого года. Он заснял ролик для "тик-тока", в котором спародировал российского солдата. Ролик увидела Мизулина и попросила компетентные органы проверить видео на дискредитацию ВС РФ. После этой новости блогер решил нанести ответный удар и записал обращение к Мизулиной. В нём он обвиним чиновницу в некомпетентности и посмеялся над тем, что она просматривая его аккаунт в "Тик-Токе", увидела в позитивном ролике дискредитацию вооруженный сил. После этого, видимо, начались проблемы уже у Мизулиной.
Сейчас, насколько известно, Некоглай находится в Молдавии. После жалобы Мизулиной и последовавшей проверки его депортировали на родину. Правда, не за дискредитацию ВС РФ, а за нарушение миграционного законодательства. Он заплатил незначительный штраф и получил запрет на посещение России в течение следующих 5 лет. К слову, по статье 128.1.УК РФ блогеру грозит либо крупный штраф, либо обязательные работы.
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смотрю и ощущая нечто неприятное в человеке, и на деле оказывается что он неприятный типа, ну как мне не начать верить в физиогномику тут