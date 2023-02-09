FISHKINET
Сообщество Криминал 1626 постов • 330 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело о клевете

Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело о клевете

Автор:
09 февраля 2023 16:22
Сообщество : Криминал
Метки: Мизулина   Некоглай   Угрозы   клевета   мвд   уголовное дело   
1771
3

Об этом сообщила Екатерина Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что сегодня побывала в главке столичного МВД, куда её вызвали для дачи показаний в качестве потерпевшей по уголовному делу о клевете. Подозреваемый по делу проходит блогер Некоглай (Николай Лебедев). По версии следователей, он распространял недостоверную информацию о деятельности Мизулиной. Эти фейки подхватили его коллеги по интернет-цеху, после чего в адрес Мизулиной посыпались насмешки и угрозы.

«Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества», — объяснила чиновница.

×
×

Напомним, проблемы у блогера Некоглая начались в начале ноября прошлого года. Он заснял ролик для "тик-тока", в котором спародировал российского солдата. Ролик увидела Мизулина и попросила компетентные органы проверить видео на дискредитацию ВС РФ. После этой новости блогер решил нанести ответный удар и записал обращение к Мизулиной. В нём он обвиним чиновницу в некомпетентности и посмеялся над тем, что она просматривая его аккаунт в "Тик-Токе", увидела в позитивном ролике дискредитацию вооруженный сил. После этого, видимо, начались проблемы уже у Мизулиной.

Сейчас, насколько известно, Некоглай находится в Молдавии. После жалобы Мизулиной и последовавшей проверки его депортировали на родину. Правда, не за дискредитацию ВС РФ, а за нарушение миграционного законодательства. Он заплатил незначительный штраф и получил запрет на посещение России в течение следующих 5 лет. К слову, по статье 128.1.УК РФ блогеру грозит либо крупный штраф, либо обязательные работы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Мизулина   Некоглай   Угрозы   клевета   мвд   уголовное дело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Сталкер 48 минут назад
За очередное вытаскивание этого говна "на свет божий" – минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 4 минуты назад
какой обидчивый ненче чиновник пошёл....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Valiko 5 минут назад
сбросьте уже на него гранату с дрона и забудем это порожденное сетями существо порочности и лицемерия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5 копеек 13 минут назад
..."незначительный штраф", "депортировали на родину"... А зря, я понимаю, что не "царское" МИДа (и пр.) дело было опускаться до этого молокососа, но для профилактики желательно было бы его "погонять по СИЗОновским этапам" хотя бы до логичного "конца" украины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
Виталий Понаморев Полчаса назад
Зачем писать об этом г - не...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 46 минут назад
Ипала жаба Гадюку. Кто Жаба а кто Гадюка пусть недоклай с катюней решают сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat Час назад
Ну и рожи конечно у этих блогеров)

смотрю и ощущая нечто неприятное в человеке, и на деле оказывается что он неприятный типа, ну как мне не начать верить в физиогномику тут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134097



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это Япония, детка!
Это Япония, детка!
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Пастила союзная
Пастила союзная
В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб
В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#история#природа#позитив#истории#шоу бизнес#Россия#девушки
#Юмор#Прикол#автомобили#забавно#в мире#актеры#картинки#Ynews#красота#дети
#животные#интересное#автомир#Прошлое#люди#дикие животные#Приколы#познавательно#актриса#дикая природа
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее "Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика "Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился Подвела любовь к лейблам: на россиянку завели уголовное дело из-за покупки подделки Louis Vuitton Подвела любовь к лейблам: на россиянку завели уголовное дело из-за покупки подделки Louis Vuitton На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его оскорбительной песни На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его оскорбительной песни

На что жалуетесь?

Вернуться