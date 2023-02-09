Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело о клевете

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что сегодня побывала в главке столичного МВД, куда её вызвали для дачи показаний в качестве потерпевшей по уголовному делу о клевете. Подозреваемый по делу проходит блогер Некоглай (Николай Лебедев). По версии следователей, он распространял недостоверную информацию о деятельности Мизулиной. Эти фейки подхватили его коллеги по интернет-цеху, после чего в адрес Мизулиной посыпались насмешки и угрозы.



«Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества», — объяснила чиновница.