Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве

Теперь ему светит депортация в родную Молдавию или что-то похлеще.
В сети есть печально известный ролик о борьбе за жизнь нашего солдата. Он был ранен, лежал в окопе, а ВСУшники сбрасывали на него гранаты с коптера. Кстати, видео стало известно не только у нас, но и за рубежом. И многие иностранные пользователи, после просмотра ролика крутят пальцем у виска и сомневаются в адекватности ВСУшников.
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Вопреки стараниям украинских «бойцов», наш солдат остался жив и оправился после ранения. И это отличная новость.
Но некоторые граждане увидели в этом повод постебаться. Одним из них был блогер Некоглай - он записал “пародийное” видео:
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После этого на него обрушился весь рунет. А во главе всей движухи встала Мизулина:
«Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Позже блогер трусливо удалил видео. Но интернет помнит всё».
Некоглай после этого записал обращение:
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Но не помогло - сегодня его арестовали.
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Силовики пришли к нему домой, потребовали документы, удостоверяющие личность, а у него их не оказалось. А так как он гражданин Молдавии и нарушил миграционное законодательство, его задержали для установления личности и последующих разбирательств. На блогера составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение правил въезда или пребывания в РФ иностранным гражданином» и теперь его судьбу решит суд. Предположительно, Некоглая отправят в родною Молдавию.
UPD: Суд в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение об экстрадиции блогера. Обратите внимание на его мимику:
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АНТИФИШКИ
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А эту сволочь не домой к мамке с папкой, а на лесоповал лет на десять. Чтоб другая вот такая крашеная обезьяна хорошенько подумала, прежде чем свой дибилизм демонстрировать на весь инет
Кстати я не давал вам пода тыкать...
Лучше руки.