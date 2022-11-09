Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве

После этого на него обрушился весь рунет. А во главе всей движухи встала Мизулина:

«Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Позже блогер трусливо удалил видео. Но интернет помнит всё».

Некоглай после этого записал обращение: