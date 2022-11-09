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Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве

Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве

Автор:
09 ноября 2022 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Мизулина   Некоглай   блогер   видео   депортация   лига безопасного интернета   молдавия   пародия   скандал   солдат   
1566
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Теперь ему светит депортация в родную Молдавию или что-то похлеще.

В сети есть печально известный ролик о борьбе за жизнь нашего солдата. Он был ранен, лежал в окопе, а ВСУшники сбрасывали на него гранаты с коптера. Кстати, видео стало известно не только у нас, но и за рубежом. И многие иностранные пользователи, после просмотра ролика крутят пальцем у виска и сомневаются в адекватности ВСУшников.

Вопреки стараниям украинских «бойцов», наш солдат остался жив и оправился после ранения. И это отличная новость.

Но некоторые граждане увидели в этом повод постебаться. Одним из них был блогер Некоглай - он записал “пародийное” видео:

После этого на него обрушился весь рунет. А во главе всей движухи встала Мизулина:

«Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Позже блогер трусливо удалил видео. Но интернет помнит всё».

Некоглай после этого записал обращение:

Но не помогло - сегодня его арестовали.

Силовики пришли к нему домой, потребовали документы, удостоверяющие личность, а у него их не оказалось. А так как он гражданин Молдавии и нарушил миграционное законодательство, его задержали для установления личности и последующих разбирательств. На блогера составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение правил въезда или пребывания в РФ иностранным гражданином» и теперь его судьбу решит суд. Предположительно, Некоглая отправят в родною Молдавию.

UPD: Суд в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение об экстрадиции блогера. Обратите внимание на его мимику:

Источник:

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Метки: Мизулина   Некоглай   блогер   видео   депортация   лига безопасного интернета   молдавия   пародия   скандал   солдат   
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49  комментариев
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59k
pynh 44 минуты назад
А где оскорбление? Или хомячкам сказали "фас!" и они затявкали даже не вникая?
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2k
Vad 48 секунд назад
сразу скотине не смешно стало как услышал выдворение...как представил, что его ждет когда вернется...земляной пол и срать в яму...наверное подумал, уж лучше бы отсидел небольшой срок, но в РФ...и даже очко свое уже приготовил, так, на всякий случай...
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
что тут сказать
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72k
Максим 5 минут назад
Все.. приговорили румына.. домой поедет. Сидит в чужой стране и возникает выродок.. он даже в суд в своих рогах пришел. И лицо медленно так мрачнело)
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11k
Трив 9 минут назад
Вовсе ролик не печально известный. Это действительно героический поступок нашего солдата. Он - жив, здоров, продолжает операцию. А этого урода надо посадить лет на 10.
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64
KE2646 12 минут назад
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9k
Игорь 13 минут назад
....Суд в Москве оштрафовал на 5 тыс и принял решение об экстрадиции блогера Nekoglai, сообщили РИА Новости в пресс-службе.......
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110
Олег 13 минут назад
Но фронт суку, в ЧВК Вагнер
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5k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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1k
Alex 15 минут назад
Убейте этого ублюдка!!!
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473
Alexandr Mamleyev 18 минут назад
дали 5 т.р. штрафа и приняли решение о депортации.
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6k
Том Сойер 19 минут назад
В камеру к бывалым зекам этого ху.есоса, а потом - в окоп и закидать гранатами пид.ора

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1k
Евгений 21 минуту назад
А что это за профессия такая, Блогер?
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139
Димыч 24 минуты назад
Депортация и запрет на въезд. Где мозг у этой шпротины даже спрашивать не буду.
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15k
куджо Полчаса назад
А о пи.Дить на дорожку?
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780
Максим Макашев 36 минут назад
теперь этот недоблогер поедет санду-манду троллить в родной молдавии
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11k
Ivan 42 минуты назад
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22k
hebpat 42 минуты назад
это конечно ужас, добивать раненого или давить его танком, как на другом видео, - это варварство и скотство, человек всегда должен оставаться человеком, при любых условиях
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9k
Василенко Татьяна 47 минут назад
Вот почему у всех этих блогеров и блогерш вид полных придурков???
А эту сволочь не домой к мамке с папкой, а на лесоповал лет на десять. Чтоб другая вот такая крашеная обезьяна хорошенько подумала, прежде чем свой дибилизм демонстрировать на весь инет
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6k
klop 51 минуту назад
Не любитель я этих малолетних блогеров, но что оскорбительного в адрес нашего бойца я не увидел.
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510
Александер 51 минуту назад
Я только не понял почему у него ноги не переломаны?
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